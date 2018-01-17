星巴克推出了一款黄金烘焙咖啡 给不喜欢苦味的人

导语：目前在美国市场上线，不过以星巴克的速度，相信这款咖啡很快就会进入中国。（来源：界面 作者：唐宇萌 ）

星巴克诞生至今40余年，在全球拥有超过25000家门店，覆盖75个国家，而门店数目还在以平均每天2家的速度增长。每一天，有30万名穿着绿围裙的咖啡师在吧台后忙碌，消耗掉10万公斤咖啡豆和90万升牛奶，制作出上百万杯咖啡，倾入印有绿色美人鱼logo的杯子。

喝一杯星巴克，已经成为很多上班族或是数字游民的习惯。然而，星巴克咖啡的味道似乎总让人感觉有点“烘焙过度”。现在，星巴克为那些抱怨“烘焙度太重”的人提供了一种新的选择。

1月9日，星巴克在美国市场上线了一款Blonde Espresso（黄金烘焙Espresso），这是自开业以来，在美国（星巴克门店的）菜单上首次更新基础浓缩咖啡选项。

新品种Blonde Espresso是一种轻度烘焙的咖啡，由搅拌和烘焙大师团队制作，采用来自拉丁美洲和东非的咖啡豆。去年，星巴克曾在加拿大试售这种Blonde咖啡，按照计划，接下来星巴克将在旗下8000多家门店推出这款咖啡。

那么，Blonde Espresso在口感上和传统的Signature咖啡究竟有什么差别呢？

以美式咖啡为例。Blonde美式比传统的冰镇美式更平滑。它没有我们经常在品尝第一口“正统”的星巴克咖啡时能够体验到的那种“苦涩”味道，相反还带有甜甜的柑橘味。“通常，如果是一杯子‘正常’的冰美式，我会添加一些冰去稀释苦味。但现在这是一杯Blonde冰美式，加入更多的冰可能会导致它变成一杯没什么味道的普通饮料。”食客Micheline Maynard说。

Micheline Maynard还特别推荐Blonde Latte：咖啡的丝滑和蒸牛奶完美融合，口感更清淡，还带有一丝回甜。

这算是星巴克的一次大胆突破。“最初，是我们设定了‘重度烘焙’的咖啡标准，”全球咖啡的星巴克副总裁Andrew Linnemann说，“现在推出甜蜜的柑橘香味和光滑的口感，也相当于我们自己打破了原先制定的规则。”

星巴克曾经花费四十多年的时间来培育市场，已经让顾客们日渐适应了这种重度烘焙的味道；如今Blonde Espresso面世，不免让人担心，这算不算是一种品牌向市场发出的妥协信号呢？

对于这点担忧，美国零售商星巴克总裁Kris Engskov表示：“我们希望帮助我们的顾客充分理解咖啡的奥秘，并为每一位顾客定制出最合适个人口感的咖啡，以提升用餐体验。”

其实早在2012年，他们就推出了黄金烘焙（Blonde Roast）系列产品，宣传称其“醇度柔和，风味轻柔，微酸而圆润”，并在部分地区进行投放测试。同年，他们开始力推所谓烘焙色谱（Roast Spectrum），也就是说，由顾客自己来选择咖啡的烘焙程度。

当然，星巴克的死忠粉基本不可能成为新款咖啡的目标客户，他们仍将追求那种“百分百”浓烈的口感。

图片来源：Forbes、星巴克官网