时光天地TimeVallée携七大顶级腕表品牌耀映兰州

导语：近日，由世界奢侈品制造及零售领导者历峰集团打造、由周大福钟表运营的时光天地TimeVallée于兰州国芳百货购物广场盛大开幕。当天， 品牌及商场高层、周大福钟表运营负责人均亮相现场，共同出席了此次开幕仪式并为店铺剪彩庆贺，以庆祝这意义非凡的里程碑时刻。

兰州国芳百货购物广场 时光天地TimeVallée全新精品店

秉承高级制表的诚挚匠心精神，自创立之日起，时光天地TimeVallée就一直致力于为爱表人士呈献兼具品质与品味的时计臻品与极佳购物体验，凭借精准的市场洞察力，时光天地TimeVallée获得了消费者的认可与青睐。此番，时光天地TimeVallée凭借开拓性视野开启全新市场，以超凡姿态首次亮相金城兰州，腕间饕餮盛宴强势来袭，一段崭新的时光之旅就此拉开帷幕。

时光天地TimeVallée内IWC万国表区域

时光天地TimeVallée全新精品店坐落于兰州商业中心核心地带国芳百货购物广场，地理位置优越便捷。店内汇聚IWC万国表、Jaeger LeCoultre积家、TAGHeuer泰格豪雅、 Chopard萧邦 、Vacheron Constantin江诗丹顿、Cartier卡地亚、Baume & Mercier名士等七大高级制表品牌，以风格斐然的腕表杰作最大化满足不同消费者需求。

时光天地TimeVallée积家销售区域

店铺装潢高雅隽永、别具匠心，延续时光天地TimeVallée一贯沉稳奢华的风格，蕴含十足现代感；柔和的光影效果与极具空间感的产品陈列相得益彰，淋漓尽致展现腕表美感；凭借前沿的数字互动科技打造多样化专属空间，颠覆传统的腕表销售模式，增强体验感的同时亦将品牌历经岁月沉淀所凝结的历史与故事即刻传达给腕表爱好者；更有专业团队提供一对一个性化尊享服务，升级演绎瑞士奢侈腕表零售概念，为消费者带来卓尔不凡的购物体验。

地址：

兰州市城关区东方红广场东侧4-6号兰州国芳百货购物广场一楼钟表区