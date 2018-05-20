票价上百万日元 超豪华火车游日本你考虑一下

导语：说到铁路服务，你或许比较熟悉的是——“花生瓜子饮料方便面手机充电宝了奥！”。但在日本，他们对待铁路的设计以及整体规划可是非常苛刻的。除了保持一贯高水准服务之外，他们还追求为顾客带去更加高级、奢华的顶级列车体验。虽然昂贵的价格让很多人望而生畏，不过凡是体验过的顾客，绝对会留下终生难忘的美好回忆。（来源：日本设计小站）

七星号 /

“七星号”全称“九州七星号”，诞生于2013年，于同年10月15日正式运行。

它由日本著名工业设计师是水户冈锐治设计、以世界超一流的卧铺列车为目标，耗资大约30亿日元打造的列车。

列车共有两条旅行路线，一条是2天1晚的福冈周边游，另一条是4天3晚的九州全景游。

在时速五十公里的列车上，不仅可以欣赏到雄壮的火山，延绵数百里的绿色竹林，金黄色的稻田和乡村，渔船点点的峡湾，还可以体验九州的特色温泉、九州乡野间最正统的日本传统文化以及各式美食。

△车上餐点

火车总共7节车厢，内部的设计风格完美融合了西方和日本文化精髓，一踏进其中就会被温暖的木制与织物经典设计所包围，有一种置身好莱坞年代大片中的错觉。

水户冈锐治提到，车中的一切内饰，从座椅到灯光都是定制的，我们的工作是创造最棒的“舞台”。

在这个舞台上，有大大小小的道具、灯光、音乐和食物，让乘客们觉得他们好像是一出戏的主角。

如此豪华的设计，票价也是不菲，该列车的双人间最高票价可达110万日元。

尽管票价让人咋舌，甚至三番两次地涨价，但、从2018年10月到2019年2月的车票预约还是早早就被申请完了，下次预约只能等到明年春天了！

四季岛 /

相比七星，由JR东日本公司制造的豪华卧铺列车四季岛要年轻很多。但它耗资50亿日元，用了三年时间才完工，由去年5月1日通车。

四季岛周游整个东日本，会根据时节的不同，安排不同的旅行线路，让你充分领略日本的四季之美。

△地上铺着山形县手工编织地毯

这列豪华列车的由法拉利唯一一位非意大利籍的设计师——奥山清行设计，别看四季岛外形低调，但内部设计实际上未来和科技感十足。

列车的餐食更是由米其林星级厨师中村盛宏监厨。

他曾在1979年于巴黎的一家不知名的小餐厅获得了米其林一星，成为了第一个米其林星级的日本厨师。

可以说，从列车整体、员工制服设计到餐点、音乐提供都是大师级的配置。

难怪被誉为‘移动的五星级酒店’。

整趟列车共有10节车厢，除了景观车厢、餐车，只有17间客房，每趟旅程仅能接待34位旅客。

套房有三种类型，其中最豪华的一种是有着温泉浴室的双层套房，还配备高级桧木浴缸。

从上野至北海道的四天三夜的旅行，在两人一室的情况下，每个人还要花上95万日元。

而且在进入车辆之前，乘客必须遵守严格的着装要求——男士必须穿正装，女士要穿裙子。

虽然四季岛去年5月1日才开始自己处女行的，但在东日本旅客铁路公司2014年宣布“四季岛列车计划”后，就出现订购车票的热潮。

由于预订旅客太多，首发旅程的车票最后以抽签方式决定，抽中的比例高达1：76。

皇家特快 /

皇家特快通体呈皇室蓝，并以金色线条点缀，从外形上就彰显着不俗的高调与奢华。

和前面提到的七星号同为水户冈锐治设计师设计。

趟列车的诞生背景，源自于东急电铁的创业者五岛庆太氏对伊豆的热爱痴迷。

而且近年，以富裕、年长者为中心的顾客层对高端旅行的需求抬头、海外游客逐年增多，对乘坐豪华列车出游的需求也节节攀升，皇家特快号因此应运而生。

列车共有8节车厢，有不同的名称和服务功能。

1、2号车厢被称为黄金客车，它分为两部分。

一半是儿童车，设置了木池子和图画书角落，可供亲子一起玩耍。

另外还贴心地设置了孩子和家长同坐的共6个儿童席位，抬高的踩踏板让小朋友也能从车窗欣赏到伊豆美丽的风景。

另一半是家庭车厢，设有家庭座。

2号车为不同需求的客人设置了不同的座椅，比如面向海景的双人座、适合家庭和小团体的对面座位、长沙发等。

可以一边眺望着窗外伊豆海岸沿线的无限海景，一边尽情享受和家人朋友愉快聊天的悠闲时光。

多功能的3号车里，设有宽阔的宴会大厅，可以用于展览会、结婚宴会、会议等各种用途。

由特殊技术“电铸”工艺制作的、表面有雕刻般优美精细花纹的黄金板材，在世界上首次用于天花装饰。

皇家特快号的主厨房在4号车，伊豆的山珍海味将从这里被送往客人面前。

5、6号车厢的天花用彩色玻璃装点，并各安放一台钢琴。

用餐时可移动到5、6号餐车，一边欣赏小提琴和钢琴的现场演奏，一边细细品味伊豆的特产美味。

7号车是高端客室，设有半开放式的铁质雕花包厢，像移动中的一流酒店空间，既能保护私密，又有开放感。

天花采用拱顶增加高级感，地板则用镶木手法拼出几何图形花纹。

8号车更配备了图书室和书桌，犹如自家书斋的延伸，让乘客们在旅途体验阅读的静谧。

今天的文章就到这里啦~写得日美酱都蠢蠢欲动想要攒钱了去了！

同时还要提醒大家，如果想预定以上三辆列车的行程，一定要密切留意官网的动态，提早预订时间，不然很可能会和你的假期错过哦~