我们把8款网红雪糕吃个遍 告诉你哪款最好

导语：吹空调、吃雪糕，这是我在夏天的每日快乐源泉。最近逛街的时候常常看到商场里有钟薛高的快闪店，门口乌泱乌泱地排着长队，简直人气炸裂。（来源：大城小店）

其实不只钟薛高，近两年，以中街1946、格兰朵巧克力雪糕为首的一大堆高端雪糕开始不停攻城略地。

店门口排队、社交网络上刷屏，网红指数眼看着“噌噌”地往上涨。

我吃过几次后，几乎就不买便利店的传统雪糕了。更好的用料，更高级的口感，更有设计感的外形……虽然价格稍微有些上升，但也没有贵出天去，当然选择这些雪糕界的新贵！

然而随着进入这个市场的品牌越来越多，我的选择困难症也开始爆发。到底哪些值得吃？这次我们选了8个牌子，以经典地巧克力口味为基准，来对比哪个最值得囤货。里面有日日刷屏的网红款，也有古早味的老字号，大家可以在看完后安排起来了。

口感

不管是挂着网红同款的名头还是老字号的头衔，好吃才是刚需。我们把8种雪糕都切成小块，集结了办公室的同事们，一起进行了盲测，看看它们各自的口感怎么样。

推荐款

中街1946

甜食爱好者的真爱

他们的比利时大黑号称是在访遍全球巧克力产地之后，精挑了比利时黑巧、加入高配比的纯牛乳制作的。

用舌尖一点点化开，每一口雪糕的中心还是紧实的口感，周围化开的部分则很浓稠，让整个口腔都弥漫着超浓郁的巧克力香醇，和好时的巧克力相似。

不过整体偏甜，回味起来像是太妃糖，适合甜食爱好者。

钟薛高

口感绵密

钟薛高的雪糕形状是最独特的，圆弧形的瓦片状顶端还刻了2道镂空的弧度。据说这样的形状可以让雪糕在冻了很久之后依然软糯，不会像砖头一样咬不动。

一口下去，雪糕的质地细腻，完全没有冰晶感，容易上瘾！他们的丝绒可可用了加纳 A+ 级巧克力，标榜拒绝代可可脂，巧克力的苦香比中街1946稍重一些。

吃起来味道非常醇厚，堪称冷冻版本的纯巧克力，但倒是没尝到配料表里说的蛋黄味道。

格兰朵巧克力雪糕

不负众望

作为刷遍各大社交软件的网红，格兰朵自带的配置超高，不但表面嵌了一大块奥利奥饼干，雪糕里还加了20%的牛奶巧克力和巧克力屑。

它不愧是火了这么久的网红雪糕，雪糕入口幼滑，巧克力屑带来的颗粒感使口感不单调，吃起来一本满足。苦味不是很明显，和怡口莲的夹心有点相像。

PetitPree

搭配清奇

PetitPree 家除了最火的炒酸奶以外，摆在冰柜里五彩缤纷的水果雪糕也让我每次看见都走不动路。

这次我们买了香蕉巧克力口味来尝尝看，拿到手的雪糕肉眼可见夹着一大根香蕉。它是8款里面质地最软的，化得也很快，如果想拍照就得抓紧时间了。

雪糕里边带有一丝炼乳的味道，甜度偏高，香蕉作为点睛之笔，软糯的口感像是棉花糖一样，恰好中和掉巧克力雪糕的甜口，好评！

平均线偏上

零度企鹅

容易吃腻

我一直被种草了很久零度企鹅的雪糕，这次也买来了它的黑巧克力味。

它的黑巧选用的是非洲的原产可可豆，虽然颜色黑，吃起来并不苦，还有一丝丝炭烧感在里面，口感幼滑松软，不冰牙齿。

缺点就是容易吃腻，夏天用来消暑 too much 了一些。

Little Seven

口味清淡

Little Seven 的雪糕主打-196°C液氮速冻，据说不会像其他雪糕一样产生冰晶，口感更好，搞得我超级好奇。

切的时候的确能感受到质感很细腻，但其实吃起来口感一般，只能说处于平均水平偏上。

Little Seven 强调自己的雪糕是用48小时内的鲜奶做的，牛奶冲淡了巧克力的香苦，是非常清淡的一支，在燥热的夏天不容易腻。

