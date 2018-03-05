新手买表的10个建议

导语：在爱表之路上，最大的满足，多数来自于买到心心念念已久的腕表的那一刻，很多朋友为了买到喜欢的腕表，常常费尽周折，而有些腕表，又常常难觅踪影，于是也有句话很流行“买表需要看缘分”。这可能就是玩表、爱表之路上的一种乐趣，中间会认识很多志趣相同的人。不过这条路也并不那么好走，对于新手来说，一切都那么新鲜，一切又常常暗藏“陷阱”。之前有国外玩家提出新手买表的15个误区，我觉得挺有意思，而且和国内很多类似题材的观点不太相同，所以，我们经过整理，根据国内的情况作了调整和修改，想给初次买表，初入表圈的玩家，一些参考，希望对大家有些帮助。（来源：腕表之家）

买表不是一锤子买卖 多了解有好处

很多人买表是因为喜欢表，有些人为了工作需要，有些人则为了体面，无论是什么原因，如果是买表自用，那么还是建议对手表多做了解，不至于在买表之路上一头雾水。当然，你可以随便去哪个柜台，看到一只喜欢的表，价格接受，就买下来，那么它就仅仅是你看时间的工具而已。了解腕表本身就会有很多乐趣，从品牌历史，表款的功能，系列的设计特征等等，会让你了解这款表真正的价值在哪里，美在哪里。一枚好的腕表，向来价格不便宜，多多了解，有益无害，以后爱表之路还长着呢。

初次买表不要考虑保值升值

由于很多手表常常被拍卖出高价，有些二手表依然比较值钱，很多人就会认为手表应该是可以保值的，有些还能升值。我们承认有极少数的一些表，的确具备这样的投资性，但是更要知道的是，全球每年生产的手表达到几千万、上亿枚，而真正拍卖场拍出高价，或者一上市就超公价的，不也就那么几款吗。常规的腕表，都是工业化生产出来的量产品，一买到手，立马掉价1/3甚至一半，所谓保值升值，主要是针对民间市场的一些情况，那里水深，初次买表别轻易尝试。初次买表自用的情况下，考虑这些问题只会作茧自缚，束缚了手脚，没有必要。

买适合你日常生活习惯的腕表

很多人选择腕表，常常凭借自己的喜好，这说起来没有错，实际上却并非如此。老实说，现在运动表很流行，正装表有些衰退，钢表很流行，金表有些靠后，很多人喜欢钢款运动表，显得很动感，很爷们儿，在选择表的时候，也往这个方向靠。但是，如果你日常的生活习惯是，天天上班坐办公室，即便外出也是商务居多，那么你尽管喜欢运动表，但那并不适合你的生活，功能简单，轻薄，比较沉稳的表款对你来说更合适。喜欢是一回事，适合是另一回事儿，你如果有钱，可以买不同的表，但如果目前只想买一款，那么先买适合你的，然后又比较喜欢的腕表，会更好。

买适合你手腕的腕表

选择手表时，一个一定会遇到的问题，是尺寸，尺寸指的是大小，一般分直径和厚度。现在非常流行大表，因为大表看起来帅气，酷，无论男女，都喜欢戴尺寸大一点的腕表，年轻人称之为时尚，要的就是那种感觉。但是大表说实话，戴起来的确上镜，有个性，但舒不舒服自己知道。表越大，越累赘，手腕贴合性差，厚的表就更加不舒服。同理，尺寸太小，也不好看。怎样才算是适合你的大小呢？最好自己去试试各种尺寸的表，戴起来舒服为第一标准。

尽量上手试戴

这样引出的另一条建议，就是尽量上手试戴。现在网络很发达，大家想要看什么表，直接网上一查，资料多的是，表也多的是，因此相比传统的门店探宝，现在的选择实在是太多了。因为选择变多，让你喜欢的表也会变多，这个时候，选择就需要慎重。很多人看网上的图片、视频和文字，觉得很好，但是实物和图片是有本质差别的，图片大多经过PS，或者照片技术不好，拍不出美感，更别提分量轻重，尺寸大小这些触感问题。还有手表的细节，质量问题等等，廉价表要是不在乎钱，那随便，但凡买一只好一点的表，请尽量自己上手试一下。

