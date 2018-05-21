让全世界男人和女人都疯狂的Tom Ford终于出腕表了

导语：去年 2 月传出了 Tom Ford 要准备推出品牌下的首款手表的消息，按当时的报道，Tom Ford 本人也对这个名叫“Tom Ford Timepieces”的系列抱有很大期待，那么这个 Tom Ford 本人“长期以来非常迷恋的事物”最终会是什么样呢，最近新系列终于亮相，除了官网上架，也已经摆上了各地 Tom Ford 的柜台。（来源：理想生活实验室）

设计师Tom Ford

目前系列中只有这一个型号，命名叫“TOM FORD 001”，30 x 44mm 和 27 x 40mm 两种尺寸的方形表盘，提供了包括 18k 金、不锈钢等材质，表面也有黑白等配色可选，没有秒针，清爽的时钟数字，logo 没有出现在 12 点的位置而是放在了底部，和型号在一起（看起来要类似“几号表款”之类的命名了）。

Tom Ford 在接受《GQ》的采访时提到对简约低调的推崇，同时也解释了用方形表盘设计的原因——“这是首款腕表的最好选择”。

它主要的特点在背面——或者说是表盘和表带之间的关系。TOM FORD 001 更换表带非常简单，穿过表盘的两边凹槽就可以，这带来的问题是表盘本身会略有突出，环绕我们手腕的实际上是整条表带。但确实相当方便，这甚至比 Apple Watch 换表带还简单。

表带就真的是这么直接穿进来即可

这或许少了一些经典的感觉——事实上这次的表盘设计也并不专属于 Tom Ford，乍一看说是卡地亚或者积家也有人信——但整体确实相当年轻化，多少照顾到千禧一代的口味，并且根据不同场合更换表带也成为可能。

这样 Tom Ford 后续可以多卖表带，也是个生意 这样 Tom Ford 后续可以多卖表带，也是个生意

Tom Ford 方面也确实极力强调这个便捷设计，在门店销售时 TOM FORD 001 的表盘和表带是分开卖的，乞丐版的不锈钢表盘大概在 16000 元左右，普通表带 1800 元（不同表盘或表带会有价格上的不同），之后我们还可以单独买表带，或者如果朋友有这块表，送一条表带也不会是很奇怪的事情。

起始价格对于 Tom Ford 的产品来说居然也还好。在去年消息曝光时 Tom Ford 方面的意思是要定位在奢侈品市场，最终摆在我们面前的这块表价格并不过分，不过毕竟是石英表，要两万左右的话，传统腕表厂商方面可选的也太多了。而如果要追求更高，官网有 9900 美刀的版本，合人民币超过 63000 元，这就很 TF 了。