520表白秘籍：每一秒都是爱你的瞬间

导语：又到一年520，对于吃惯了狗粮的单身贵族来说，唯一可以骄傲地就是能够捂好自己的钱包，话说回来，不付出哪有回报，不在爱情里的人，永远不会知道，当对方收到礼物时幸福的笑容，就是自己最幸福的时刻。

虽说有情人能把每一天都过成情人节，可如果要是在520这一天还不拿出点秒杀级的浪漫大招，估计半年后你能过的节日也就只有“双十一”了。仪式感这个事不分人，谁不喜欢给平淡的生活加点料？

节日的最大意义就是幸福，人们根据谐音创造出“520”这个节日，不也是为了让整天为了生活奔波的有情人，能够再次感受到爱情的美好么。烛光晚餐、浪漫气球、玫瑰花海，这些浪漫前戏做足之后，节日高潮终于来到——最能够代表你真心的，莫过于一件意义非凡的礼物。你说之前的流程还不够？难道你真的以为，20年后能够让TA回忆起这美好的一晚的，是一朵玫瑰花或是一只鸡腿？

最棒的礼物当然必须是一件可以象征爱情天长地久的信物，能时时刻刻陪伴在爱人的身边，精致的工艺必不可少（《北京女子图鉴》里299包邮的某品牌logo睡衣就是你的反面教材），要能够一击击中TA的心，最好还是能有实际的用途，真的能找到这么完美的礼物吗？答案很简单——一枚匠心独运的腕表呀！

下面就是我们从茫茫表海中挑选出来的520选表秘籍，顺便附赠送上礼物时的真情告白，帮忙帮到这个份上，今年的520能有多幸福，就看你的表现啦！

“在这转动不息的星球，你就是我最珍贵的拥有。”

伯爵Possession系列腕表

Possession系列腕表，孔雀石表盘

一件美好名字的礼物，已经让你的表白成功了一大半。Possession经典圆环赋予恋人为她转动世界的勇气，让美好的爱与祝福能穿越时空间，悄然守护幸福与温暖，相伴恋人共度浓情蜜意的时光。每一枚possession腕表的天然宝石表盘，都拥有绝不重复的花纹，象征着爱人在你心中独一无二的地位。

“我对你的爱，如丝般温柔环绕，似钢铁般坚定守护。”

宝齐莱爱德玛尔系列

宝齐莱爱德玛尔系列

柔软的米兰式编织表带就如同爱情的盔甲，精湛的工艺使精钢材质的表带像织物一样柔软地贴合手腕，同时又能够如盔甲一般坚固。大气的设计极为适合日常的佩戴，任何场合都可以随心搭配。正如同情人间的陪伴即是最长情的告白，历经岁月的恒久坚持，承载着最浓厚的感情。

“未来无论多少挑战，我都会陪你一起度过！”

真力时Defy系列CLASSIC经典腕表

真力时Defy系列CLASSIC经典腕表，参考价54，500元

顺境时的千万句甜言蜜语，都抵不过逆境时的那一句“放心有我”，这正是现实对爱情的挑战，也是一份勇气的承诺。名为“挑战”的真力时DEFY系列CLASSIC经典腕表由高性能精准机芯提供动力，融合典雅及运动的风格，简约复古的造型设计，在机芯内搭载行业尖端的硅质擒纵，将休闲而不失优雅的时尚风格推向全新境界。

“从今天起，我要把你锁在身边，谁也不能把你我分开。”

Gucci Constance系列腕表

Gucci Constance系列腕表

热恋的情侣，从相遇那一刻就放弃了自己的自由，能让人如此心甘情愿背上枷锁的，恐怕也只有神奇的爱情。Gucci Constance系列这款锁形腕表，巧妙的将这般深刻的寓意与时髦的三色logo设计结合，表壳以彩色树脂玻璃制成，配备旋转模式。其U形环可附于特别设计的皮表带或其他首饰、包袋或皮带上，独特的配件由此变身为非同一般的时尚标识元素。这把没有钥匙的“锁”，恐怕会引得不少爱侣争先恐后戴上吧。

“这里有我全部的心，疼你的关心，宠你的偏心，有你在身边的开心，看不到你想你的伤心，每一颗都爱你的真心！”

Swatch全心全意”腕表

Swatch全心全意”腕表，限量发行7654枚。

甜蜜情人节所需的一切浪漫元素都可在Swatch推出的最新“全心全意”腕表中找到。这款情人节特别腕表将奇想和实用巧妙地融于爱心几何设计图案，十分惹人注目。这款腕表限量发行7，654枚，且每一枚腕表都具有独立编号和极具特色的精美包装。包装盒为纯白色，盒身布满小巧可爱的心形图案，与盒中“全心全意”的印花表带相映成趣。

推荐就到这里，甜蜜的誓言还是要靠你自己实际行动去证明哦，祝愿每一对有情人都能度过一个甜蜜的520！