不会回购

三八冰棍

略感失望

三八冰棍作为一个老字号品牌，和以上这些经过了精心改良的雪糕摆在一起对比，显得有些力不从心。

单说质感就已经被拉开了几条街，放进嘴里也是冰碴儿的口感——不但水多而且冰牙。

可能是因为加了面粉，或者是可可粉 or 奶粉没化开，雪糕融化之后嘴里形成了厚厚的粉质感，完全不细腻，更没有巧克力香。

阿奇侬

口感“人工”

阿奇侬这支雪糕里面添加的其实是巧克力饼干，同事吃了一口就因为太过甜腻皱起了眉头，奶味是很人工的感觉，香精、奶精的痕迹明显。

雪糕里添加的巧克力饼干已经塌软了，口感就像烊特（上海话“化掉”的意思）了的 DQ 暴风雪。

以满分10分计算

最终，格兰朵是获得票数最高的选手，钟薛高、中街1946和 PetitPree 也凭借软糯的口感获得了一众好评。如果不喜欢太甜的雪糕，Little Seven 清淡的口味比较适合夏天。

易（肥）胖（宅）程度

本着“吃最嗲的雪糕，长最少的肉”的原则，我们把这几支当红雪糕的营养成分摆在一起对比了一下，看看吃哪个罪恶感最低。

格兰朵得到了大家最多的偏爱，但是其实它是最容易发胖的……毕竟巧克力屑和奥利奥不是白加的。

其次是阿奇侬，虽然雪糕里没加真巧克力，可是能量、脂肪、碳水化合物什么的不比其他雪糕少，每 100g 里还有 8.8g 的饱和脂肪！（感觉需要立即和健身房的凯文老师联络一下了）

网红款中街1946和钟薛高相差不多，吃它们的时候味蕾充满了享受，但每吃一支都是满满的热量。

Little Seven 的配料里少了稀奶油，和前几支相比，不光吃起来口感偏清爽，脂肪和能量也稍微低了一些。

零度企鹅的各种含量比 Little Seven 更低，如果减肥期想过巧克力雪糕的嘴瘾，那就选它好啦。

老字号三八冰棍是最不容易发胖的，毕竟它更像一支单纯的古早味糖水冰棒……

因为 PetitPree 的包装没有标明含量，我们就不强行放进来对比啦。

各种数据说明，虽然吃雪糕是夏天的标配，不过为了健康和身材也要控制好摄入的量哦。

按每100g含有的量计算

便宜程度

我们买到的雪糕从二十几元到几元钱的都有，里面的雪糕重量相差不多，都是刚好够一人食。

但是作为测评专业户，我们还是要专门来帮大家对比一下哪支最便宜。中街1946的比利时大黑和 PetitPree 的香蕉巧克力价格一样，都是28元一支。香蕉巧克力会比中街多 7g，总体来说这2种偏贵。

钟薛高的雪糕都是 80g，丝绒可可口味一支18元，比普通的雪糕贵一些。

火到常常被买空的格兰朵一支是15元，里面又是嵌了奥利奥又是加了巧克力碎，算是性价比很高的网红食物了。

Little Seven 一支15元，重量和格兰朵相差不多。

零度企鹅一支只要10元钱，各大便利店里很容易找到，性价比蛮高，听说其他几种口味也不错。

阿奇侬和三八冰棍的价格最有优势，分别只要10元和4.8元。

受到好评的几款雪糕价格都在15元以上，制作是否精良果然不能混过大家的嘴巴。

我们的雪糕推荐

都吃过一遍之后，中街1946、PetitPree 价格偏贵，但是口味独特，制作很精致；钟薛高和格兰朵也是我们想要推荐的，物有所值。

零度企鹅和 Little Seven 比较大众化，相对而言零度企鹅的性价比更高一些；三八冰棍和阿奇侬……对我而言应该不会再买了。

你还吃过哪些一口就被惊艳到的雪糕？或者还有哪些口味是夏天不能不吃的？