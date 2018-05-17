这些如老友一样经典款腕表 他们有新故事告诉你

导语：对于总在关注腕表的老表迷来说，那些常年在热销排行榜上的款式，几乎可以称得上是他们最熟悉的老朋友。当这些经典款式发生了变化，对于表友来说，甚至要比诞生一个全新的系列更足以津津乐道，这就好比，你和老友聊起近况，甚至要比认识一位新朋友更亲切。(编辑：Julien)

每一年面对这浩瀚如星空一般的众多新款腕表，我们一边在感叹设计师无穷无尽的创造力，而在同时却又不自觉地产生一种孤独感。

这就像是突然身处于一场盛大的派对，身边都是热情喧闹的新朋友，每个人都在迫不及待地向你介绍自己滔滔不绝，但这个时候，也许你会特别期待能够出现一位熟悉的老朋友，他能把你从这喧闹中拉到一个安静的角落，简单的叙旧就会让你倍感亲切。各个经典的腕表系列就像是那位把我们拉到一旁叙旧的老朋友，而且如果你细心观察，你同样会发现，这位老朋友也有了新的变化，能够带给你更多惊喜。

爱彼皇家橡树离岸型自动上链计时码表25周年特别版

爱彼皇家橡树离岸型自动上链计时码表

皇家橡树离岸型自1993年问世以来，始终是奢华运动表的领军人物，凭借其大尺寸的硬朗形象收获无数表迷拥戴。在诞生25周年之际，爱彼以1993年的表款为原型推出一枚复刻版腕表，标志性的蓝色表盘以“Petite Tapisserie”小型格纹装饰，搭配蓝色橡胶表冠和计时按钮，忠实重现93年的经典造型，唤醒美好的回忆。

IWC万国“致敬波威柏（Pallweber）”特别版数字显示腕表

IWC万国“致敬波威柏（Pallweber）”特别版数字显示腕表

以跳时数字显示时间的波威柏怀表曾在20世纪初出现，引起人们的关注，却因为太过超前而渐渐消失。在IWC万国150周年之际，这款“致敬波威柏（”特别版数字显示腕表成为2018SIHH上出镜率最高的腕表。显示小时和分钟的数字盘，会准确而有力地跳转至正确的数字，而非缓慢移动，这需要齿轮系统对于动力输出的精准把控。

芝柏表金桥系列 非凡金桥腕表Classic Bridges

芝柏表金桥系列 非凡金桥腕表Classic Bridges

芝柏金桥系列的设计无疑是20世纪腕表届的经典，两条箭头型金桥使小巧的腕表即便在衣袖的边缘惊鸿一现，也能立即被辨认出来。新款金桥系列腕表拥有45毫米和40毫米两种尺寸，倒角打磨工艺展现了高级制表的魅力。

劳力士蚝式恒动格林尼治型 II

劳力士蚝式恒动格林尼治型 II

今年全新诞生的蚝式恒动格林尼治型 II在巴塞尔表展上应该是占尽了风头，作为非常实用的工具表，终于升级到32系新机芯的蚝式恒动格林尼治型 II编号为126710（不锈钢款），126711（永恒玫瑰金钢）以及126715（永恒玫瑰金）共三款。新款腕表所使用的3285 型机芯拥有多达10项专利，从动力储备到防磁抗震效果都有了极大的性能提升。首款于 2018 年推出的格林尼治型 II 为蚝式钢款，配备五格链节纪念型表带、双向旋转外圈及红蓝双色Cerachrom 陶质 24 小时刻度字圈，与 1955 年第一代格林尼治型的颜色组合遥相呼应。格林尼治型 II腕表首次结合纪念型表带、蚝式钢及红蓝双色Cerachrom 陶质字圈。