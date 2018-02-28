有点不习惯上班？偷偷送你一份京城翘班咖啡馆地图

导语：在偌大的北京城隐藏了无数好店，而咖啡馆尤其多。无论是从口感和味道还是从故事与风格，下面10家各具特色的咖啡店，组成了一份最值得打卡的京城咖啡地图。（来源：悦游CondeNastTraveler）

1 美式乡村风格的猫头鹰公社

Owlery Café&Brew

猫头鹰公社是好友南风和sindy的共同梦想，安静地坐落在青年路附近。店名的后缀是Café&Brew：白天充满咖啡香，晚上则化身为安静的小酒馆。咖啡馆馆主南风是个资深的咖啡爱好者，大学期间在咖啡香气的引诱下，购买了第一台手摇咖啡磨，自此便踏入了这段咖啡旅程。

推开门把手，走进橘黄色灯光笼罩的空间，钢铁质感的灯具与桌椅在大片水泥之中让人恍惚觉得自己走进了美国乡村的街头小酒馆。周末的闲暇时光，来这里来一杯精品咖啡或精酿啤酒，同时结识更多热爱生活的朋友。

地址： 青年路29号院华纺易城22号楼15号底商

2 修车铺里的咖啡馆

我与地坛

在地坛东门外的和平里，树木掩映中可以看到一个灰白色的建筑物，我与地坛就在建筑的西侧，也是最靠近地坛的角落，所以名为“the corner”，也叫“我和地坛”。“一般4S店都有一个对内的休息区或VIP Room，而我们做成了对外的咖啡厅，正好又在地坛边上，索性以书名命名，也算圆了我的梦，但没想到咖啡厅先火了！”主人卜天这样说道咖啡厅的典故。

我与地坛进门处的水泥矮墙上印着这段话：“味道是最说不清楚的，味道不能写只能闻，要你身临其境去闻才能明了。” 第一次走进我与地坛，会让你误以为踏入了迷宫。在这个几乎没有一处是封闭的水泥色空间里，只有玻璃电梯的上下运行带来光影的流动，所有东西都像悬浮在半空中一般。选一个喜欢的天气，一杯咖啡，一本书，在地坛里静静的读，在这熙攘的角落里， 你会感到北京仍是北平。

地址： 和平里南街地坛东门东侧100米

3 胡同里的老房子

Voyage Coffee

意为旅行的Voyage，与主打全世界各地运来的咖啡豆相映，将旅行和咖啡放在一起。Voyage Coffee采取自家烘焙的咖啡豆，既有单品手冲也有拼配豆出售。手冲咖啡是Voyage的主打，其中一款人气选择Red Cherry是Voyage自己的研发。这款咖啡的生豆来自埃塞俄比亚的西达莫，有一种混合了茉莉和甜橙的香气，在酸苦之后留下无限回甘。

Voyage Coffee 在798艺术区、北锣鼓巷和北京坊西区各有家店，而最钟意的算作北锣鼓巷店。胡同里的老房子里有着透光的天窗，和老建筑的红砖和木梁一起简简单单，整个空间弥漫着咖啡香气。避开南锣鼓巷的嘈杂和人流，在这份质朴的空间里觅得一份宁静。

北锣鼓巷店：北锣鼓巷80号

798艺术区店：798艺术区陶瓷三街南口88号

北京坊店：煤市街廊房头条交叉口东北角北京坊西区5号楼2层201室

4 澳大利亚精品咖啡

GREYBOX COFFEE

GREYBOX COFFEE是一个主打澳洲风格的高端精品咖啡品牌。它的咖啡豆包括巴拿马，萨尔瓦多，埃塞俄比亚和瑰夏等，都是从世界范围的庄园直采。并且可以通过每款精品咖啡豆的风味卡，知道自己正在喝的咖啡来自于哪个庄园，哪个树种，由哪种方式精制而成。并且店内的意式咖啡还选用了来自澳洲的乔西牛奶，空运进口到这里并保证每一瓶开封后 48 小时内用完。

GREYBOX COFFEE在大片灰色和局部木色冲撞出的极简工业风的空间里，有着超大咖啡工作台区，可近距离观赏手冲咖啡的极致手艺。无法摄取咖啡因的话还可以选择少女感十足的马卡龙系拿铁。精致的甜点与丰富的餐食，再搭上一壶精品咖啡，一定能满足你挑剔的味蕾。

华贸购物中心店：华贸购物中心1层L134号

嘉里中心店：光华路1号北京嘉里中心1层

金融街店：金城坊街2号金融街购物中心B133

望京凯德Mall店：广顺北大街33号凯德Mall一层16号

5 满是男人味儿的咖啡馆

Metal Hands

Metal Hands的第一家店开在五道营，江湖人称“丁老师”的老板丁江涛除了专业搞咖啡，还帅的像陈道明。据说Metal Hands的命名是源自老板的拉杆情结，机械手臂就是Metal Hands对一台台酷炫咖啡机最贴切的形容。水泥、原木和金属配上白色的吧台，简洁有力。

