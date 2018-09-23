乌鲁木齐：打个飞的磕水果 还吃了手抓饭

导语：这个月，我们专程打了飞的来乌鲁木齐，吃水果。（来源：企鹅吃喝指南）

都说夏末秋初是新疆最好吃的季节，一整个超长日照的夏季，累积了足够多的糖分。只有在此时，整个城市才飘着甜度爆表的醉人瓜果香~

随便走进一家水果摊，堆到屋顶高的瓜山，瀑布般倾泻而下的葡萄串，都能受到一万点暴击……

一不小心，我们还多吃了架子肉羊腰子椒麻鸡烤馕烤包子手抓饭，问肚无愧胖了五斤回来。总之，这趟往返8000公里的飞的，值！

没吃过新疆的瓜

不算合格的吃瓜群众

西瓜

新疆的西瓜，体型赛冬瓜，请欣赏：

看，新疆西瓜的标签都很炫耀呢，全国日照时间最长！

新疆人说，他们从小吃到大的西瓜里很少有浑圆形，个个长得跟冬瓜似的。皮极脆，有的时候刀刚挨到皮，瓜就自己裂好成两半了。果肉多为沙瓤，多汁，甜度极高。

据说很多新疆人的美好回忆之一，就是西瓜按麻袋买，放一整个夏天也不会坏。

甜瓜

现在市面上的甜瓜品种很多，比如白兰瓜，哈密瓜（17号）和金皇后。如果你国庆节左右来，还会有黑眉毛，伽师瓜等晚熟品种上市，可以甜蜜好久好久呢。

敲黑板，是哈密瓜，不是哈蜜瓜！它因为地名“哈密“得名，当然啦，也蜜得不行！哈密瓜外皮翠绿，内心橙黄，切开后需要发布高甜预警；

白兰瓜虽然颜色上看着清淡，但其实甜度上完全没输。口感上肉质更酥面一些，不是脆甜的类型。

乌鲁木齐的每个水果摊

都是一座葡萄博物馆

每到夏秋两季，乌鲁木齐市面上至少有七八种葡萄，我挑这几种你最有可能遇到的说一说，没有讲到的也鼓励你尝尝看哦，万一特别甜呢！

无核白

这是一个非常经典的品种，经典到就算你没吃过无核白葡萄，也肯定吃过它制成的葡萄干。

它皮薄，无籽，晶莹香甜，肉质紧实。一般情况下，甜度能达到20%以上，就像夏天的小甜水一样人见人爱。

玻璃脆

这种颗颗浑圆的紫色半透明葡萄，就是玻璃脆了。它不仅长的好看，吃起来还十分方便：无核不用吐籽，皮薄不用剥皮，抓起一把塞进嘴里大口咀嚼的口感仿佛在嚼爆珠。

马奶子

新疆人起名很实诚，它就是因形得名，自己脑补一哈……

个头比前面两种无核的葡萄大很多，你可以轻易的认出它俩来。皮薄肉厚，汁水充盈，甜度也很高，完全可以吃葡萄不吐葡萄皮，懒人专用水果！

玫瑰香

玫瑰香葡萄颗颗浑圆，果皮较厚呈深紫色，刚采摘的玫瑰香葡萄有一层漂亮的果霜，果肉软而多汁。味道构成则更立体一些：果皮稍酸，果肉则融合了完全成熟后的莓果甜和花香。

黑加仑

这个名字可以理解成为“长得很像黑加仑的葡萄”，它的颗粒较玫瑰香小且形稍长。比玫瑰香少了玫瑰香气，果肉脆而酸甜。

蟠桃甜瓜水果干

新疆版全部通关！

蟠桃

蟠桃原产于新疆，也是王母娘娘生日趴体的御用水果。它外形讨喜，活像块长了一个酒窝的酥饼。

想看哪个蟠桃熟了没，颜色不重要，软硬程度才是关键。如果你想立刻吃，挑一个能捏的动的准没错。洗净剥皮后咬一口，你会发现它的汁水都藏在肉里啦，肉质细腻，甜香无比！

果干

新疆的果干铺，一个gif要5秒才能拍完，感受一下：

葡萄干自然是最多的，你应该也常在上海街头见过。

这种被称作“葡萄干爷爷”的巨型香妃葡萄干值得一提，你能想象一个葡萄干能有大拇指般大小？老板说，作为水果，巨型香妃的单价太贵了，市面上并见不到活的“香妃”……

新疆的无花果你吃过吗？和内地长得完全不一样。这里多为黄皮无花果，个头大，成熟后呈黄色，含糖度高，人称“糖包子”：

