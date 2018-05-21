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让全世界男人和女人都疯狂的Tom Ford终于出腕表了

让全世界男人和女人都疯狂的Tom Ford终于出腕表了
2018年05月21日 17:42 新浪时尚
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　　导语：去年 2 月传出了 Tom Ford 要准备推出品牌下的首款手表的消息，按当时的报道，Tom Ford 本人也对这个名叫“Tom Ford Timepieces”的系列抱有很大期待，那么这个 Tom Ford 本人“长期以来非常迷恋的事物”最终会是什么样呢，最近新系列终于亮相，除了官网上架，也已经摆上了各地 Tom Ford 的柜台。（来源：理想生活实验室）

设计师Tom Ford设计师Tom Ford

　　目前系列中只有这一个型号，命名叫“TOM FORD 001”，30 x 44mm 和 27 x 40mm 两种尺寸的方形表盘，提供了包括 18k 金、不锈钢等材质，表面也有黑白等配色可选，没有秒针，清爽的时钟数字，logo 没有出现在 12 点的位置而是放在了底部，和型号在一起（看起来要类似“几号表款”之类的命名了）。

　　Tom Ford 在接受《GQ》的采访时提到对简约低调的推崇，同时也解释了用方形表盘设计的原因——“这是首款腕表的最好选择”。

　　它主要的特点在背面——或者说是表盘和表带之间的关系。TOM FORD 001 更换表带非常简单，穿过表盘的两边凹槽就可以，这带来的问题是表盘本身会略有突出，环绕我们手腕的实际上是整条表带。但确实相当方便，这甚至比 Apple Watch 换表带还简单。

表带就真的是这么直接穿进来即可表带就真的是这么直接穿进来即可

　　这或许少了一些经典的感觉——事实上这次的表盘设计也并不专属于 Tom Ford，乍一看说是卡地亚或者积家也有人信——但整体确实相当年轻化，多少照顾到千禧一代的口味，并且根据不同场合更换表带也成为可能。

这样 Tom Ford 后续可以多卖表带，也是个生意 这样 Tom Ford 后续可以多卖表带，也是个生意这样 Tom Ford 后续可以多卖表带，也是个生意 这样 Tom Ford 后续可以多卖表带，也是个生意

　　Tom Ford 方面也确实极力强调这个便捷设计，在门店销售时 TOM FORD 001 的表盘和表带是分开卖的，乞丐版的不锈钢表盘大概在 16000 元左右，普通表带 1800 元（不同表盘或表带会有价格上的不同），之后我们还可以单独买表带，或者如果朋友有这块表，送一条表带也不会是很奇怪的事情。

　　起始价格对于 Tom Ford 的产品来说居然也还好。在去年消息曝光时 Tom Ford 方面的意思是要定位在奢侈品市场，最终摆在我们面前的这块表价格并不过分，不过毕竟是石英表，要两万左右的话，传统腕表厂商方面可选的也太多了。而如果要追求更高，官网有 9900 美刀的版本，合人民币超过 63000 元，这就很 TF 了。

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