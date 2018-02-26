导语：世界上最有设计感的咖啡店等你去拔草！作为全世界最有名、最权威的设计杂志之一，Wallpaper 超喜欢自己评选各种榜单。（来源：大城小店）

（原标题：《全球最有设计感的10间咖啡店 Blue Bottle、星巴克上榜》）

偏偏他们在设计生活领域的话语权无人能及，所以每次出榜大家都群情激昂，嗷嗷叫着冲去拔草。

设计感咖啡店

上周，它们给热爱咖啡又热爱设计的人们指了条明路，在全球范围内选出了最佳咖啡店。

看完之后，我深深觉得在这个时代，做咖啡店也不是件容易的事情，不但要美、会玩，还要脑洞大、符合时代、10项全能……

设计感咖啡店

废话不想说了，下面直接一间间介绍给大家。

NOC Coffee Co。

中国香港

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看到NOC Coffee Co。 出现在这个榜单显眼位置我超开心的。之前我们在介绍香港歌赋街潮店的时候推荐过这个独立咖啡品牌的老店（传送门在此），果然品位好的品牌会越做越好。

新的店位于港岛西区，仍旧是歌赋街店同一个设计公司Studio Adjective 的作品。

设计感咖啡店

同温馨明亮的老店相比，新店工业风十足。

1500平方英尺的店铺囊括了咖啡豆储藏区、烘焙区、吧台区和饮用区，不管互动性还是体验感都一级棒。

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走到店铺所在的转角，你即可从玻璃幕墙中看到咖啡豆烘焙的全过程，脚立刻不受控制的想要走进去。

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推开木质门把手，大多数人会瞬间被原色水泥+白色铁框的性冷淡风格击中，挑高的层高则让空间更具工厂感。

和大多数传统咖啡店更注重私密性的设计风格不同，NOC Coffee Co。 店内大部分空间都是共享长桌。

设计师大概是想利用这样的布置，迎合时下年轻人开放和社群化的生存状态。

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沿着水泥地上的Tour Guide 走，可以路过各种专业咖啡制作空间，直达长达7 公尺的白色大理石吧台。

桌上兼具专业性和视觉效果的咖啡器具，在无行中也体现出NOC Coffee Co。 对咖啡的用心。

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如果你是精品咖啡爱好者，可以试试这里现烘得单一品种豆——哥斯达黎加、圣何塞各种美好的产地应有尽有。

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想吃甜品和简餐的话也能满足。推荐周末和节假日才有的本尼迪克蛋，谁吃谁知道。

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NOC Coffee Co。

地址：香港德辅道西321号

电话： +852 3611 5300

营业时间： 8：00 - 18：00

官方网站： www.noccoffeeco.com

Bonanza Roastery Cafe

德国柏林

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柏林的咖啡烘焙品牌Bonanza 可谓德国精品咖啡的先驱。他们每个月要为当地大大小小的咖啡馆提供700公斤左右的咖啡豆。

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而作为Bonanza 的旗舰店，Bonanza Roastery Café更吸引了无数热爱咖啡文化的人前去。

店铺由荷兰室内与家具设计公司Modiste 打造，原木加植物的清新风格，非常自然解压。

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然而店内一架改建过的1965 Probat UG-22 滚筒炉却一不小心暴露了德国人对机械感的痴迷。

它深藏功与名的占据了店铺一角，像个老炮儿，一边出产着全德国最为人称道的咖啡豆，一边得观察着走进去的人。

设计感咖啡店

Bonanza 咖啡的重要特色是浅烘。

他们的烘焙师会尽可能短时间地烘咖啡豆，从而突出那些来自肯尼亚、巴拿马和埃塞俄比亚豆子本身的特质。这也是当今精品咖啡届非常流行的一种做法。

设计感咖啡店

除了买咖啡豆和喝咖啡，这里也有一些咖啡周边和面包糕点售卖。

设计感咖啡店

有时候还有冰淇淋。

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强烈推荐豆蔻肉桂面包和大部分咖啡可以搭配。

设计感咖啡店

Bonanza Roastery Café

地址：柏林Adalbertstraße 大街70号

营业时间：周一–周五（09：00 – 18：00）

周六–周日（10：00 – 18：00）

官方网站： www.bonanzacoffee.de

Místo

捷克共和国布拉格

设计感咖啡店

捷克著名的咖啡公司Doubleshot 开设的这家Místo 已经红了很久。

当地设计公司Edit！用全原木板拼贴的设计让整个空间显得非常简约。水泥地面则为咖啡馆增添了时髦的气质。

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推开门，需要往里走并上几节楼梯才能到达吧台。

设计感咖啡店

对我来说，关键是，几乎所有的咖啡师都帅到炸裂。

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再往里走是堂吃区域。空间底部有来自插画家Kateřina Kynclová 的墙面作品，非常有趣又色彩明快。

