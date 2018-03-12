我把全世界最时髦的水都喝了一遍

导语：你喝过 DIY 胶囊柠檬螺旋藻汁吗？你试过连水带水瓶一起吞下肚吗？你知道有人为了更愉快地用手喝泉水，特意设计了一个特殊的“杯子”吗？（来源：大城小店）

（原标题：《百事胶囊饮料、可以“吃”的水球。。。。。。这些最时髦的水我都喝了一遍》）

看到这3个天方夜谭的问题时，你一定和我第一次看到下面这些奇奇怪怪的喝水新姿势时一样，满脸问号，目瞪口呆，只剩一句“ Excuse me ？”。

然而在深入了解后，我只想给设计师们无限的脑洞和创意鼓鼓掌，当然，也有无力吐槽的。

Drinkfinity

上个月，百事推出了一款全新的名为 Drinkfinity 的饮品，号称不添加任何人造食品香精或甜味剂，每个胶囊的热量均不到100大卡。

刚一面世就成了 Ins 爆款，各路潮人纷纷打卡、秀合影。

和市场上的普通瓶装饮料不同的是，Drinkfinity 需要你 DIY 一下，享受自己动手制作个性、定制饮品的过程。

其实一开始，百事只在巴西销售，今年2月才正式上市。每瓶容量为20盎司（591毫升），和一瓶脉动差不多大。

简单来说，Drinkfinity 就是一台简易版的胶囊水果气泡水机。

有点绕口，其实就和胶囊咖啡机一样，需要手动把胶囊挤压进瓶子里，只不过它做的是果味气泡水。

特别的是，Drinkfinity 的胶囊里除了浓缩果汁，还有固体粉末。

比如这颗最受欢迎的芒果奇亚籽味胶囊。在胶囊的下半部分是混合芒果汁和橙汁两种最热的果汁，而在其上半部分，还有一些奇亚籽粉末，也就是鼠尾草籽。

当你把胶囊压进水杯之后，液体和固体会一起混合进水中，喝前记得摇一摇。一口入喉，香浓的甜橙和芒果味伴随着奇亚籽的颗粒感在口腔里意外相遇，丰富、多重的奇妙口感让人忍不住一口又接着一口。

Drinkfinity 现在共有16种口味，每一种口味光听名字都很难想象出到底是什么味道。

最让我摸不着头脑的是一种柠檬螺旋藻口味的胶囊，它的成分里竟然还有西蓝花、菠菜、小麦草、姜根粉……这真的不是黑暗饮品吗？这都什么神奇的搭配啊？

未来，百事还计划让消费者自己定制口味，到时候，请开始你的表演。

Drinkfinity 精巧的瓶装设计加上丰富神奇的各色口味以及史无前例的饮水新方式，价格也当然不便宜。

特制水瓶现在的官网定价是20美元，折合人民币约126元，而胶囊的价格也不小，4颗组合的胶囊单价在5-6.5美元之间，平均每个在10元人民币上下。倒是比外面的果汁店便宜一点。

Ooho Water

你能想象把矿泉水瓶吃下肚吗？在未来，这可能不再是个和朋友打赌时的玩笑。

来自英国伦敦的3位学生 Rodrigo García González ， Pierre Paslier 和Guillaume Couche 共同设计出了这一款可以“吃”的“水瓶”。

Ooho 其实并不是一个瓶子，而是一种薄膜。可是，它真的可以装水吗？不会一碰就爆开吗？

不用担心，这种薄膜是褐藻萃取物和氯化钙制成的凝胶状化合物，柔韧又坚固，可以随意揉捏，抗压耐磨，只要不用尖锐的东西去戳，就不会轻易破开。

为了食用卫生，设计师还特意设计了2层膜，可以先揭开外面的一层，只食用内部干净的部分，可以说是很贴心了。轻轻一咬，水球瞬间在口腔里爆裂，竟然还有点儿减压的功效。

Ooho 最大的优点就是环保，就像一片香蕉皮，或者一个苹果核，可以在4-6周内完全降解。而且，它的成本只需2美分，比一般的塑料瓶便宜得多。

除了环保，方便也是 Ooho 的一大优点，尤其是在公共场合。英国马拉松组委会就曾和 Ooho 有过合作。

他们在各个饮水点放置了 Ooho Water ，这样，参赛运动员们就可以顺手拿起一颗直接放入嘴中，省去了开水瓶的步骤，也不用带着水瓶跑步，非常方便。

每一个 Ooho 水球可以包裹250 ml 水，一口一个，正好。

可口可乐零下4度可乐

还有比在烈日炎炎时来一杯冰镇可乐更爽的事情吗？没有！

可口可乐公司就曾在日本推出了一款只要摇一摇就会变成可乐冰沙的神奇可乐，受到了热烈的追捧。

只可惜这款可乐只在日本发售，而且只能在特制的贩卖机购买，经常售罄，可谓是“一瓶难求”。

要想吃到可乐冰沙，一共有4步。

第1步，打开可乐。第2步，喝上一口。第3步，重新拧好瓶盖。第4步，把可乐倒过来，摇一摇。然后，你就会发现，冰沙出现啦！是不是很神奇！赶紧吃上一口，消暑又好吃，必须给满分！

