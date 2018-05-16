身在公司心在沙滩 四款潜水表带你逃离办公室

导语：节节攀升的气温预示着炎夏的来临，作为这个季节备受瞩目的酷品之一，潜水表又要在我们腕间登场了，虽然并不是每个人都爱好并且掌握潜水技能，但是每个男士心中都有对潜水表深深的渴望。下面，腕表之家便向大家推荐四款不错的潜水时计，为您的选表、搭配献计献策。（来源：腕表之家）

原标题：《夏日来袭 四款潜水表了解一下》

劳力士潜航者型系列116610LN-97200 黑盘腕表（黑水鬼）

国内公价：RMB 65，900

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Cal.3135

表壳材质：904L不锈钢（蚝式钢）

防水深度：300米

表款点评：作为潜水表之中颇具知名度的劳力士“水鬼”中的一员，这款有历的“黑水鬼”凭借辨识度十足的外观以及稳若磐石的性能受到表友们的广泛关注，成为表迷心中不朽的经典潜水时计之作。腕表采用904L不锈钢材质表壳及表链，黑色的表盘及黑色陶瓷旋转表圈呈现辨识度外观。除了固有的潜水时标、中央指针之外，3点钟位置还设有标志性的日历放大装置，为腕表更添实用性能。搭载劳力士经典的3135机芯，虽然3235机芯已经推出，但是在2018年依然没有普及到潜航者（水鬼）系列之中。虽然不确定品牌何时为其更新换代，但还是难消表友们对这款腕表的喜爱。如若喜欢这款腕表，那么不妨考虑一下。

宝珀五十噚系列5000-1230-B52A腕表

宝珀五十噚系列Bathyscaphe钛金属腕表

国内公价：RMB 87，500

腕表直径：43.00毫米

表壳厚度：13.40毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：1315

表壳材质：缎面磨砂钛金属

防水深度：300米

表款点评：作为五十噚年轻化的一个分支，羽翼渐渐丰满的深潜器Bathyscaphe系列将更符合现代人士佩戴的设计融入系列传统之中，给人眼前一亮之感。正如此表款一样，相比于之前的五十噚腕表，表径减少至43毫米，令更多品牌爱好者可以驾驭。缎面磨砂钛金属表壳，比传统的钢材质更轻盈更耐磨，赋予更优越的实用性。搭载单向旋转缎面磨砂精钢表圈，内嵌陶瓷，并设有Liquidmetal 刻度，令水下计时更直观。黑色太阳放射纹盘面，改良后的原点时标与中央三针相融，令时间显示更清晰呈现。搭配一条黑色帆布表带，令整体动静皆宜，较为百搭。

欧米茄海马系列海洋宇宙“深海之黑”腕表

欧米茄海马系列海洋宇宙“深海之黑”腕表

表款型号：215.92.46.22.01.001

机芯类型：自动上链

表壳材质：黑色陶瓷

表带材质：橡胶

表壳直径：45.5毫米

腕表价格：RMB 84，000

表款点评：此款腕表的表壳由整块黑色陶瓷打造而成，配备带有白色缝线的黑色橡胶表带，并采用黑色陶瓷折叠表扣，动感而时尚。黑色盘面上的指针和小时刻度由18K白金打造而成，表面覆以白色Super-LumiNova夜光涂层，便利夜间观时的同时也令表盘闪耀迷人光泽。 搭载欧米茄8906至臻天文台机芯，通过由瑞士联邦计量研究院 （METAS） 设立的八项严苛测试，获得“至臻天文台表”称号，展现腕表的卓越品质。

沛纳海LUMINOR 1950系列PAM01389腕表

PAM01389腕表

产品型号：PAM01389

国内公价：RMB 78，000

腕表直径：47毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：P.9010

表壳材质：钛金属

防水深度：300米

表款点评：从去年开始，沛纳海正在逐渐升级一些型号，以沛纳海完全自主研发的P.9010机芯取代上一代P.9000机芯，在继承卓越功能的同时，降低表款的整体厚度，使腕表更加方便佩戴。而此款PAM01389腕表，便是其中的代表之一。虽然是47毫米的大表径设定，但厚度的缩减令许多相对较小手腕的表友也可驾驭。在设计上保留了枕型表壳、专利表冠护桥的辨识度装置，展现品牌经典的外观特色。搭配一条黑色橡胶表带，为这款型格十足的潜水表再添运动风采。

总结：简单的表盘，硬朗的表壳，优越的潜水功能，令人无法抗拒潜水腕表的每一个特质。今天向大家推荐的四款潜水腕表，均是当今较为不错的选择。如若喜欢它们其中之一，那么不妨多多关注一下。（图/文 腕表之家 史谨男）