选择经典的腕表

时尚和经典不冲突

近些年，手表的设计越来越多，时尚感越来越强，品牌们也在极力向年轻群体靠拢，各种新鲜元素层出不穷，但我们应该能够分辨，什么是潮流的，什么是经典的。经典的腕表经久不衰，历史很长，流传下来到现在依旧流行，这些表是非常值得选的，因为它们不容易过时，审美不容易疲劳，买了手表一般会戴个三年五年，即便中间买了新的，老的也不会急于换掉，所以不要太对时尚有过分迷恋。时尚的表，因为潮流瞬息万变，并且时尚的定律，就是不断改变，所以如果你选择了时尚的腕表，很可能过一年过时了，你的腕表也就跟着审美过时了，到时候就尴尬了。那么什么是经典，每个品牌都有一些常青款，天梭力洛克，美度贝伦赛丽和领航者，浪琴康卡斯，帝舵启承碧湾，欧米茄超霸、海马、碟飞、星座，万国葡萄牙，劳力士等等，都是经典。

如果有很多只喜欢的表 不要急于做决定

在大多数时候，我们会找到很多只自己喜欢的表，有时候是两只，有时候会有四五只，都很喜欢，怎么办，每只都有一些特点深深吸引你。这个时候，常常会自乱手脚，病急乱投医。假如有遇到这样的情况，那么有两个很好的办法，一个是不要急于做决定，先过一段时间让自己冷静下来不要去想这些表，完全冷静后再去看，如果还很喜欢，那么就是真的喜欢。另一个办法是，这些都不选，因为你纠结就是因为它们没有满足你的欲望，你可以继续寻找，直到找到自己完全没有抵抗力的那一只表为止。

后续的服务也很重要

在选表买表的路上，感觉真的学问很多，不像买衣服买电脑，都是消耗品，日用品，基本情况都了解。买表的一个很关键的地方，是一定要考虑售后。手表是精密物件，售后很重要，这里的售后包括两个方面：方便程度和价格。有些城市没有品牌的官方售后，那么就不太方便，有些表虽然看着简单，但是售后价格高，也需要考虑在对手表的投入当中。手表不是买了就不需要再花钱了的，它花钱的地方可多了，换表带，外观清洗，磕碰了还得抛光养护，不定期还得送去保养。所以买之前，请务必问清楚售后的相关情况，至少你要知道在哪儿可以售后，大概需要怎样保养等等。

少在综合柜台买表

这种地方可以买

这个很有意思，很多人买表常常处于随意的状态，路过柜台看看然后被导购员一顿“忽悠”就可能下手了，这里主要指商场里的一些综合柜台（亨吉利、亨得利是有名的代理商，它们足够专业，可以放心选择）。好多品牌挤在一起卖，有些牌子还不认识，为什么不推荐去这种地方买表？因为这种综合型的柜台销售本身对表也没有多了解，她们只负责把表卖出去，至于售后、品质、特殊功能、养护，她们不一定了解也不需要负责，常常我去柜台问有没有智能系统但是带指针的表，她们甚至不知道是什么，这样怎么能放心购买。尤其是，这样的柜台都是代理商，售后需要自行拿到品牌售后，他们有些会负责，有些不负责，只能靠自己去了解了。并且这样的柜台，不能做到定期为陈列的手表护理，而专柜一般会定期护理，商场里也有专柜，和那种集中柜台不一样。当然，这种综合柜台一般也不太有高价表，如果你只是买个装饰，那就无所谓了。

不要超出你的经济承受范围

买表是一件让人开心的事情，很多人非常喜欢表，因为腕表价格也不低，甚至因为喜欢，常常在不断提高预算中，超出了自己的经济承受能力，于是开始压缩其他方面的支出，来满足买表的需要。买表的钱，其实是个无底洞，从几千元到上百万，每个价位段都有很多表可以选择，所以必须要有所节制。手表，毕竟不是生活必需品，大多数时候是一种爱好，所以不要为了买手表，花超出自己经济承受范围的钱，毕竟我们用钱的地方还挺多，爱好可以慢慢去培养，慢慢去满足，但是生活总是迫切的需要你承担更多。在可预见的可自由支配的收入中，买表的钱，以不影响你必要的投资和生活支出为最佳范围。

总结：喜欢表，让我们收获很多，它背后所引导我们认知的审美、历史、文化、工艺、科学、生产水平、品牌管理、集团运作、营销、收藏等等，让我们在闲暇之余，得到很多满足，再能结交一些朋友，则就很美满了。祝大家，爱表之路一直开心。