腕表存放原来也有大学问 怪不得你的腕表总坏

导语：手表该如何“养”和“护”相信会是很多人所关心的，毕竟是花了不少钱买的。虽然，不能保证“永垂不朽”，但是，至少希望可以保持“经久耐用”吧！（来源：表态网 作者：弗莱德）

原标题：《不戴的手表放进柜子就完事了？手表存放原来也有大学问！》

前些天逛论坛，看到有人发帖询问说“品牌保养手册上写5年为表做一次保养，那么如果我的表一年中只佩戴半年，另外半年放着不带。是不是可以10年做一次保养呢？”这个看似简单的问题，却包含着不少腕表养护的知识。手表该如何“养”和“护”相信会是很多人所关心的，毕竟是花了不少钱买的。虽然，不能保证“永垂不朽”，但是，至少希望可以保持“经久耐用”吧！

我曾经有一块钢带手表，买来之后才发现我的体质竟然对不锈钢表带过敏，所以只能“束之高阁”，随意地把它放在了太太的梳妆柜中保存。过了很久，才想起它来，并准备更换条表带再佩戴，但此时却发现手表已经完全不能动了。

从事相关行业之后，才知道手表的存放不能任意妄为。比如，不能与化妆品之类的一同存放，化妆品会持续挥发，化学物质可能会弥漫在储藏环境周围，若腕表与化妆品一同存放，久而久之会造成手表外观金属氧化、镀金褪色，也会加速防水橡胶圈以及表带老化（皮表带、橡胶表带等）。同样的道理，有些人喜欢出门喷香水，营造良好的气质形象和愉悦的心情，这样做自然没错，但如果香水接触手表，可能对手表来说就不是那么愉快了。

其实，对于机械表而言，并不太建议长时间打入冷宫。因为机械表内部齿轮啮合会使用机油润滑，正常佩戴的情况下，机油会一直保持“运动”状态而充满了活力。如果，手表长期处于停止状态，那么机油也会失去活力，随着时间的推移会越来越凝稠，当手表上弦之后重新启动时，凝稠的机油会增加手表运行的阻力，能耗也会变高，严重的情况下甚至无法正常运转。所以，回到开头的问题，如果手表长期不佩戴，应该缩短保养周期，如有必要可能需要进行一次机芯的全面服务。

在与专业人士沟通交流之后得到的建议如下：

可以把平时不太使用的手表，用软布包裹，放置在干净防潮、避免阳光直射的环境。即使你的手表可以防磁，也不要长时间暴露在磁场环境，非防磁腕表就更得注意磁场了。对于机械表来说，还有一件不能忽视的事情。定期给手表手动上满发条（比如一个月一次），通过机械的自我运转，完成能量的充放过程，不但可以让机芯零件得到机油的充分润滑，而且还能保持机油的良好状态，毕竟，生命在于运动，机械装置亦然如此。

若是万年历之类的复杂腕表，有些人可能会使用旋转表盒，即摇表器来存放该类手表。摇表器有使用电池驱动的，也有使用交流电源的式样。手表放在表盒中，通过模拟佩戴在手腕的状态，使机械表始终保持能量的充沛。你没看错，是始终保持能量的充沛。因此，这也会存在一定的争议。发条在能量充沛后是保持紧绷的状态，若使用摇表器，那发条就始终保持绷着的状态，时间长零件也会存在一定的疲劳。就好比一直插着电源用手机的感觉。所以，是否要用摇表器，你自己看着办咯！

除了机械表，还有石英表。在存放石英表的时候，很多消费者认为长期不佩戴，拔出把头就可以保存电池电量，除了延长使用周期，还能减少使用成本。其实，这是一个错误的方法。手表的把头是整个手表防水系统中不可或缺的一个组成部分。所以，把头同样具有防水功效。长期拔出把头，会造成手表密封性能的下降，尤其是像上海即将到来的黄梅雨季，空气中的湿度偏大，潮湿的空气会从拔出的把头渗入到手表内部，造成手表内部出现雾气，更严重会造成内部零件的生锈腐蚀。其实，拔出石英表的把头，秒针停止走动，但是内部装置依然还在运行中，节省的也只是驱动指针的能量。更何况，还有一些手表是不具备止秒功能的，拔出把头，秒针依然是会运行的。

除了关注防水，石英表存放之后最主要的是需要定期观察手表的电池电量，部分石英表在电池剩余能量不足的情况，会出现四秒一跳的现象，这是石英表的EOL（End of Life）报警，提示使用者可以为手表的电池更换做准备了。若对其置之不理，随着时间推移，电池可能会有漏液的隐患，漏出来的化学物质是对机芯零件造成腐蚀的。所以，为了保险起见，如果石英表长期不佩戴，可以前往官方售后取出内部电池，避免疏忽给手表带来的隐患。

那么，现在你是否已经了解如何合理的存放手表了吗？

P.S 如果你有任何关于手表的问题，也欢迎前往表态网论坛发帖提问，各位大佬会视心情给大家做解答哟！