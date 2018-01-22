牛油果越来越贵，但在中国还是有了更多的追捧者

导语：健康标签让牛油果自带销量，时尚基因也使千禧一代争相追捧，唯一的问题在于牛油果售价不断攀升。（来源：界面 作者：丁皓辰）

牛油果沙拉、牛油果奶昔、牛油果寿司、牛油果拌饭、牛油果厚吐司、牛油果火腿卷……自从近五年开始进入大众视线以来，牛油果这一其貌不扬的水果就在美食界掀起了一阵新的风潮，从美洲到欧洲再到亚洲，不同风味主题餐厅的菜单上都出现了牛油果的影子。

牛油果是种外形类似墨绿色鹅蛋、内心为浅绿色果肉的热带水果，它原产于墨西哥中南部地区。在近代200年的历史里，牛油果在墨西哥其实和玉米、辣椒、大豆、龙舌兰一样普通，既没能也没能走出国门为世界广泛结识，也没有发展出如今花样百出的吃法，很长的一段时间里，墨西哥人只是拿它来做牛油果酱，抹在玉米片上吃下肚。但到了20世纪90年代，牛油果由于蕴含较为健康的油脂和单不饱和脂肪酸被冠上“森林黄油”、“神果”等称号，在欧美国家成为一种现象级流行视频，又在之后的十几年里慢慢被传入亚洲，并于2010年开始为中国消费者逐步接受。

牛油果外形从生到熟的不同阶段

和之前短时间内风靡过的羽衣甘蓝、藜麦、秋葵不同，牛油果是持续呈强劲势头增长的，这一点从中国进口牛油果的总量中可以明显看出。中国海关信息网数据显示，早在2011年，中国进口牛油果总量为3.18万公斤，这一数字三年后翻了100多倍增长到了407万；而在截至11月的2017年，中国进口的牛油果总公斤数更高达2844万。而根据业内人士估计，2018年这个数字可能会再翻一番。

“从我们掌握的数据看，中国每年进口的牛油果总量都会翻一倍，2018年的增长可以会高达一倍多，”全球最大的牛油果分销商Mission Produce总裁Steve Barnard表示，“牛油果有很多吃法，又有多种健康功效，目前在全球范围内是增长最快的农产品。”

牛油果的营养成分，其中脂肪含量最高

正如Barnard所言，牛油果含有中国人日常饮食中摄取较少的钾、膳食纤维，以及单不饱和脂肪酸，本身具有的营养价值适合长期食用。而在美食主题网站和公众号的宣传教育，以及注重健康的模特等公众人物的偏好起到的饮食选择暗示作用影响下，牛油果也上了保健食品的外衣，就连大小超市也都挂上“防癌”、“降血脂”、“降血压”的海报，向广大市民兜售这种健康理念，即便牛油果并没有宣传的那么神乎其神。

肯德基限时推出用的牛油果酱料，让炸鸡汉堡听起来健康了不少

而在健康之外，人们选择牛油果的另一个原因，在于他们喜欢牛油果传递出年轻时尚概念：与粗糙而又暗淡的表皮相比，牛油果嫩绿亮眼的果肉显得清新活泼，有种年轻和活力的质感；同时牛油果略贵的售价也将自己和廉价水果区分开来，用高品质这一形象来迎合年轻一代消费群体追求高品质生活的心理倾向。

牛油果符合千禧一代的心理和审美，除了被作为食物还常被拟人化，例如被做成插画和表情包

可也正是中国消费者的喜爱和购买需求，让牛油果的价格随持续飙升：由于中国购买力强、市场潜力大，牛油果原产国都很愿意把牛油果卖给出价更高的中国进口商，主要原产国之一的墨西哥甚至出现了不同牛油果产地想方设法争抢中国客源的情况；但在另一边，又有不少中国网友在社交媒体上抱怨自己喜欢的牛油果价格越涨越高，已经快超出自己的支付能力。

不过价格再怎么涨，牛油果也还没有贵到大众吃不起的程度，而且好消息是，目前广西省已经在尝试大规模种植牛油果了，只是目前产量还不足以满足中国庞大的市场需求。但假以时日，相信国产牛油果更合理的价格以及持平甚至高于进口牛油果的品质会让中国消费者吃的满意舒心。

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