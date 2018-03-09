导语：在很长一段时间内，人们都相信卡路里才是世界上最美味的元素。然而这样的理念到了健康当道的今天，也不得不被动摇了。在引领餐桌潮流的大军中，牛油果似乎在一夜间就异军突起，成了超级食物（SUPER FOOD）中最受人追捧的一颗“新星”。（来源：芭莎男士）

有数据显示，在过去的5年中，仅中国的牛油果进口量就增长了281%。虽然不是每个人都能接受它独特的口感和味道，但它依然像当季最流行的时尚元素一样，开始占领人们的视线和味觉。不过正如潮流不能盲从一样，在这股牛油果之风中，你需要跟进的远不止接受吃掉它那么简单。

牛油果入门索引

牛油果已然成了可食用潮流中不可忽略的一个角色，而了解它也成了，每一位牛油果追随者的必修课。以下这份关于牛油果的入门索引，能帮你快速打开牛油果的世界之门。

牛油果的“网红”养成记

虽说名字中有个“果”字，但过于绵软细密的口感让很多人对它的第一印象并不称得上惊艳。因此直到现在都有很多人相信牛油果的走红完全是一个成功的营销案例。但其背后的故事，远不止商人灵光一现的宣传手段那么简单。

在有着轻便种子的植物靠自然力量传播的最初，牛油果却因为种子的巨大，而注定只能被大型动物吞食后，随它们的迁徙而完成版图的扩张。正是如此，牛油果一直以来是稀罕之物，并成为早期上流社会餐桌上的珍品。虽然在种植业的发展推动下，我们认知的牛油果早已摘下了“贵族”光环，但一个“Superfood超级食物”的头衔显然又把它拽回了焦点。

牛油果简历

学名——Persea Americana

别名——鳄梨、蔬菜黄油、牛油果。官方名称Avocado源于阿兹特克部落语转化来的西班牙语单词“aguacate”，它有象征旺盛繁殖力的意思。

祖籍—根据早期印第安部落中牛油果象形信息记载，这种植物早在10，000年前的中美洲和南美洲就广为存在。现存的牛油果种类超过80种，最常见的是HASS Avocado哈斯鳄梨。

种植—牛油果生长在树上，一棵加利福尼亚牛油果树每年可产出500颗牛油果。但它们对水资源却有相当高的要求，平均下来，一磅重的牛油果需要近400升的水。

牛油果“技能”一览

食用—牛油果富含维他命K、B5、B6、C、钾等微量元素，但其果糖含量却极低，不会给身体带来任何负担。当然，它的王牌还在于丰富的不饱和脂肪和抗氧化多酚。对心血管大有好处。

美容—牛油果泥面膜可以加速血液循环去眼袋，而牛油果种子榨出的油则是天然的发油和防晒油。

其他—牛油果表皮可以榨出红黑色的汁液，在早期曾被作为书写墨水之用，而如今，它亦是安全和方便的食用色素。

牛油果“潮人”必修

你可知道，牛油果从默默无闻到现象级“网红”，一路走来都经历过哪些？你可知道，牛油果曾险些消失在历史的舞台？想成为玩转牛油果的潮人行家，不妨来点或专业、或冷门的有趣谈资。

虽说牛油果近几年才开始走入大众视线，但其实它在墨西哥、中美洲已经有几千年的种植历史。牛油果的英文名“avocado”，就是来自于15世纪建立了自己帝国的阿兹特克族的语言。从那时起，擅长农业种植的阿兹特克人就会制作加入辣椒、大蒜、洋葱、香菜、酸橙汁或柠檬汁的牛油果酱。牛油果的历史虽说如此久远，但在新时期，真正使它走红的还要靠以下这三个不得不说的关键节点。

1、漂洋过海

18世纪的英国海军学员发现，他们航海途中食用的一种硬质饼干可以搭配牛油果，以起到使其软化的效果。牛油果很快以“海军的黄油”（Midshipman‘s butter）之名走向世界。

2、扎根加州

在牛油果界，Carl Schmidt的地位就如同发现美洲新大陆的哥伦布一样。1911年，21岁的他前往墨西哥，并带回了几棵最优等牛油果树，但只有一棵命名为“Fuerte”的果树在1913年的加州大寒潮之后存活了下来，日后便成为了加州牛油果产业的基础。

