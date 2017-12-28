炸鱼薯条靠边站 约克夏布丁连英女王都为它背书

导语：说到英国美食相信大部分人的第一反应都是“炸鱼薯条”，可在大部分英国人的心中它可并不是排名第一的，看似毫不起眼的约克夏布丁居然荣登榜首，甚至就连英女王也要为它背书！然而，到底什么是约克夏布丁呢？这就来告诉你。（来源：YOKA时尚网）

（原标题：《炸鱼薯条靠边站 不起眼的约克夏布丁连英女王都为它背书》）

布丁 图片来源自Pretty Simple Sweet

提起“布丁”印象中都是这个样子的，Q弹软滑，有种入口即化的感觉。再看看颜值，算是美食圈里长相“标志”的了。

约克夏布丁 图片来源自Jamie Oliver

但约克夏布丁却完全没有继承布丁应该有的这些优点，不光“姿色平平”，另外吃上去的口感也是完全不同的。

传统的约克夏布丁 图片来源自Jamie Oliver

咬一口约克夏布丁感觉就像是吃面包一样，传统的约克夏布丁是放在铁质模具中制作而成的，烤制之后体积增大外皮香酥，蛋香味很浓。另外，它的松软度可以跟司康饼来媲美，当然，也有人说像是泡芙。

约克夏布丁搭配 图片来源自BuzzFeed Partner

正是因为这样特殊的口感，所以约克夏布丁也是百搭的，可以任意搭配一些美食，像是鸡蛋、奶油、火腿、金枪鱼等。不过要说其中比较地道的则是搭配烤牛肉。

英女王烤牛肉配约克夏布丁 图片来源自queensimages.com

英女王就尤为偏爱这道菜，之所以获得英女王的喜爱是因为约克夏布丁绵软的口感再浸泡过牛肉酱汁之后味道更加的香浓。

《哈利波特与魔法石》剧照 图片来源自豆瓣

不光是英女王偏爱，这道菜还曾出现在《哈利波特与魔法石》的电影当中，电影中哈利他们在霍格沃茨魔法学校的开学宴上吃的就是烤牛肉搭配约克夏布丁。

烤牛肉搭配约克夏布丁 图片来源自The Happy Foodie

其实不单单是英女王喜爱，普通人家也是经常会吃这道菜，几乎每个周日的午餐正菜就是它，大概是几乎英国人都格外偏爱吧，所以这道菜也是英国国菜。

说到这儿是不是对约克夏布丁更加好奇了呢？那么话不多说，这就来手把手教你制作它！

约克夏布丁 图片来源自The Happy Foodie

这款布丁其实做起来真的没什么难度，只要掌握一些小技巧就可以了。

约克夏布丁制作方法 图片来源自thekitchn

你事先要准备好一些东西，一杯牛奶、两个鸡蛋、一杯高筋面粉、一匙黄油和适量的盐，另外，还有烤制所需要的模具。

约克夏布丁制作方法 图片来源自thekitchn

将牛奶、打碎的鸡蛋、高筋面粉、黄油和适量的盐全部倒入搅拌机内，用搅拌机搅拌直至所有食材全部融合在一起，并且表层起泡。

约克夏布丁制作方法 图片来源自thekitchn

打开烤箱用450°的温度来进行预热。与此同时，将之前搅拌好的混合物均匀的倒入到模具当中。要注意的是不要倒入太满，因为烤制的时候液体会发生膨胀。

约克夏布丁制作方法 图片来源自thekitchn

将倒入混合液体的模具送入烤箱内，大约烤制15-20分钟就可以取出了。这样一份美味而又好吃的约克夏布丁就做好咯！

没骗你吧，是不是很简单！？