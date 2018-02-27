敢尝试泰国新开发的牛屎咖啡么？每公斤一万泰铢

导语：既然有猫屎咖啡，能不能有牛屎咖啡呢？据泰国《世界日报》报道，泰国清莱职业学院教师研发出了牛屎咖啡，其定价为每公斤1万泰铢（约合人民币2015.03元）。（来源：中国新闻网）

资料图：牛。 杨华峰 摄

据报道，这是泰国首次推出牛屎咖啡，这一想法是由清莱职业学院艺术科技系负责人素腊实提出。他表示，自己是教艺术的老师，在带领学生们到清莱府各地了解历史和当地的文化时，了解到了猫屎咖啡，尽管每公斤高达3万泰铢，但仍受消费者的欢迎，所以才想到了牛屎咖啡。

牛屎咖啡是由质量上乘的咖啡果与雨豆树果实混合，做成食物给牛吃，等牛排便后，雇佣村民收集牛屎并将咖啡果分出来，工资为每公斤100泰铢。得到咖啡果后，将其清洗并剥去外皮，之后存放1年，让咖啡豆更加香浓，最后再进行烘焙。素腊实称，这样可以增加村民们的收入。

据报道，素腊实称，第一次尝牛屎咖啡时，感觉味道有点苦和酸，但不涩，酸味不久后就变成爽口的甜味，可以说是一种新口感，而且那些平常不爱喝咖啡的村民品尝后也觉得好喝。

素腊实指出，虽然这不是滑稽的事，但很多人听了这个想法后也忍不住笑，但当研发成功后，很多都觉得非常不错，也感兴趣把这一想法商业化。

据报道，尽管牛屎咖啡定价为每公斤1万泰铢，也还是有顾客愿意买，还有人想要购买专利权。素腊实希望政府机构能投资研发，在泰国和国外推广牛屎咖啡。据悉，最近有比利时和伦敦的客户来考察该项目和磋商业务。