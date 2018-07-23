能穿好西装了不起吗 懂得配饰的选搭更令人竖大拇指！

导语：每个男人的衣橱里至少要有一件西装，很多粉丝后台问小编，为什么自己穿了价格不菲的定制西装，还是会感觉不够精英有范儿，看起来还不够精致显气质、身份、和地位呢？那小编会建议你考虑看看，你的西装配饰选对了吗？（来源：YOKA男士）

#百变萌宠配饰#

很多人估计觉得动物造型的珠宝不太适合出席正式场合，其实只要你搭配得当，它可以发挥任何百变风格。

吴磊（图片来源于品牌）

成人后的三石弟弟越发英俊帅气，有种邻家少年初长成的感觉，尽管多了一点成熟和稳重，但还是会保有一颗童心，胸前点缀了一款蒂芙尼save the Wild系列18K白金铺镶钻石大象胸针，很俏皮可爱。

彭昱畅（图片来源于品牌）

综艺感很强的彭彭，最近可谓人气值急速飙升，他活泼好动的性格圈了不少粉，在配饰的选择上也搭配了一款Ciga Long蜜蜂造型胸针，点缀在领结的位置，增添了几分灵动。

阮经天（图片来源于品牌）

小天的精致利落感与生俱来，胸前佩戴一枚mini款卡地亚猎豹系列胸针，非常点睛又不失贵气。

张震（图片来源于品牌）

张震有一种历经沧桑的“雅痞帅”，让人觉得很有味道，他既可以戴上卡地亚猎豹系列戒指，演绎高冷型男。

张震（图片来源于品牌）

也可以换戴另一款猎豹戒指，尽显萌萌哒逆龄感，大概多少跟发型也有点关系。

#精英总裁版的配饰#

也许在职场中你不是精英更不是总裁，但选对一款腕表可以令你身价翻倍，给人留下好印象，没准还能增加异性缘哦！

陈晓（图片来源于品牌）

陈晓身穿刺绣西装，搭配一款积家北宸系列计时腕表，优雅俊美尽显高级时尚感。

王嘉（图片来源于品牌）

王嘉一身黑色西装搭配泰格豪雅摩纳哥系列Calibre 11腕表，精英范儿十足！

林更新（图片来源于品牌）

林更新身穿酒红色西装搭配罗杰杜彼Excalibur自动上链镂空腕表，尽显时尚绅士典范。

郑元畅（图片来源于品牌）

郑元畅一身黑色西装搭配伯爵Altiplano 900P腕表，温文尔雅，释放低调魅力。

吴克群（图片来源于品牌）

吴克群身穿深蓝色西装搭配白衬衫，佩戴积家Master Ultra Thin Squelette超薄大师系列镂空腕表，风度翩翩。

黄轩（图片来源于品牌）

黄轩身穿黑色西装搭配卡地亚Drive de Cartier系列腕表，尽显儒雅帅气。

佟大为（图片来源于品牌）

佟大为以一身丝绒西装大盘积家Master Ultra Thin Perpetual超薄万年历大师系列腕表，增添复古魅力。

明道（图片来源于品牌）

明道以一身儒雅西装，搭配积家Master Grande Tradition大师系列超卓传统八日长动力万年历镂空机芯腕表，举手投足间气宇不凡。

俞灏明（图片来源于品牌）

俞灏明一身刺绣西装搭配GP芝柏表恒定动力擒纵L.M.腕表，尽显贵族气质。

#独树一帜的配饰#

在造型上多花点心思，也许会让人眼前一亮，比如挑选一款别致的造型珠宝或变换一种佩戴方式，增添些许趣味。

郑恺（图片来源于品牌）

郑恺身穿黑色西装搭配蒂芙尼Schlumberger高级珠宝系列花叶18K黄金钻石胸针，很精致的一笔，尽显贵气。

罗晋（图片来源于品牌）

罗晋把Forevermark®永恒印记 Force of Nature美钻胸针当做领结佩戴，尽显温润如玉的谦谦公子范儿。

赵又廷（图片来源于品牌）

赵又廷身穿蜜蜂装饰西服套装搭配蒂芙尼18K黄金海星胸针，风度翩翩，还增加了几分趣味性。

翟天临（图片来源于品牌）

翟天临一身黑色正装搭配Forevermark®永恒印记钻石胸针，镂空的设计很特别呢。

宋洋（图片来源于品牌）

宋洋一身蓝色西装佩戴Forevermark®永恒印记 红毯系列羽毛造型美钻胸针，英俊潇洒，很有魅力呀！