如果一夜暴富，你会买什么表

导语： 如果有如果，如果有一天你会一夜暴富，可以不用再看表的价格，看着自己的信用卡账单发愁，可以轻松买下想要买的表。如果有那么一天，你会买什么表？来看看我们给你的腕上“暴富”推荐。（来源：腕表之家 莫扬）

里查德米尔男士系列RM 056“10周年纪念”

里查德米尔男士系列RM 056“10周年纪念”

产品型号：RM 056“10周年纪念”

国内公价：￥13216000

腕表直径：50.50*42.70毫米

表壳厚度：19.25毫米

机芯类型：手动机械

机芯型号：RMCC1

表壳材质：蓝宝石

防水深度：50米

表款详情：里查德米尔，文体圈、娱乐圈明星、艺人的“宠儿”，没有一块里查德米尔怎么好意思说自己走在时代的尖端。要买也不能买一般的，当然要买纪念限量款。这枚里查德米尔人民币售价为一千三百多万，表壳采用蓝宝石材质，具备大日历、计时、追针、动力储存显示、陀飞轮等功能。不过我好像忽略了一个问题，像这种限量，还没上市就已经被订完了……

百达翡丽超级复杂功能计时系列6104G-001

百达翡丽超级复杂功能计时系列6104G-001

产品型号：6104G-001

国内公价：￥2938700

腕表直径：44毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Cal.240 LU CL C

表壳材质：18k白金镶钻

防水深度：30米

表款详情：买表怎么能绕过百达翡丽，尤其是百达翡丽的超级复杂功能计时款。这款6104G-001还在表圈镶嵌有整齐的方钻，和市面上其他的“碎钻”明显不同，实诚的钻石用料。蓝色银河设计的表盘搭配18k白金表壳，和钻石在一起更显优雅。

朗格1815系列238.032

朗格1815系列年历腕表

产品型号：238.032

国内公价：￥297000

腕表直径：40毫米

表壳厚度：10.1毫米

机芯类型：手动机械

机芯型号：L051.3

表壳材质：18k玫瑰金

表款详情：说到制表工艺，德国制表品牌朗格当然是毋庸置疑的优秀。尤其是它的年历表，更是在各家机芯的制表技艺上领先一筹。朗格机芯的打磨、手工雕花的摆轮夹板、鹅颈微调每一个细节都让人沉醉。1815，对于朗格来说是一个具有特殊意义的年份，这一年，朗格创始人出生。而为了纪念这个日子，朗格推出了1815系列。我曾经看过大家对这一款表的评价“除了贵，其它的都很好”，嫌贵是我的错，不是它的。

总结：“除了这块和这块，其他的给我包起来”。