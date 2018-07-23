今天一定要早睡 论如何解决入睡困难症

导语：世界上九大谎言之一就是“今天一定要早点睡”，然而那个言之凿凿发4的你又抱着手机刷到了凌晨，房间里最亮的光源就是手机屏幕，照亮你布满血丝的双眼和又深了一个色号的黑眼圈。（来源：YOKA时尚网）

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睡眠这件小事，行动起来怎么就这么难呢？好吧，暂且让你将原因归咎于手机诱惑力太大、外界环境太吵等等客观因素，格调君现在就帮你破除种种外界影响。

1、 在卧室增添一点绿色生命

卧室内摆放绿植 图片源自pinterest@Domino

看了太多ins上的网红卧室美照，格调君总结出来一条真理，美丽的卧室里面总能找到绿植的身影，伴着绿植入睡渐渐成为一种潮流。

卧室内摆放绿植 图片源自instagram

但是并非所有的植物都适合放在卧室，只有选对适宜的品种，才能改善我们的睡眠环境，获得事半功倍的效果。

芦荟

芦荟 图片源自pinterest@HomeDeco

首先要推荐的就是最最最常见的芦荟了，Ta不仅具有很多美容功效，也是净化空气的一把好手。这种慷慨的植物会在主人的睡眠时间释放整晚的氧气，而且芦荟生命力很强，非常好养活，不用为照顾她牺牲你的睡眠时间，也是体贴的不要不要的。

英国常春藤

英国常春藤 图片源自www.goodhousekeeping.com

据科学研究显示，英国常春藤能在短短12个小时内净化掉94%的空气粪便和87%的空气传播霉菌，拥有超强的空气净化能力。而且这款绿植对过敏星人也十分友好，即使是重度过敏患者也能在Ta的陪伴中安然入睡。

白掌

白掌 图片源自House Beautiful Magazine

又是一位常见的绿植朋友，白掌还有一个可爱的英文名字Peace Lily。要想拥有Peaceful的睡眠，绝不能少了白掌Lily的陪伴。白掌在净化空气的同时，还能增加空气中的湿度，帮助减少过敏、缓解口干和鼻窦的问题，让小伙伴们安享睡眠。

虎尾兰

虎尾兰 图片源自www.rollinggreensnursery.com

在刚装修好的新房子里一般都能见到虎尾兰的身影，不用猜也能知道它有什么能力了吧？除了吸收二氧化碳、释放氧气等功能，虎尾兰还能过滤掉甲醛、三氯乙烯和苯等空气毒素，将隐形睡眠杀手统统kill！

非洲菊

非洲菊 图片源自www.mooiwatbloemendoen.nl

想要为卧室中增添点别样色彩？要知道，大多数鲜花是不适合放在卧室中的，它们释放的花粉非常容易引起过敏的症状。如果非要放花的话，格调君为大家推荐非洲菊，和上面的绿植们一样，非洲菊也是净化空气的一把好手，还能为房间增添色彩。