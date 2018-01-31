化不了的甜筒和能点燃的圣代 日本冰淇淋科技神话又升级了

导语：使用泻药配方制成的“吸脂可乐”、从静冈烧鳗鱼中获得灵感的“鳗鱼汽水”、含有止咳糖浆从而可以保护嗓子的奇巧巧克力、加入香叶醇从而让人5小时内汗味散发玫瑰香味的抑制体臭口香糖……在日本，食品科学家和制造商们一直乐于运用各种各样的古怪技术，研制出让人脑洞大开的食物。（来源：界面 作者：丁皓辰）

而最近，日本食品科学家新研制出的两款新式冰激凌又一次吸引了冰激凌爱好者们的目光，一款是不易融化的奶油甜筒，另一款是能点燃的芭菲杯，有了这两款新发明，多年来冰激凌身上“无法耐受高温”的标签就正式被摘除了。

已有网友试了这种不融化的软冰激凌，称“既好玩又好吃”

根据实际测试，这两款冰激凌不仅能在40摄氏度的温度条件下3小时不融化，而且还能很好地保持原来的形状；3小时之后，冰激凌会变得软而不塌，保持在成为一种接近果冻的胶质状态；而如果点燃了芭菲杯冰激凌后食用，它还带有一种焦糖布蕾的口感和香甜。

目前日本已经首先开售这些新式冰激凌的是金座和冷饮店（Kanazawa Ice），第一天就已经吸引了勇于尝鲜的食客们排起长队等待购买。其实在去年8月时，这家冷饮店就曾推出过不会融化的棒冰了，而且当时用做成熊本熊、樱花、关东煮、圣诞树造型的奶油棒冰俘获了食客们的心，而目前看来这回新出两款软冰激凌得到的反馈也比较积极。

制成不同造型的不融化冰棍

通常来说，冰激凌的做法是把牛奶、糖、蛋黄、淡奶油混合打发后放入冰箱冷冻而成，储存和食用时需要保持低温才能避免冰激凌融化。而这次不会融化的冰激凌得以在室温保持数小时之久，是因为加入了一种从草莓中提取的多酚：2011年福岛地区因核泄漏当地生长出了一种长相奇形怪状的草莓，一位厨师尝试用这种草莓做甜点，却苦于其会导致奶油固化从而不适合烹饪的特性，之后金泽大学的研究人员了解到这一情况并对这种草莓进行研究分析，发现其中含有的多酚会使奶油固化，之后研究人员把多酚提取出来并将其导致水和油难以分离的特性应用到冰激凌制作中，于是不融化的冰激凌就诞生了。

去年夏天英国科学家将冰激凌脱水后冻干保存，也制成了不融化的冰激凌（左）

由于目前尚没有关于这种产自辐射地区草莓不健康的科学论证，同时多酚天然萃取物也不需要经过药物部门的审批，所以冰激凌商家、冷饮店可以很方便地拿多酚用来制作不融化的冰激凌并出售。而消费者们愿意选择这种冰激凌，不光因为它能较长时间保留冰激凌的形态和口感，更是因为它能更久保留冰激凌人们心中所代表的一份美好。

图片来源：pintrest、instagram、Gastronaut