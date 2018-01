导语:这是一个寒冬的清晨,你吃力地把自己从舒适温暖的床铺上拖起来,打开落地窗帘,看到窗外城市天际线上方的一片灰色,又是一个雾霾天,心情顿时大坏。

你蹒跚着来到洗手间,打开镜前灯,惊愕地发现,面部皮肤干涩,部分区域还出现了红色的疹子和血丝,你咕哝了一声,随意站上了电子秤,液晶屏显示出的数字吓了你一跳:明明这个冬天已经节食忌口,室内有氧运动也是常常做,怎么体重还是默默涨了几公斤?

事实上,这些问题背后的罪魁祸首都是同一个——空气污染。最近,美国杜克大学和俄亥俄大学的环境科学家们发现,雾霾天气通过影响我们的新陈代谢,提高血液的胆固醇含量,导致肥胖,我们罹患心脏病和糖尿病的风险也随之扶摇直上。

不仅如此,污浊的空气通过影响我们体内的激素分泌,能够使人们情绪低落,产生焦虑、抑郁等负性情绪,降低人们的幸福感,并可能诱导抑郁症、焦虑症及躯体形式障碍等精神心理疾病的发作。灰蒙蒙的天空给我们带来的不仅是视觉上的恶感,实际上是通过我们体内化学信息素的变化,诱导我们的大脑产生着持续的负面情绪。

然而,空气污染对人体健康最直观的损害,更会体现在对于皮肤的损害上。举个最明显的例子,热爱室内装潢的我们,往往忽视修色涂料的危害,它富含各种有害的重金属[1]。作为室内环境中主要的污染物之一,重金属不仅能以呼吸吸入以及手口摄入等途径进入人体,还会通过皮肤接触对人体健康产生威胁。

沙尘暴等较大直径颗粒物对于皮肤的影响较为直观。皮肤干燥、皮肤过敏的症状分别在沙尘暴发生一天后升高了50%以上 [2],原理何在呢?原来当皮肤温润柔软时,表皮细胞间的联结较为紧密,致敏原不易大举入侵,皮肤干燥脱屑时,表皮存在大量细小裂隙,原本即有皮肤过敏病史者就容易被再次诱发病情。

大气污染地图 来源:世界卫生组织官网

更恐怖的是,PM(Particulate Matter,颗粒物)等城市浮尘还有可能引发皮肤的加速老化。科学家们通过动物实验发现,动物皮肤表面的氧化物的蓄积在达到一个临界点后,将导致胶原加速流失。

近年来对于人的皮肤的观察、统计类研究发现,PM暴露与皮肤出现明显的老化迹象有直接联系[3]。PM2.5等大气污染物包括硫酸盐、硝酸盐和黑碳等物,同样可诱导皮肤形成自由基,引起氧化蛋白的聚积,进而导致皮肤早衰。除胶原流失所导致的细纹外,还可导致色斑、皮肤暗沉等现象。

所以说,大气污染不仅使我们的城市不见天日,也使我们的面目蒙尘,遮挡了皮肤原本的光彩。无论是色斑、暗沉,或者皮肤干燥、粗糙,乃至胶原流失、细纹生成,背后的罪魁祸首都是悬浮在空气中的这些可恶的小颗粒和有害物质。那么,如何才能抗污染,来维持皮肤的健康呢?

为了维持我们肌肤的健康,光泽与滋润度,目前被公认比较有效的防护方式有:

1、室内装潢尽量使用环保涂料,也可以考虑安装新风或移动式空气净化器:空气净化器通过光催化、吸附、集尘等方式去除室内空气中的PM、附着在PM上的重金属,和甲醛等有机污染物。但是,部分负氧离子空气净化器通过与室内浮尘结合,使其沉降在家具、地板上,这些尘埃仍可以被再次扬起,使用吸尘器则可以进一步将其搜集、丢弃。研究表明使用吸尘器的家庭中Cd、Mn、Pb和Zn等重金属含量明显低于不使用吸尘器的家庭[4]。

2、室外活动时则应佩戴符合N95标准的口罩来防止大量吸入PM等。N95是美国职业安全与健康研究所(NIOSH)制定的防颗粒物阻隔标准,95表示至少能阻隔95%的粉尘。但需要注意的是,选择适合的型号,使其与皮肤贴合密切同样重要。不少人购买了标准口罩但边角漏风,是效果大打折扣的关键。

空气净化器并不能过滤一切污染物,口罩也不能罩住全身,因此通过饮食、护肤方式来清理漏网之鱼同样非常重要。

3、既然污染物主要通过氧化损害皮肤,我们不妨吃点抗氧化食物来避免皮肤氧化物的蓄积:

植物类:蓝莓、草莓、葡萄、李子、红豆、菠菜、羽衣甘蓝等。

动物类:鱼油,猪肉和牛肉、肝,鲑鱼和金枪鱼等。

茶类:红茶,kombucha(红茶酵母茶饮,又名康普茶)等。众多海外时尚美容达人偏好的康普茶其实是用红茶、糖、水加酵母菌发酵制成的液体茶饮,富含茶多酚的酵母天然菌落。早在公元前250年,这种茶品就在俄罗斯和许多地区被人们长期饮用,据说可以提亮肤色、焕发肌能活力。而在今天城市雾霾的空气中,时常饮用一杯康普茶,可以说是‘A cup of Kombucha a day, keeps smog away’了。

但其实恰如口服下去的胶原蛋白未必都能跑到皮肤上,饮用康普茶其实也不如将提取物精华-红茶酵母滤液直接用于皮肤高效。直接用于皮肤的红茶酵母滤液能有效中和自由基,防止氧化损伤累积导致的皮肤早衰。

4、使用可对抗空气污染物的护肤品来降低损伤,在这一点上,红茶酵母滤液也表现出色,能在重金属等污染物周围形成抑制圈来抑制其活性,与抗氧化功能双管齐下。就好像是潜行的‘皮肤守卫者’。

污染是一个全球问题。关于大气污染损伤健康的机理究竟有多少种,学者们还在不断探索研究中,对于其长远影响的数据搜集也还在继续进行。我们期待他们的成果,但更期待大气污染早日得到改善,那么关于如何被动低抵御大气污染伤害的研究也就不再被需要了。毕竟从一出生就呼吸清新的空气直到生命最后一刻,才是最理想的状态吧。

