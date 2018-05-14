露出手腕的时节 选择大表径腕表为型格加分

导语：由于秋冬季的袖口的限制，表径稍大一些的表款都带不上了。好在我们已熬过了漫长的冬与春，正慢慢步入炎热的夏季，随着衣物的减少，也预示着这个可以露出手腕的时节将要到来。此时，选择一枚大表径腕表作为腕上伴侣不仅可以提供精准、直观的时间显示，而且亦能够为自身整体的穿搭风格加分，展现时尚、大气的型格风采。腕表之家今天便向您推荐三款不错的大表径腕表。（来源：腕表之家）

沛纳海LUMINOR系列PAM00777腕表

沛纳海LUMINOR系列PAM00777腕表

产品型号：PAM00777

国内公价：RMB 36，800

腕表直径：44毫米

机芯类型：手动机械

机芯型号：P.6000

表壳材质：AISI 316L抛光精钢

防水深度：100米

表款点评：作为当今腕表设计的两个潮流趋势，带有鲜明色彩与简约风格的表款亦是一个为自身独特型格很好的加分项，所以此款沛纳海亦是一个不错的选择。虽然今年38毫米款的推出印证了品牌表径在往小做。但大气、粗犷的大表径才是真正沛纳海风范的代表。这款腕表沿袭了品牌枕型表壳、专利表冠护桥等辨识度设计，展现品牌的专属美学以及型格魅力。时标、指针之上覆有夜光部分即使在较暗的环境下亦能够清晰观时，十分便利。此外，色彩的融入也令全新的沛纳海腕表焕发活力，正如此款腕表搭配的蓝色织物表带一样，给人眼前一亮。

宇舶经典融合系列511.NX.7170.LR腕表

宇舶经典融合系列511.NX.7170.LR腕表

产品型号：511.NX.7170.LR

国内公价：RMB 56，500

腕表直径：45（可选尺码 ： 42-38-33 mm）毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：HUB1112

表壳材质：抛光缎面钛金属，6个H型钛螺丝

表款点评：作为宇舶表的基础款项，经典融合系列表款以简约而强烈现代感的设计，完美诠释“融合的艺术”这一理念。此款经典融合表款将时下较为火热的深蓝与系列标志性设计相融，并以太阳放射纹呈现出渐变的盘面效果，展现别具一格的观表体验。相比于往常的钢材质外壳，钛金属要更加轻便、更加耐磨，为腕表更添实用感。搭配蓝色橡胶/鳄鱼皮表带，亦是一枚动静皆宜的百搭款项。

真力时飞行员系列29.2430.679/21.C753腕表

真力时飞行员系列29.2430.679/21.C753腕表

产品型号：29.2430.679/21.C753

国内公价：RMB 50，200

腕表直径：45毫米

表壳厚度：14.25毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Elite 679

表壳材质：青铜

防水深度：100米

表款点评：复古的设计，会随着时间的推移而更显韵味与魅力，这便是青铜表的一大标志性特征。作为钟表设计上的一个“常青树”，天然光泽令其呈现出独一无二的复古气质，单靠外观便征服了很多表友的心，成为时下较为火热表款之一。正如此款真力时飞行员青铜腕表一样，以大气的45毫米直径设计，大三针以及阿拉伯数字时标搭配超大夜光显示设计，便利夜间读时。配备大码洋葱头表冠，展现硬朗、干练的飞行员风范。

总结：虽然大表径腕表令许多小手腕人士那一驾驭，但依旧难挡它大而霸气的魅力。单单往桌子上一放，便成为目光的焦点。今天向大家推荐的三款大表径腕表，均是较为不错的选择之一。如若喜欢，那么不妨多多关注一下。（图/文 腕表之家 史谨男）