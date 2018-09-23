定个小目标 冬天前穿得进XS

导语：别让生活上演穿不进XS、也买不起XS的悲伤，天天高唱着燃烧我的卡路里，请问胳膊和肚子上的赘肉真的燃烧掉了吗？还是穿得进XS更容易一点……（来源：YOKA时尚网）

先穿进XS再说 图片源自www.zazzle. com

在督促你认真减肥之前，格调君觉得应该先给你打一针鸡血。（请控制住你的鼻血！）

彭老公的身材又让人鼻血四溅了 图片源自popbee

听说你老公又对自己下狠手了，还在最新主演的新片《邪不压正》中大秀精壮身材，为了满足导演姜文的要求，36岁的彭于晏加大了健身强度，最终真的达成了体脂只有6%的完美身材。

彭老公的身材又让人鼻血四溅了 图片源自popbee

格调君只想说，此男只应天上有……

加朵的身材充满力与美 图片源自instagram@gal_gadot

而在健身方面，女性也不甘示弱，比如我们滴超级英雄神奇女侠大人~为了已经开拍的《Wonder Woman》续集，盖尔·加朵可从不敢懈怠，经常在ins上打卡健身。

加朵的身材充满力与美 图片源自instagram@gal_gadot

看看女神手臂上的肱二头肌和这完美的手臂线条，再看看自己胳膊上动一动就颤的拜拜肉，都是女生差距怎么就这么大呢。

加朵的身材充满力与美 图片源自popbee

为了体恤可爱的肥宅仔仔们，我们把标准再降低一些。就算达不到加朵这样充满力与美的神仙体型，没有力，总得有美吧。练不出充满力量的小肌肉，总要争口气练出完美线条不是？

先穿进XS再说 图片源自pinterest

手臂和肚子上的肥肉已经跟了你一夏天了，想当年那个S号女孩儿早已一去不复返，为了重新穿进XS，这个秋冬还不赶紧动起来！

只傻傻地做运动还不够，更要知道如何在短时间内获得最大的效益，哪种运动能消耗较多的卡路里而自己的体力也能应付。看到这里一头雾水？别急，格调君这就告诉你！

跑步

跑步 图片源自www.huffingtonpost.es

最容易的入门运动，非跑步莫属，没事儿时就可以到健身房跑一会（考虑到帝都的雾霾天还是去健身房保命吧）。不过跑步这项有氧运动消耗的卡路里不算最多，跑一公里大概能消耗100卡路里。

Vinyasa瑜伽

vinyasa瑜伽 图片源自www.asanayoga.de

简单翻译就是串联体位的瑜伽，在众多种瑜伽中，Vinyasa瑜伽是一种节奏比较强的运动型瑜伽，相比塑形型瑜伽能消耗更多的卡路里，每次大概在259至400之间。

动感单车

动感单车 图片源自www.thecut. com

基本是每个健身房必备的健身项目，配合着音乐和灯光的动感单车，拥有着超强的减脂效果，运动45分钟就能消耗最少500至700卡路里呢！

拳击

帅气拳击 图片源自popsugar

热爱拳击的女明星众多，而且女孩子打拳击自带酷帅光环~拳击还是减脂效率最高的一项运动，打1个小时的拳就会有500至1000卡路里离你而去，想想都觉得自己穿进XS指日可待！不过初学者很容易受伤，一定要在专业的教练指导下进行哦！

除了以上这些全面减脂的方法，格调君还要再教你两个重点塑形的妙招。比如最近大热的美丽芭蕾系列，针对身体各个部分都有明显的塑性效果，格调君也亲身试验了一套天鹅臂教程，坚持锻炼不到一个月就和拜拜肉彻底说了拜拜，连多年未见的锁骨都重见天日，真是感动ing……

美丽芭蕾——天鹅臂

这套动作主要集中在手臂，今天格调君就带着大家，图解一下几个重点动作，学会了回家就能跟着视频连起来啦！

美丽芭蕾——天鹅臂 图片源自youtube截图

起始动作是先笔直地站立，挺胸、抬头、收腹、直起腰来，在锻炼的全程也要坚持保持这样的体态，才能有更好的效果。站直后，双臂向两侧平伸，然后上下摆动，手臂发力，带有自然的弧度，就想像自己是一只优美的天鹅正在舒展翅膀。

美丽芭蕾——天鹅臂 图片源自youtube截图

然后回到双臂举过头顶，手心朝外，做一个向外“推”的动作，就像游泳时划水那样，手臂放松，保持自然优美的弧度。

美丽芭蕾——天鹅臂 图片源自youtube截图

之后，手臂再回到平伸的位置，继续做向外推的动作，然后稍微放松下手臂和脖颈。

美丽芭蕾——天鹅臂 图片源自youtube截图

稍作放松之后继续做向外推的动作，不过手臂要上下交替，高举过头顶做一个八拍，再放下来在身体两侧做一个八拍，上下轮流进行。

美丽芭蕾——天鹅臂 图片源自youtube截图

之后我们保持手臂的位置不变，但把推的方向改为身后。双臂先向下打开45度，做向后推的动作，再抬高到90度的位置继续做这个动作。

美丽芭蕾——天鹅臂 图片源自youtube截图

最后一个重点动作是将双臂高举过头顶，然后向下画圈圈，彻底活动肩膀、大臂、小臂和手腕，想像双臂在眼前画两个大圆圈就对了。

美丽芭蕾——天鹅臂 图片源自youtube截图

每个动作重复做4个八拍，中途可以放松下手臂和肩颈，每天用不了15分钟，坚持做一个月就能摆脱蝴蝶袖，get纤细双臂不骗你！

植森式缩肚法

小肚子缩缩缩 图片源自vk.com

为了消灭让每一个Office Lady万分苦恼的那二斤小肚腩，日本健身专家植森美绪发明了一种每天30s！不用流汗！一个月腰围减一寸！的神奇缩肚法。这个缩肚法简单到只需三个步骤，坐在办公椅上都能进行！

首先挺直背部，要有向上无限延伸的感觉，下巴后缩，保持脖颈直立，然后收腹，将腹部肌肉往上拉。

维持背部挺直的状态，将双肩轻轻往后拉，肩膀放松才能感觉到腹部的延展。

在背部挺直、双肩后拉的状态下，用力收腹，用尽吃奶的力气将小肚子缩到极限，并保持30秒，保持自然呼吸，不要憋气。

小肚子缩缩缩 图片源自www.floralkini. com

据说每天做一次这个动作，每次30秒，坚持两周就能看到腹型的改变，听起来超诱人！