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虽然Espresso 的品质非常好，但严格意义上来说，这间店更接近简餐餐厅。从早到晚都有食物提供，某些菜品还非常有当地特色，可以一试。

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尤其不要错过的是周一和周四晚上有新鲜出炉的面包，如果时间赶得巧，简直不能更幸福。

设计感咖啡店

Místo

地址：布拉格Bubenečská 街284/12

电话：+420 727 914 535

营业时间：全周10：00 - 18：00

官方网站：www.mistoprovas.cz

Stories

英国利兹

设计感咖啡店

Stories 是位于英国北利兹的一家独立的素食咖啡馆。

非常传统的英式门脸里，隐藏的是一家白色背景温暖又明亮的咖啡店。

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Stories 的咖啡在整个利兹都非常有名。

他们严格遵循公平贸易原则，为原产地的咖啡农提供更好的经济支持，同时也从他们手中收购健康、有机的咖啡豆。

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除了单一产地豆子之外，以及季节特选之外，这里还有一款叫“Pathfinder”的店咖，拿不准想喝什么可以点。它混合了来自萨尔瓦多的2种杰出咖啡，非常有亲和力。

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食物部分，之前说过Stories 是一家素食店，早餐推荐不加糖的煎饼。

他们家不加糖的煎饼用无麸质面粉和鸡蛋加椰子油制作。主厨还在里面加上了店内自制的蓝莓果酱、希腊酸奶和新鲜的季节性水果，超级美味又健康！

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在Stories的主页上写着：“我们是儿童友好，狗友好，笔记本电脑友好，素食主义者和乳糖不耐友好。麸质免无。”目标明确。

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Stories

地址：利兹Roundhay 路454号

电话：+44 7388 906377

官方网站： www.storiescafe.co.uk

Toki

荷兰阿姆斯特丹

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90平方米的Toki 座落在阿姆斯特丹Jordaan 附近的一个街角，店主是曾经的广告人Jeff Flink 。

Toki 的标志性图案是一个微笑的圆脸，Jeff 这代表“慢生活”。

设计感咖啡店

走进咖啡店，首先看到的是由Max Lamb 设计的大理石板台阶，大地色系的斑点分布在其中，让人想起牛轧糖。这也是网上照片最多的一个布景，拍照美到不行。

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这种充满趣味和个性的审美遍布整个咖啡馆——Stephen Kenn 的陆军帆布双人沙发和来自荷兰的荧光灯装置都非常嗲。

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Toki 的咖啡也非常专业，值得一提的是我们上面推荐过的Bonanza 也有2款咖啡在这里售卖。1款叫“Seka Forest”，另1款是“Espresso Blend”。

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去年11月开始Toki 有了些简餐可以吃，主厨NaNa 非常擅长健康又好吃的料理。

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如果只想要一个小点心来搭配咖啡的话推荐“Kouign Amann” 。

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Toki

地址：阿姆斯特丹BinnenDommersstraat 15

电话：+31 20 363 6009

官方网站：www.tokiho.amsterdam

Blue Bottle Coffee

日本东京

设计感咖啡店

Blue Bottle Coffee 大家想必都不陌生——发迹于美国奥克兰的精品咖啡品牌，超级文艺大IP，被誉为咖啡届的Apple。

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它家在日本的每一间店都非常美，也非常红。

这次上榜的是它在东京的六本木店。

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店铺选址附近的绿化程度非常高，在六本木这种都市感浓郁的地方生生塑造出田园风也是很厉害。

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本土建筑事务所Schemata 承接了此次的店铺设计。

店内设计以暖色系的木质为主，完全没有视觉攻击性，完美融入周围自然氛围的同时也十分符合都市人对美好生活的预期印象。

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放眼望去，架上产品一眼可见经典的蓝瓶图案标志。

设计感咖啡店

它家咖啡我就不具体介绍了，大家估计比我知道的还多。

因为不算很大的店，所以那里用得豆子都是清澄白河分店每日烘焙直送的。

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值得一提的是，日本果然是个很爱推单店限定的国度。

这家店有6 款不同种类的有机野菜三明治套餐，别处没有，爱猎奇限量的可以点来吃。

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Blue Bottle Coffee（六本木店）

地址：东京都港区六本木7-7-7

官方网站：www.bluebottlecoffee.com

Bocca Coffee

荷兰阿姆斯特丹

设计感咖啡店

又是一个专业的咖啡烘焙品牌自营咖啡店——来自阿姆斯特丹的Bocca 。

如果要说设计，其实在我看来Bocca 还蛮一般的。

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原木拼贴的长凳，简单的植物和商品陈列台，同样木质的吧台—— 一切都感觉非常自然。