有学霸理科生表示，这不是很简单吗？冻之前摇瓶子，可以增大内部气压，水凝固点降低，可以把水冻到零度以下不结冰，让可乐变成过冷水，当打开可乐的时候气压降低，一摇便会结冰。

本文科生表示，Emmm …… 虽然听不懂，但是好想喝！

理科生表示，这不是很简单吗，自己在家也可以做啊。找一瓶普通可乐，用力摇，然后把它放进零度以下的冰箱里冷藏，过1、2个小时拿出来，再摇一摇，就变成冰沙了。

本文科生表示回家要赶紧试试看。

Itadaku

我把这张图发到朋友圈，问大家这是什么？

有人回我几个问号，有人说是面膜，还有人回答是给恐龙用的美瞳。嗯，我的朋友们想象力还真是丰富。

但是，都不对，这其实是一个容器。

你一定和我的朋友们一样震惊，这么一片扁扁的透明状不明物，怎么都不可能是一个容器啊！能用它装什么东西呢？

它的名字叫 Itadaku ，在日文里是（带着感恩之心）接受的意思，是专门为了喝澄澈清甜的山泉水所设计的“水杯”。

它由弹性硅胶制成，可以被揉成各种形状，方便携带。你可别小看它，它还入围过2015年雷克萨斯设计奖呢。

用它喝水，当然和使用一般的水杯喝水不一样。

你只需要一只手就能拿起水杯，但你必须使用双手捧着它才能喝水。

不要笑，我是认真的，这样喝水真的会不一样！

首先，把 Itadaku 平铺在手掌心。然后，把泉水接到其上，水的重力就会把这片薄薄的 Itadaku 向下压，完全贴合你的掌心，让你感受到泉水的清凉、流动之感，就像直接用手接泉水喝一样。

只想说，设计师的灵魂真是万里挑一的有趣呢……

不过，目前这只是一个大胆的设计而已，并没有成为商品。如果有一天上市，你会为它买单吗？

日本手摇抹茶

日本是抹茶控的圣地，不仅有抹茶冰激凌、抹茶巧克力、抹茶蛋糕，就连拉面都有抹茶味的。

抹茶味的饮品更是数不胜数，而在富士山附近的河口湖的小商店里，还有一种可以让普通纯净水瞬间变抹茶的饮料。每瓶140日元的价格也算是很亲民了。

撕开包装后，取下盖在瓶子上的塑料杯，按照标签指明的方向转动瓶盖，瓶盖里所装的抹茶粉末就会自动落入纯净水中。

之后，你只需要轻轻摇晃几下，让抹茶粉末充分溶于水中。就可以一边欣赏富士山的美景，一边品尝亲手制作的抹茶啦，微甜，却有浓郁的抹茶香。

相比于一般的饮料而言，这款需要亲自手摇的抹茶只是多了转一转和摇一摇的步骤而已，并没有什么特别的技术含量。

但正是这小小的2步，给平淡无奇的喝水增添了那么一点点的趣味性。

就像奥利奥饼干的“扭一扭、舔一舔、泡一泡”，经过自己动手加工的东西，总是与众不同的，味道似乎也会更好。

The Right Cup

一个水杯卖140多 RMB 。你会买吗？

那如果说有了这个水杯等于无限量畅饮橙汁、苹果汁、可乐呢？嗯……这是真的吗？我考虑一下……

首先，科普一个小常识：人类80%的味道感知是靠嗅觉完成的，味觉实际上只起了小部分作用。

这也就解释了为什么感冒鼻塞的时候吃什么都感到寡淡无味。

基于这一生理学原理，The Right Cup 诞生了。

用这个杯子喝水，即使喝的是白开水，也可以感觉是在喝果汁，或者可乐。因为这个杯子散发出的香味会充斥你的嗅觉，从而迷惑你的味觉。

这个杯子由3部分组成：杯盖、有香味的杯身和起保护作用的外壳。你可以替换不同香味的外壳，就能“喝到”不同口味的果汁了。

目前有6种口味可以选择，混合莓味、橙子味、苹果味、蜜桃味、葡萄味以及新加入的可乐味。

为什么不去喝真的果汁、可乐而要欺骗自己呢？有的人是为了减肥，有的人是为了健康，有的人是不得不，比如糖尿病患者。

有了这个杯子，就算不能真的喝到果汁，也能更愉快地喝白水啦。

当然，这个杯子也是有保质期的。据官方所说，杯子的香味会慢慢散尽，每6个月需要更换一次内壁。

看完上面的几个奇奇怪怪的喝水新姿势，一定有你好奇、种草或者想吐槽的吧，我们评论摇滚区见！

文|银耳

图|来自网络