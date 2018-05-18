缺男友？送你一份单身狗必看的520脱单秘籍！

导语：只要在520大声说出爱，管它“小奶狗”还是“老男孩”，全部统统拿下！

前不久，由林依晨、刘烨、雷佳音领衔主演的电视剧《老男孩》刚刚大结局，剧中讲述了桀骜不驯的老男孩吴争，人至不惑之年仍然经历爱与成长的故事，重新燃起了网络上对于这群“老男孩”讨论：

电视剧“老男孩”官方海报

正所谓年少不知爱，知爱不少年。其实，男人不管年龄几何，只要内心火热，依然是个孩子。520马上就要到了，今天为你罗列四款不同年龄段的“男孩”，各有风采，任君挑选——

何猷君

90后男孩[比你有钱的人比你更努力]

何猷君

说起何猷君，从小到大一直是所谓“别人家的孩子”的典型形象，一连串标签彰显了他与众不同的热血气质：年仅23岁的青年才俊，毕业于麻省理工学院，是麻省最年轻的金融硕士，在知识竞赛类真人秀节目《最强大脑》中一路过关斩将，并最终夺得第一名，简直就是“比你有钱的人还比你努力”的真实写照！

这边智商爆表，那边他也情商在线，4月15日，在澳门电子竞技总会成立发布会上，同为超级富二代的何猷君与王思聪两人罕见同框，何猷君表现有礼，以弟弟姿态相称，并表示思聪哥一直是他的榜样，有很多地方都得向他学习。相比起王思聪多年在外桀骜不驯，甚至是“毒舌”的形象，更显得何猷君谦和大方了。

何猷君与王思聪共同出席澳门电子竞技总会成立发布会

前不久，何猷君佩戴瑞士顶级品牌宝珀Blancpain腕表，身着路易威登LOUIS VUITTON出镜 《尚流Tatler》，“爱游戏星人”和大家分享了自己对中国游戏行业发展的展望，以及最近在玩的游戏，个性十分可爱谦和。

何猷君佩戴宝珀Blancpain腕表

何猷君佩戴宝珀Blancpain腕表

作为世界上第一个注册的腕表品牌，成立283年来，宝珀Blancpain尊重并沿袭机械表制造业的手工制作方法，坚持手工机械表的生产，始终位列“顶级”腕表阵营，可以说与何猷君儒雅贵公子气质十分相配了。

陈伟霆

80后男孩[大起大落后的零人设偶像]

随着“热血街舞团”的热播，陈伟霆的热度再一次水涨船高，作为当红流量小生之一，陈伟霆“火”偶然中其实是必然，他2003年就在香港出道了，做过主持人、舞蹈演员和演员，只是在低迷的香港演艺圈内一直不温不火。然而演艺圈是吃青春饭的，随着年龄的增加，周遭的人都和他说你不会红了，但是陈伟霆一直坚持：坚持健身保持完美的体型，坚持把握机会不放弃每一份工作。

初来内地发展，面对绯闻和争议，陈伟霆曾说：“我是一个踏实的人，心态要好，心态不好是没有办法把戏拍好的”，正是基于不浮躁，不气馁的精神，在香奈儿CHANEL J12腕表发布现场，陈伟霆作为到场嘉宾倾情助阵，一身纯白穿搭与黑色背景形成了鲜明的对比，尽显帅气逼人。

陈伟霆佩戴香奈儿腕表

陈伟霆佩戴香奈儿腕表

手带黑色腕表利落有型，尽显经典黑白的极致魅力，加上利落的妆发造型点缀，时尚中又不失个性魅力，“男孩”“男人”双重身份无缝衔接。

邓超

70后男孩[向前奔跑永不停歇]

大多数观众认识邓超应该是从《少年天子》开始，随着《幸福像花儿一样》《集结号》等一大批脍炙人口的作品问世，一路走来好似他的演绎道路一帆风顺，实则这条路的艰辛程度只有他自己知道，在校学演戏的那段日子，邓超疯狂爱上了表演。他是学校里有名的“戏疯子”，激动之时，有热吻舞台的怪癖；不得志时，一口气干一大瓶二锅头。

身为著名的“戏疯子”和更著名的“伐木累”逗逼，邓超是典型体验派演员。因此，当他能沉下心进入角色时，完全是能够令人信服的。

邓超身穿Ports 1961

邓超身穿Ports 1961

而对于演戏的执着，也完全反映到了他的服装品味上，深爱Ports 1961的邓超，每逢活动必将同款双排扣西装加身，有粉丝笑称，邓超身穿Ports 1961的照片连起来可以召唤神龙。

吴秀波

60后男孩[大器晚成的国民大叔]

吴秀波

说到吴秀波大家一定非常熟悉了，波叔并不是一个长相非常硬朗帅气的男明星，但他身上体现出一种非常具有自身特色的，值得每一个人去欣赏的独特气质。这种气质与他的生平经历息息相关，从背着吉他、喜爱唱歌跳舞、喜爱音乐的年轻人，到餐厅、美容院和酒吧的老板，经历过低潮，34岁的吴秀波，开启了人生中的“拼命三郎”时期。首先是减肥成功，然后各种接拍。八年时间里，他演了21部戏。

在42岁，他凭借《黎明之前》一举成名，此后演艺事业一路上升，成为国民心中的老戏骨男神。他还开启了一个“大叔”时代，有点颓，有点痞，还有点暖，就是胡子拉碴、两鬓斑白，也能让人怦然心动；

吴秀波佩戴宝珀腕表出镜电影《北京遇上西雅图》

吴秀波佩戴宝珀腕表出镜电影《北京遇上西雅图2》

除了身为杰尼亚Ermenegildo Zegna中国区代言人，在配饰选择上，60后与90后男孩有着同样的品味——宝珀Blancpain腕表，无论是生活还是工作，波叔腕上时计始终如一。作为高级腕表，在工作中，宝珀犹如一件低调、经典的配饰，私下生活里，它又是一个可靠的、离不开的陪伴。这样的大叔，就是一口戒不掉的毒！慢慢地就深入了骨髓，让人欲罢不能。

筷子兄弟在歌曲《老男孩》中唱道：

“梦想总是遥不可及，是不是应该放弃”

看完这篇文章，管它“小奶狗”还是“老男孩”

只要在520大声说出爱，全部统统拿下！