因为含糖量高的原因，无花果干中肉眼可见蜜糖般的结晶。市面上除了这种巨型无花果干，也有小而乖巧的圆形无花果干。请记住，小的更甜！

新疆水果太好吃了，滋味之甜，数量之多，体型之巨，真是水果爱好者撒欢打滚的天堂！

我们怎么可能吃完水果就走？？

来自前方脂肪&碳水的高能预警！！

在新疆旅游

你至少都会被羊群拦住一次

在新疆吃到的，大都是刚刚宰杀、稍微简单料理后就上桌的羊肉。膻味不敢说没有，但是会被羊肉本身的清香带过。吃过大西北的羊肉，其他地方的，都是将就。

烤肉

只要给新疆人盐，辣子面和孜然粉，他们就可以烧烤整个世界。

在这里，任意一个烤肉摊都会有烤肉筋牛板筋羊肝羊心羊腰子，劳道一点的也许会有红柳烤肉。

新疆烤肉，讲究肥瘦结合，肥油穿在中部靠下的位置，油脂在烤制过程中纷纷排出，大嚼也并不会觉得腻。除了烤腰子，这里的内脏都改刀成为很小的方块，汁水不多，胜在焦香和调味。

而烤腰子…

给你一个眼神，羊腰子有多好吃我就不再赘述了…

将红柳枝干上多余的小枝打掉，顶部削尖后，串上大块预处理过的羊肉烤制，就是每次都会贵几块的红柳烤肉。红柳枝干中的果木香一边烤一边渗进肉块，多汁又鲜嫩。

不过我的朋友驻村干部小李告诉我，红柳是防风固沙的优质植物，我们应该一起保护它~

架子肉

和烤肉不同，架子肉和烤全羊一样，都在馕坑里烤制。

我们去的这家店，老板从阿克苏花重金学来方子，对架子肉有自己的理解，他认为架子肉可以分为两种：

天山以南的架子肉，注重调味，在羊肉表面涂上由盐、蛋黄、姜黄、孜然粉等调料混合而成的调料，烤制之后色泽也会变得金黄诱人。这次我们吃了天山以北的做法，预处理的时候只简单去腥，羊肉自带清香，非常鲜美！

新疆只有大盘鸡？

你忘了椒麻鸡这种逆天存在…

新疆椒麻鸡的鸡皮爽脆，鸡肉紧实。

这道以“麻“为主题的菜里，用鸡汤、花椒油、线椒、葱段熬制的麻油才是整道菜的灵魂：整鸡高汤熬制，手撕成小块，加上新鲜洋葱，葱段，淋上几勺温热的麻油：

虽然看着不辣，吃完嘴唇却像在跳舞。对了，如果喜欢，大盘鸡常搭配的皮带面也可以搭配在这道菜里，又是另外一种风味了。

当然，如果你想吃土豆酥软鸡汤浓厚的沙湾大盘鸡，或者线椒飘香鸡肉筋道的柴窝铺辣子鸡，我还是推荐你去这两个全城吃鸡的地方看一看~

炒米粉手抓饭烤馕烤包子

在新疆，解锁一万种淀粉打开方式！

炒米粉

新疆炒米粉，既不是港式的星洲炒粉，也不是云南汤米粉。

这是新疆人独创的米粉做法：筷子粗细的米粉泡软煮好后，大火将米粉酱、鸡牛肉、芹菜和米粉一同炒香。听起来简单，但新疆炒米粉的地位大家有目共睹。

你让新疆丫头子在炒米粉和新口红里选一个，她肯定选炒米粉。 毕竟吃完爆辣炒米粉之后，你的双唇也会get到一个独特的爆辣色号呢。（没有图，自己想）

拌面

出了新疆的拌面，大多被译成了盖浇面，往往端上桌的时候，面上已经盖好了菜。其实在新疆，面和菜是会被分开装盘上桌的。

比较地道的吃法就是一桌人多点几种拌面，菜上来了每一种菜都连菜带汤往自己盘子里拨一些，搅拌均匀后开吃，每口都是不一样的味道。

关于拌面还有一个隐藏buff，一盘没饱可以要加面。比如这家拌面馆子地道，加面不要钱，旁边一个小伙子就一口气吃了九个加面！！

丁丁炒面

因为这个奇怪的名字，丁丁炒面是平白无故受了很多委屈的一个主食。

我，连说我最喜欢的食物是丁丁炒面都不敢说太大声。

其实这道菜里面并没有什么大补的食材，只是把面切成小小的颗粒，再加入蔬菜，羊肉炒制而成。因为新疆的面筋道，而小丁丁完美化解了面条过硬的毛病，所以丁丁炒面口感更柔和。