3、风靡全球

1990年代以来，牛油果随着西班牙移民的扩张、墨西哥菜肴的风行、极高的营养价值，以及种植商不遗余力的推销逐步进入美国人的厨房，甚至神话它到—观看“超级碗”必备食品。它的流行纬度还从营养价值拓展至生活品质，不低的价格也让它被打上了“中产”标签，成为追求健康生活和品质的象征。

同时，在“颜值即正义”的时代，食客们对食物的外观样貌同样有着高要求。在一张张精美的网络图片中，牛油果通常作为主角，被盛放在极简风格的餐具中，打成奶昔、做成蔬菜碗或与吐司、鸡蛋进行搭配，第一个真正意义上的食品“网红”由此诞生。

进击吧，牛油果！

春天，是与绿色相逢的时节。《芭莎男士》跨界各国美食大师献上牛油果主题春日跨界合作款。让盎然的绿色果实染晕你的味蕾，带来无限的可能。

牛油果是一种非常神奇的食材，可以和许多食材进行搭配，在不破坏食物原有味道的同时还会增加其味觉上的层次感。对于几乎没有什么味道的它而言，与其说是水果，不如说是一种具有绵密口感的清新调味剂。

作为水果，牛油果的食用方法很简单，生吃是最好的选择，酸橙、盐和辣椒是其最佳搭档，常见于各种沙拉。烹饪过的牛油果肉会变苦，并不好吃。如果直接蘸酱油吃，会有三文鱼刺身的美好味道。

牛油果主题春日跨界合作款

墨西哥

Q MEX Taqueria行政主厨

Marcus Medina

牛油果柠汁腌蟹肉

生腌海鲜（ceviche）是拉美沿海地区的一种从印加帝国时代流传至今的古老吃法，新鲜的蟹肉加入青柠汁、辣椒、洋葱等多种香料，腌制一两个小时上桌，再配上墨西哥原产的牛油果肉。在丰富的口感下，海鲜的鲜味儿更显生猛。

牛油果天堂

墨西哥是全球牛油果产量最大也是种植牛油果历史最悠久的国家，在传统的牛油果酱里大胆加入黑芝麻调味，芝麻的香味夹杂在牛油果的绵软口感中跳跃而出，带给味蕾意想不到的美味碰撞。

日本

东隅酒店 餐饮总监/行政总厨

Tim Hunt 汉世天

牛油果金枪鱼塔配日式芥末蛋黄酱

用大比例的柠檬汁来给牛油果调味，一是保证牛油果在暴露空气下还能保证翠绿的颜色，另外还起到给牛油果解腻和给金枪鱼调味的作用。入口口感清爽，搭配相得益彰。

鳕鱼配天妇罗牛油果角

选择用日本酱油和调味料先进行腌制，让鳕鱼更加入味。牛油果口味软绵，给它加了酥脆的天妇罗外壳之后便增加了外酥里嫩的风味，再搭配上自制风干番茄酱，给你不一样的口感体验。

法国

InfraRouge餐厅主厨

Abdelhak Bonrenane

牛油果沙拉

牛油果是春天比较健康的食材，法餐之鲜，万变不离其材。众所周知，牛油果口感细腻润滑和鸡蛋非常搭配，这道菜换成传统法式常用的鹌鹑蛋，更加健康清新。

牛油果配

牛油果与鳌虾本已是非常完美的组合，加入开心果是来自主厨的奇思妙想。牛油果和开心果都是绿色食材，且味道都很香醇，两种食材搭配起来相得益彰，更增加了脆脆的口感。

全球首发牛油果打卡圣地

The Avocado Show玩出花样味道

地址：荷兰，阿姆斯特丹，

Daniel Stalpertstraat 61HS，1072XB

对前往阿姆斯特丹猎奇的游客而言，有太多让人兴奋的地方值得探索。但对牛油果迷们而言，The Avocado Show却是一处不可错过的牛油果圣地。当你来到餐厅所属街道时，你很容易就会发现橱窗上大大的牛油果标识，走进店内整面绿色植被的墙面和无处不在的牛油果logo，都在时刻提醒着食客这里与牛油果和健康的联系。

