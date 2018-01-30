7款天价饮品大公开 看完连水也喝不起

导语：当水从维持生命的液体变成真·琼浆玉液，你是否想象过它将以千万倍的价值出现在地球上？（来源： 悦游CondeNastTraveler 作者：苏苏、雷霈霈）

让我们超越贫穷的想象，来看看当今世界天价级别的饮品都有哪些。

酒 | 1瓶 / $44，000，000 （约3亿人民币）

阿玛菲至尊柠檬利口酒

D’Amalfi Limoncello Supreme

其貌不扬、甚至仅贴了贴纸了事的这瓶酒，却因镶嵌了一枚18.5克拉巨型单切稀世钻石，及瓶颈上三颗总重13克拉的无瑕单切钻石，一跃坐上世界最贵的酒的宝座。全世界仅有两瓶，其中一瓶为一名意大利女富豪收藏。你问味道如何？估计和你在意大利南部随意一个餐馆里喝到的差不多吧。

无酒精饮料 | 1瓶 / $5，500，000 （约3.5千万人民币）

鲁瓦豪华清真饮料

Ruwa Luxury Drink

英国奢侈酒业公司Luxury Beverage Company of the United Kingdom推出了一款无酒精饮料，跟他家买的世界上最贵的威士忌是同一套路，买的是瓶子：英国顶级水晶做的瓶子上镀了一层白金，再镶嵌上8，000颗钻石和200颗红宝石，但是里面的饮料没有公布来源是哪儿。你问谁买？人家这款饮料专门面向阿联酋顶级富豪市场，买不买随缘。

水 | 750ml / €4，000，000 （约3千万人民币）

夸迪克里斯塔洛

Tributo a Modigliani

墨西哥这款内含5毫克23K金粉的瓶装水，被吉尼斯世界纪录认证为世界上最贵的瓶装水。说它贵，并不是因为这来自斐济或法国的矿泉水混冰岛冰川水的水源有多么特别。值钱的是装水的瓶子是由24K黄金炼制而成，外加各种钻石、金粉、皮套这些装饰物，加之仅有一瓶限量版，才达到了现有的天价。不过，去掉金瓶，单买玻璃瓶装也达750ml / $275。

茶 | 20g / ￥208，000 （2005年时价）

武夷山母树大红袍

生长在武夷山九龙窠高岩峭壁上，由岩顶细泉终年浸润滋养，树龄达350年的清代皇家御用大红袍茶树，仅存3棵6株，其貌不扬却又极其金贵，且现在已不再对外出产。如果能喝上一口当年所拿出来拍卖的20g母树茶叶所沏的茶水，应该算得上是最贵的茶水了。

海水 | 750ml / $402 （约2，500人民币）

考纳尼加瑞

Kona Nigari

需要掺着普通饮用水以稀释矿物成分才能喝的这款水，取自夏威夷海底的无浅海污染体的海水，经过脱盐处理制成富含海洋矿物质的矿泉水，所以喝起来跟普通白水并无差异。之所以被有钱人追捧，是因为有些人认为它具有减肥、美容的功效，但实际上尚无任何科学根据。

果汁 | 7日装 / $630 （约4，000人民币）

有机大道冷压果汁

Organic Avenue

作为好莱坞一线明星人人争相购买的冷压果蔬汁，连锁品牌“有机大道”的价格自然水涨船高。每日采用最新鲜的有机果蔬汁制作，排毒效果据说还不错哦，你也可以通过官网订购1瓶尝尝，1瓶普通装只要$11起。

咖啡 | 100g / €180 （约1，400人民币）

泰国黑象牙象屎咖啡

Black Ivory Coffee

将阿拉伯咖啡豆喂给常吃香蕉、甘蔗的大象，经由它肠胃的15至30小时发酵，由人工亲手从粪便中提取所制成的这款咖啡豆，据说自带一种独特的泥土芬芳与水果甜味，且口味也更细腻。在一些米其林餐厅，冲泡好的象屎咖啡可以卖到€50一杯（约400人民币），大家去曼谷的时候可以留心餐厅是否提供。

以上的饮品只限于涨姿势。

如果想感受一下世界上不同地域的风土和气息，不妨尝尝以下7款好看又相对平价的瓶装水。

Lurisia 露夏饮用水

原产地：意大利 750ml / 瓶 / $7.99

特点：水源位于皮埃蒙特高原，矿物质和钠含量低。瓶身设计被称为“天使的奖杯”， 十分值得收藏。韩剧《来自星星的你》《主君的太阳》中都有这款水的身影。

ACQUA Armani 阿玛尼天然矿泉水

原产地：意大利 750ml / 瓶 / $4.83

水源来自阿尔卑斯山脉的山泉水，和索蕾矿泉水为一个水源出处，所以在口感上有相似之处。

Aquagen 海洋深层高端天然含气矿泉水

原产地：中国台湾 330ml / 瓶 / NT$55

含有4种天然矿物质和柠檬酸，萃取太平洋岛屿未被污染的600公尺深层水。

Sirma地中海松林天然矿泉水

原产地：土耳其 750ml / 瓶 / ￥45.66

水源来自Sapanca- Kartepe和Burdur-Taurus山脉的一片原始松林的地下， 保有地中海的清纯口感。

Sole 索蕾天然矿泉水

原产地：意大利 750ml / 瓶 / $2.09

水源来自阿尔卑斯山的一系列石灰岩山丘脚下， 索蕾在意大利语里意为“太阳”，象征着带给人们希望之光，瓶身上的太阳图标传说是出自达芬奇之手。

VEEN 薇恩天然矿泉水

原产地：芬兰 660ml / 瓶 / ￥60

水源来自芬兰北部的一个经保护的公共泉水区，是矿物质含量极低的天然泉水。

Dolomia 多洛米亚天然弱碱性矿泉水

原产地：意大利 330ml / 瓶 / ￥36

水源来自意大利阿尔卑斯山脉的多洛米蒂山，海拔为833米又常年积雪，所以水源十分纯净。

*以上参考价格来源自亚马逊购物网站、官网及京东商城

你喝过最贵的饮品是哪款呢？

撰文 / 苏苏、雷霈霈

摄影 / 张呈龙 花艺/ Florette几束花

原文编辑 / Seraph 微信编辑 / 苏苏

部分图片来源自网络