馕

新疆人，不可一日无馕也。

馕的原料很简单，发酵的面粉，不加碱，只用少许盐。将面饼擀得厚薄均匀，用手捏出一圈馕边，再在饼面上戳满好看又规律的小洞，沾上洋葱末，芝麻等辅料，在底部沾上少许盐水，由馕坑师傅牢牢拍在馕坑壁上烤制而成。

馕边的口感就好像没有芝士的披萨边，而中央部分吃起来又像脆脆的烤饼干！

抓饭

抓饭特别讲究，7种原料肯定少不了：胡萝卜，洋葱，羊肉，羊油，大米，盐和水。放入大块羊肉反复翻炒，之后加入胡萝卜和洗好的米焖煮。

开锅时，米饭和胡萝卜的清香，伴着浓浓的羊肉味扑面而来。再拌一个爽口小菜，上头加两串烤肉，岂不美哉？

对了，一般的新疆餐馆都只是清早做一大锅抓饭（除了一些主营抓饭的店家），去得晚就没有咯。

烤包子和薄皮包子

薄皮包子和烤包子内馅类似，都是用上好的羊肉碎，羊尾巴油，洋葱，孜然粉混合后做馅。烤包子好吃在脆皮，薄皮包子好吃在肉馅。

烤包子的包子皮是由死面擀薄，四边折合成方形。

把生包子贴在馕坑里，十几分钟即可烤熟，皮色黄亮，入口皮脆肉嫩，味鲜油香。

薄皮包子是用来蒸的。

色白油亮，皮薄如纸，肉嫩油丰，伴有皮牙子浓郁的香甜。加一抹白胡椒，调味层次分明立体，一口气吞了十个……

哞哞这么多的新疆

不多喝点奶，就白来了！

新疆土地广袤，草场丰富，是优质奶源地，奶制品的丰富程度可想而知。

酸奶和酸奶疙瘩

在新疆，牛奶可以有好几种变身。正宗的新疆酸奶，很酸很酸，颗粒感比较强，吃到嘴里还能感受到发酵产生的气体：

喝不完的酸奶也不能浪费，将酸奶装在细密的丝网中脱水后，再悬挂4-5天，让水分完全分离，剩下部分揉捏成快，变成酸奶疙瘩了：

但想提醒你，酸奶疙瘩是牧民当干粮吃的，有很重的奶油味，期望值别太高。你常在淘宝见到的“红枣味酸奶疙瘩”和“奶条”，成分大多是奶粉。如真正的奶疙瘩，得去牧区才有。

奶茶，是咸的奶茶

不是让杰伦上瘾的那种奶茶哈。新疆奶茶用砖茶、鲜牛奶和盐熬出来，是咸口的。茶香、奶香在嘴里融合起来，真正的鲜奶茶，完全不担心反式脂肪酸；）

当然啦，如果去牧区旅游，碰上毡房房东是个大户，你还有机会喝到马奶哟，如果非要形容一下的话，就好像非常非常酸的可尔必思苏打的感觉吧。

抱歉……还有汤饭奶酒羊肉焖饼缸缸肉羊腿面包烤全羊油塔子烤鱼馓子玛仁糖米肠子面肺子各种隐藏菜单，明年我们继续去新疆通关！

tips：

1、 作为一个国际化大都市，乌鲁木齐的商品价格都是按照公斤报价的。你问老板“一斤多少钱？”的时候，得到的回答都是每公斤的价格哦。

2、 新疆各族人民基本都会说普通话，说的可好了。不用担心沟通的问题~

3、 来新疆，路程遥远。推荐你在来的路上看《新疆味道》这部纪录片，保证你还没到新疆就饿了。

4、 新疆真的很美很美，一年四季都有画般的风景，送个九宫格给你：