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但是Wallpaper 显然超级偏爱在店里有烘焙机的咖啡店。恰巧，作为专业的咖啡烘焙品牌的Bocca 店里就有一台。

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除了烘焙机，Bocca 其他机器也用的很专业。

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它们用定制的La Marzocco Strada 咖啡机做Espresso，过滤咖啡的设备则来自Brew Bench。

所以爱咖啡的人不能错过这里。

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如果有比较长的闲暇时光还可以给咖啡搭配一个羊角或者其他甜点，相信我，会有惊喜。

设计感咖啡店

Bocca Coffee

地址：阿姆斯特丹Kerkstraat 街96-98号

电话：+31 321 314 667

营业时间：全周9：00 - 18：00

官方网站：www.bocca.nl

Tierra Garat

墨西哥墨西哥城

设计感咖啡店

Tierra Garat 最早在墨西哥超市贩售，品牌升级后开出了这间非常有设计感的咖啡店。

店铺由Héctor Esrawe‘s studio 和Cadena y Asociados 合作完成，设计使用了原木暖色。

设计师说想呈现给大家一个“你所不知道的墨西哥咖啡故事”，

但在我看来其实也没有很“墨西哥”的感觉，反而非常国际化，应该就是设计报告中所说的“当代墨西哥”感。

设计感咖啡店

啊忘了，店里除了咖啡外还有巧克力也非常好吃，一定要买哦。

设计感咖啡店

Tierra Garat

地址：墨西哥城Calle Jalapa 99

电话：+52 55 5207 6298

星巴克咖啡实验室

荷兰阿姆斯特丹

设计感咖啡店

星巴克的品牌升级之路已经走了很久，之前我们推荐过上海的工厂店，从制作工艺上将咖啡文化淋漓尽致的展现在人们面前。

位于阿姆斯特丹的咖啡实验室也是这样一个所在，但它倾向生活方式。

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在成为星巴克之前，它是一家废弃银行的金库，光听就很想去看看有没有？

作为品牌全球首家“咖啡实验室”，这里有430平方米的超大空间，荷兰籍设计师Liz Muller 一如既往的使用了咖啡色系突出幸福感。

设计感咖啡店

同一般星巴克门店不同的是，这里被设计成了共享经济下非常时髦的工作室结构。

代尔夫特蓝陶、自行车部件、回收再利用的荷兰橡木家具、以及从当地学校回收的椅子等本土元素被和谐的穿插在店中。

设计感咖啡店

既然叫“实验室”，这家店自然要背负起“研发中心”的指责。

品牌会请专业咖啡师驻扎在这里，对新的咖啡酿造方法进行测试，比如用Clover 咖啡机蒸煮法式滤压咖啡等。

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另一个不容错过的部分是乐队和表演团队的现场演出，正因为艺术家们的存在，让这里拥有了“咖啡慢剧场”称号。

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星巴克咖啡实验室

地址：阿姆斯特丹乌特勒支大街9号

电话：（0031）20-5287755

官方网站：www.starbucks.com

Kafé Nordic

韩国首尔

设计感咖啡店

Kafé Nordic 的小黄房子红了好久，充满童趣又古怪，完全符合潮人们的至高审美。

事实上，这是个典型的北欧风格设计，NordicBros Design Community 使用了大量基于功能主义的艺术表达手法来布置这间咖啡馆。

设计感咖啡店

店内，你可以看到27种不同的瓷砖图案，都是Patricia Urquiola 和Mutina 的设计作品。这些瓷砖覆盖了地板和一部分的墙壁。正是它们，定下了整家店的设计基调。

设计感咖啡店

Emeco、flottotto、Hay 和Ton 的座椅分布在咖啡店里，每个都带着品牌赋予的北欧烙印，色彩饱和又各有特色。

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韩国设计师Yong-HwanShin、德国灯具设计师Ingo Maurer 和新锐设计品牌An.Dear。等则贡献了其他内装。

设计感咖啡店

Kafé Nordic

地址：首尔市龙山区韩南洞46号

电话：+82 70-8200-2066

文|NiNi

图|来自Wallpaper，以及各咖啡馆官网