作为欧洲第一家牛油果主题餐厅，这里从早中午餐到夜宵零食和酒水，所提供的餐品均由牛油果制作而成，与其它餐厅推出的牛油果餐品不同，这里的牛油果菜品被加入了更多创意性的装饰元素，如色彩斑斓、不同形状的花朵。也正是通过厨师巧妙的摆盘和装饰，牛油果这看似单一的食材，被赋予了更多色彩。对店主而言，将视觉和味觉玩出更多的花样，便是其最大特色。

Avocado Bar融合的健康美味

地址：意大利，罗马，

Via Madonna dei Monti 103

沿着古罗马斗兽场前的帝国广场大道一路往威尼斯广场前行，在岔口处进入到一条名为Via Madonna dei Monti的古老小巷，巷中没走多远就到了这家以牛油果命名的餐厅。充满古典意式氛围的门前被繁茂的植被覆盖，Avocado的名字就隐蔽在绿植遮盖的门楣上。

店面并不大，但简约的室内设计与充满地中海风情装饰的拱形墙面却让人倍感惬意，正如店长所要传达的健康休闲理念一样。店内提供多种牛油果餐点，口味融合亚洲、墨西哥和意大利的一些吃法，对前往罗马旅行的牛油果迷而言，在这里总能找到喜欢的口味。

Madosh！Cafe专注本地特色

地址：日本，东京，

涩谷区神宫前5-28-7 2F

在东京极少有像Madosh！Cafe这样专注于牛油果餐点制作的餐厅，早在2007年牛油果并未大火前，店主兼厨师佐藤俊介便开始尝试制作牛油果主题菜品，在经过10年的研发和创新后，如今餐厅形成了具有自己风格的牛油果餐点，而佐藤不仅因此多次登上电视节目，更是出版了两本以牛油果为原料的食谱。如今Madosh！Cafe在东京共开设了三家店铺，其中涩谷店是其最早开设的店面。店铺位于二层，入口处有一个巨大的牛油果招牌，穿过狭窄的楼梯便进入了店内，室内以吧台为主，整体采用绿色为主基调，牛油果被摆放在不同位置。在这里你可以品尝到极具日式特色的牛油果餐点，如牛油果温泉蛋、牛油果寿司、天妇罗牛油果等。

Avocado bar de Medellín源自自然的热情

地址：哥伦比亚，麦德林，

Calle 13#43 D23 Manila

提到哥伦比亚，很多人第一印象是咖啡，但这里同时也是全球牛油果第三大产地。作为哥伦比亚第一家牛油果主题餐厅，店主Ximena Hoyos开店的初衷就是想把这种健康的生活方式带回到它的产地国家。餐厅选址在气候温润的哥伦比亚第二大城市麦德林，店内充满热带风情的墙面涂鸦，让人很容易联想到这个地方的自然和热情。由于这里盛产多种水果，因此在牛油果料理制作上，店主提供了更多与不同水果食材结合的菜品，在这里你可以品尝到融合香蕉、牛油果的华夫饼，也能品尝到添加了不同果酱的牛油果三明治。喝一杯纯正的哥伦比亚咖啡，吃一口牛油果特色甜点，这里足够消磨你的一下午。

Avocaderia简单纯粹的天然味

地址：美国，纽约，

238 36th street，Brooklyn

在纽约布鲁克林日落公园附近，有一片采用工业风格设计的超大商业园区，世界上第一家以牛油果为主题的Avocaderia便坐落其中。餐厅面积并不大，进深只有一间，但室内却干净整洁，摩洛哥瓷砖装饰搭配牛油果的绿色基调，让这里充满小清新的气质。

作为一家小有名气的网红店，这里从4月营业至今，便吸引了无数网红和粉丝专程前来品尝。它的菜单几乎涵盖各种食材品类，从沙拉到三明治，从面包到沙冰，品类虽然多样，但它们却均由牛油果制作。据店主Francesco说，餐厅每天至少要消耗200到250个专门从墨西哥空运来的牛油果。

这里最受欢迎的菜式是名为“avoburger”的牛油果汉堡，它由一整个牛油果制作，并加入烟熏三文鱼、香草酸奶等原料，合伙人Filippo将其称为“纯粹牛油果粉丝的终极菜肴”。在谈及其红火原因时，Francesco将其归为简单纯粹，自然会吸引人们前来。

编辑·周玉洁、郭洋、孙东岳 | 文·Ujin、Michell、D.S、Zoe | 摄影·杨延光（光悦绘影）、于振明 | 插画·打死提、毕胜 | 助理·吴思聪、程卓、帅俊丞