Metal Hands每家分店的装修风格虽略有不同，但咖啡出品质量都比较稳定。特别推荐人气单品Dirty，一杯冰牛奶打底加入意式浓缩咖啡，自然融合出的漂亮纹理不用搅拌，一口一口感受从咖啡到牛奶的冷热交融，喝一次就印象深刻。

交道口北二条68号

五道营店：五道营胡同61号

望京店：望京东园515号楼1层13-07号

6 西城的老咖啡厅

老山咖啡馆

北京城西边始祖级别的咖啡厅，挂在墙上的油画店、拍立得、木制家具和绿植搭配在一起使得整体空间在复古和怀旧的氛围中又不失活力。这家店的主人是一对非常热情的夫妻，不时地举办一些咖啡的杯测和圣诞活动等。

除了常规的咖啡单品，特别推荐这里的摇滚拿铁和黑糖拿铁。摇滚拿铁是将一只冰咖啡球放在杯子中，慢慢注入牛奶，而黑糖拿铁据说是老板花了两年时间才研究出来的配比，十分用心。

地址：鲁谷路京西珠宝城一层东南角

7 工体旁的新宠

Bracket Coffee

开业了两个月的Bracket Coffee端端矗立在工体大门口，一栋显眼的白色建筑，上下两层巨大的玻璃窗，装修简洁现代而不失温馨。尤其是二楼靠窗的位置，宽敞明亮又舒服自在，在这里拿一本书或者打开电脑码个字是最好的选择。

这里的咖啡有手冲和虹吸两种做法，每一款豆子都在香气、酸度、醇厚度和平衡感四个层面作出了评级。同时，每杯咖啡都会配上一小块曲奇，黄油的味道浓郁，酥松可口。

工人体育场北路3幢

超级蜂巢店：东五环超级蜂巢G座

8 咖啡厅里的甜点专家

与兮至甜

店铺虽然不大，但长条桌、吧台桌、沙发椅、高脚凳和矮脚椅等摆设却应有尽有。暖洋洋的阳光从落地窗洒进满是绿植的小清新空间，有种干净又清新的北欧风，几乎每个角落都可以成为拍照的背景。

起个这么甜蜜的名字，这可是个不务正业的咖啡厅。在这里甜点不输咖啡，成为了重头戏。雪茸双层芝士、茉莉、雪茸抹茶芝士、红丝绒蛋糕，每一款蛋糕都融进了店主的心意。如果咖啡喝腻的话推荐尝试一下这里含奶的饮品，比如奶味十足、浓郁香醇的约克郡牛奶奶茶。减肥？哼，不存在的。

地址： 望京悠乐汇A1座109

9 有米其林厨师的咖啡馆

悦咖啡

悦咖啡意为取悦自己，享受当下。以 “Anytime Anywhere Enjoy Your Coffee” 的理念，无论高兴还是失落，都要学会取悦自己，让生活潇潇洒洒，享受生活给予的每时每刻。

悦咖啡的天安门店开在历史悠久的前门大街，与之相邻的是全聚德、都一处、月盛斋等享誉世界的老字号。在这里不仅能够体验到现场烘焙和研磨新鲜咖啡，更为食客们邀请到了米其林厨师，制作美味精致的简餐及甜品。

地址：前门街道前门大街2号一层117

长楹天街购物中心店：朝阳北路常营地铁站F出口右侧长楹天街购物中心东区2楼

通州万达店：新华西街58号万达百货5层

10 咖啡馆里的抹茶大师

抹雅Matche Café

抹雅Matche Café是一家日式风格的咖啡甜品店，投影在墙壁上的日本电影与悬挂着的日式壁画使得整个空间好似一个日式的西洋果子店。即使在精品店铺林立的三里屯，像这样细节上也能做到精致丰富的装修也不多见。

招牌抹茶类甜品用的都是宇治抹茶，从颜值到味道都专业的不行，如诗如画的造型设计，在颜值控手里也几乎可以给到满分。千羽千层里每一层都将抹茶和巧克力相搭配，入口浓浓的抹茶香味，配上一抹淡香的金桂煎茶，口齿间回味无穷。

此外抹茶加心的熔岩蛋糕口感也十分醇厚，带着清香的烟雾端到面前，在糕体稍微切个口子，抹茶酱就从中缓缓涌流出来，好似春天的一片草地，精美梦幻。

地址：工体北路8号院三里屯SOHO1号商场B1层122号

撰文 / 宁宁 编辑 / 朱彤

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