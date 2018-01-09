全球变暖威胁可可树 巧克力或30年后绝迹

导语：英媒称，专家预测，要不了40年可能就没有巧克力可吃了，因为可可树在日益变暖的气候条件下越来越难以生存。（来源：参考消息）

据英国《每日邮报》网站报道，可可树只能在纬度低于南北纬20度的地区生存，而且它们需要特定的条件，比如高湿度和大量的降水。但美国国家海洋和大气管理局说，未来30年间全球变暖即便仅使气温升高2.1摄氏度，也将给可可树带来致命打击——继而影响全球巧克力产业。随着温度的上升，土壤和植物中的水分会逐渐减少，科学家认为，降雨增多可能不足以抵消水分的损失。这就意味着，到2050年，可可树种植区将不得不迁至山上的野生生物保护区，那里的海拔比目前的种植区高数千英尺（1英尺约合0.3米）。

科特迪瓦的农民在收获可可豆（法新社）

报道称，科特迪瓦和加纳（全世界逾半数可可豆的产地）等国的官员将面临一个两难境地——是维持全球的巧克力供应还是拯救自己濒危的生态系统。专家去年预测，随着发展中国家的巧克力消费量越来越大，世界将面临“巧克力赤字”。一项名为“巧克力造成的破坏”的研究显示，普通西方消费者平均每年会吃掉286根巧克力棒。生产286根巧克力棒所需的可可粉和可可脂需要10棵可可树来提供。自上世纪90年代以来，10亿多人进入了巧克力市场。尽管需求增长了，供应却没有跟上，可可的库存据说正在下降。

总部设在伦敦的研究公司哈德曼农业公司的道格·霍金斯说：“与其他一些受益于现代高产栽培和作物管理技术的发展从而发挥遗传潜力的作物不同，全球90%以上的可可树都是由小型农户在自给型农场种植的，用的都是未经改良的种植材料。”

另据一些报道称，世界最大可可生产国科特迪瓦的种植者为满足需求开始在森林保护区非法种植。霍金斯说：“所有的指标都表明，今后几年我们可能会面临每年10万吨的巧克力赤字。”