豆瓣评分8.9《人生一串》 竹签串起的深夜食堂

导语： 最近，一部反人类的美食纪录片引起了全网热议，关注度不输《舌尖上的中国》，豆瓣评分高达8.9，它就是《人生一串》。（来源：大城小店）

片子看到一半，我给安利这部剧的朋友连发了3条微信：“你的好友快饿死了。”

我的社交圈，几乎都被这部全民深夜美食剧给刷屏了。到处都是汁水四溅，在烤架上翻滚着的肉和海鲜，甚至还有人评论说，这才是真正的深夜食堂。

到底是什么样的剧情，可以让全民为“肉”狂欢。带着疑问的我，认真的刷了一遍剧。片子还没看完，我已经迫不及待地冲下楼，奔向门口的烧烤店了。深夜进食的罪恶感暂时放到一边吧，这样的诱惑又有谁能够抗拒呢？

以“烤串”穿起来的大型吃货片

和一般的美食纪录片将镜头瞄准新奇的美食不同，《人生一串》选择的，是几乎没有人没吃过的食物：烤串。

一开始，我不认为这样的纪录片能有什么看点：烤串不仅普通，拍出来也不会多美观，有什么好拍的呢？

但看到正片时，我不得不承认，我想的还是太简单了。

别看烤串不及其他食物那么精致，但它所拥有的那种原始而粗犷的美感简直不可替代。

看着红通通的火焰撩拨着吱吱冒油的肉，隔着镜头我都感觉好像闻到了勾人的香味，口水都要流下来了。《人生一串》目前一共出了5集（第6集需要超级 B站 会员才能看），每一集都按照食材会有一个主题。

比如第1集简单粗暴的：肉。

第2集比夜更黑介绍的烤脑花、猪眼、蝉蛹等重口味食物。（画面有点血腥，就不放图片了）

第3集取了一个俏皮的名字：解药，指的是各种各样的素菜。像是加了鸡蛋的烤芥子，顺滑香甜，女孩子也爱吃。

第4集和第5集分别是：弹牙的心管和骨头。

特别是第5集烤螃蟹和鸡爪，硬生生把我一个不太爱吃鸡爪的人，活活地在屏幕前给看饿了。

有趣的，除了看尽充满烟火气的美食，每一集的文案都是粗狂中带着细腻。看完不仅想吃肉，还能想起恋人和家人。

看了纪录片的我们，这次依然为大家选了3家最食欲大开的烧烤摊。要是刚好住在这附近，不如看完之后就和朋友们约个烧烤吧？

昭通马思小串

云南昭通的烧烤是以小串闻名的。

不同于一般烤串追求肉块大、分量足，一串昭通小串只有几片肉，一口就可以吃完。因此在昭通，点单的起步是50串、100串，吃得高兴了，200串也不成什么问题。

马思烧烤就是昭通小串界的佼佼者。点名取自老板马思的名字，他可是昭通烧烤界大师级的人物。

马思烧烤的招牌，便是“牛肉小串”。这里选用的牛都在三岁左右，正是牛肉细嫩、肥美的时候，吃起来也格外鲜香多汁。每天，店里都要准备15000串左右的牛肉。牛肉需要全部切成薄片，再穿在竹签子上，这些全部需要手工操作完成，只有这样制作的牛肉，才能保证入味。

烤制之前，先放在料汁中吸饱了味道，经过猛火的快速炙烤，味道全部锁在肉里，和肉香融为一体，这是昭通小串独有的魅力。再沾上当地特有的干辣椒，更加刺激过瘾。现在去吃的人特别多，想试试看的一定要趁早哦。

地址： 通贸街恒馨诊所东100米

电话： 13408819693

湛江老地方生蚝

老地方生蚝能备受欢迎，一靠上好的食材，二烤老板的好手艺。随着节目的播出后，这里的生意是越来越好了。

来这里吃烧烤，当然是冲着烤生蚝去的。

守着大海的湛江，海产品本就新鲜美味，官渡蚝更是凭借天时地利，味道远超一般的生蚝，更加柔滑细嫩，绝不是别处可以相比的。

再加上，老板有着一手烤生蚝的独门秘技。新鲜的官渡蚝经过火烤，蚝肉收紧的同时，咸鲜的汁水也大量溢出，这是烤生蚝最具魅力的一点。

再加上足量蒜蓉和老板亲手调制的秘制辣酱，那种鲜香爽滑，简直让人难以忘怀。因为摊位有时候会流动，想去吃的朋友，最好提前联系一下再去，以免跑空。

地址：广东湛江官渡镇三角村

长春钱锋炭缸烤土豆

烤土豆常有，但像钱锋炭缸这样的烤土豆不常有。

钱锋炭缸开在长春东南湖大陆的附近，下午3点左右，店内已经坐满了不少人。

常见的烤土豆，都是切成薄片，和其他蔬菜混在一起烤制，钱锋炭缸的土豆却是一整个土豆入缸慢烤，火候差不多了，再用铁钩勾出来上桌。

这样的做法看起来简单粗暴，但东北人是最懂得土豆的美感的。土豆的外表在高温下，结起了一层酥脆的壳，包裹住软烂喷香的内核。趁热掰开抹上辣酱，香味里透着丝丝的甜，吃上去爽快之极。而钱锋炭缸烧烤界“南帝”的地位，正是靠着这味道绝佳的烤土豆。

地址： 东南湖大路与东岭南街交汇走东南湖大路辅路东行一百米

电话： 13664318507

每一集的最后，满天飞的弹幕，都会齐刷刷的变成了统一的：多谢款待。

不管是高兴的，沮丧的，还是摇摆不定的，大概真的只有“吃”这件事情，可以让大家放下心中的防备，开开心心地围在一起。

这也是烧烤的魅力吧

看完人生一串后，你最喜欢里面哪家的烧烤店？