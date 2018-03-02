她用刺绣做小而美的美食 色香味都有了！

导语：在Ipnot的针下，我看到了细腻的食物刺绣，也看到了坚持兴趣之下的任何可能性。（来源：大城小店）



听说日本有位美女刺绣家，她做的食物只能看不能吃，特别适合需要给自己的胃放松的人。

你能相信这碗看上去晶莹玉透的米饭 ，是刺绣做的吗？或者是这支散发了粉红气息的棒棒糖？

在日本，有这样一位刺绣艺术家 ，因为制作了一系列精致到只能看又不能吃的美食刺绣，一下子就从日本火到了国外。

因为这些美到不能呼吸的作品，这位叫作 Ipnot 的美女，不仅频频受到朝日电视台和全球各种媒体的采访，前段时间连《 Elle 》杂志也邀请她以女性创业为题来做杰出女性的演讲。

每当 Ipnot 把这些娟秀、细腻的食物刺绣发到拥有40多万粉丝的 Ins 上时，她总会在第一时间就获得5、6千的点赞。

无数的人都在她的社交媒体上留言表示想要打包这些分不清是真是假的食物。

可以拉丝的食物刺绣

再来看看这些“绣”色可餐的食物， Ipnot 最广为人知的就是可以从平面＂拉起＂的食物刺绣作品。

在日本，每一户家庭特别是到了过年的时候，都习惯把家中摆饰的镜饼烤过后加入红豆汤里面来配着一起吃。

谁能想到这让日本人看着非常亲切的红豆汤和 QQ 弹弹的年糕竟然是用一针一线绣出来的……

看着这碗可以夹起来的拉面、用筷子一拉起来就拉丝的黏糊糊的纳豆和食欲感呼之欲出的煎饺，还没看完就好想把它们都塞进肚子里！

除此以外，她也很喜欢把里面所用到的纱线放在作品边上，来增强对比感。

Ipnot 的作品总是让你分不清食物的真假，再比如这看上去好像切开的番茄和苹果。

因为坚持和好奇心

才能把爱好变成一辈子的事业

Ipnot 从小就生活在一个充满创意的家庭里，在她很小的时候，她就和一些从事创意工作的人一起玩，这也给了她在观察日常和做设计方面的灵感。

之后又因为祖母经常在家做刺绣，那些看着精致、朴实又不会显得过分华丽的刺绣令她对刺绣深深地着迷。

从那时起， Ipnot 就暗暗决定自己也要通过刺绣来把自己心中所思所想的描绘出来，让它成为自己的画笔。

在自学刺绣的过程中，凭着坚持和努力，慢慢的这也从爱好变成了一份职业。

因为做的作品实在太受欢迎，她也会把这些作品经常放在 Twitter 和博客上出售，去年的人气作品羊角面包手镯也卖到2820日元一只。在制作的过程中，她花了许多年的时间来持续学习和改进自己的手艺，也到处收集不同色泽的纱线。

Ipnot 说：“在做食物刺绣作品时，我会仔细全面的观察食物，选择刺绣用的线时，会选择看上去感觉很美味的线，把各种各样的线复杂的混合在一起。”

“再用特别的绣法通过加入立体感来表现出食物质感，这样一点一点的完成，才能做出如此美味的刺绣。”

无论是几跟饼干或是零食点心，在她的针下都栩栩如生。

每一件作品的表达，一针一结也是从她搜集而来的大约500种不同颜色的纱线混合在一起所制作。（光想像一下，就能感受到 Ipnot 对颜色与层次的掌握得有多细致。）

非常值得一说的是，每次当 Ipnot 受到电视台或者杂志的邀请，她都会用自己独特的方式来作为回礼。

比如当时《 Elle 》邀请她去做演讲时，她就特别制作了一本迷你版的《 Elee 》来表达自己的谢意。

除此以外， Ipnot 也会经常去书店和美术馆闲逛来寻找灵感。

她说：“在制作每一个作品时，我都会经过深思熟虑的思考再制作完成，要考虑角度、画面构造、搭配光泽度不同的纱线，虽然很难，但当所有的东西都看上去达到平衡时候，我就会感到非常开心。”

独一无二的法国结粒绣

Ipnot 这些看着是在平面上创作，却拥有立体般效果的刺绣作品都是用一种法国结粒绣（ French knots stitch ）的绣法来完成。

“这种绣法是把毛线绕针数次，一根线其实是由6种更细的线组成的，使用6根线中的一根，绕着针数次，构成1个花式结，再把针穿过布料，这样就有一个法式结在布料上。” Ipnot 说。以这颗粒状的点状针法制作再加上 Ipnot 所选用的不同颜色的毛线，都会令她所绣出来的食物作品都十分逼真。

好比她绣了一支“百力滋”，把真正的百力滋放在旁边，几乎看不出究竟哪一支百力滋才是绣出来的。

做手工类的创意，可能最需要的就是每天都想制作一些不同的东西出来，再去一次次改进原来的想法。

最近 Ipnot 又有在玩一个新的项目叫：501 刺绣计划，这也是用500种不同色系的线绣创作500件作品，里面除了美食，也会有美景和一些生活中看到的小事物。

最特别的是，这里的每一个作品都不会超过日币500元的硬币大小。

看着摆在展示架上面这一枚枚的精美的刺绣作品，再回忆起 Ipnot 说自己的刺绣针就像她手里的画笔一样。

其实不管做什么，去用心生活就是一个隐藏的素材，从观察中得来灵感也是一个需要反复去学习的事情。

文|冷面

图|来自官方