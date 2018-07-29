突发 | 斯沃琪集团将退出2019巴塞尔钟表展

导语：世界上最大的专业钟表珠宝展览Baselworld（巴塞尔国际钟表珠宝展）将告别其最大的参展商——斯沃琪集团。（编辑：Julien）

斯沃琪集团首席执行官尼克·海耶克先生（Nick Hayek）日前向瑞士媒体NZZ am Sonntag透露，斯沃琪集团将不再参与2019年的巴塞尔国际钟表珠宝展。根据尼克·海耶克所述，钟表行业正逐渐变得“更加透明、更加迅速和更加自发”，在采访中海耶克先生表达了对巴塞尔表展的不满：“我们参展商不是来分担herzog & de meuron事务所昂贵的场地维护成本的”，目前巴塞尔国际钟表展的场馆正是由这所建筑事务所承建，各参展品牌每年需要向其缴纳相当高昂的场馆维护费用。

斯沃琪集团旗下共18个品牌参加巴塞尔国际钟表展，其中包括了欧米茄、浪琴、天梭这样中流砥柱级别的品牌，作为参展预算最高的参展商，每年斯沃琪集团参加巴塞尔表展的预算高达5000万瑞士法郎左右。斯沃琪集团的出走，对于巴塞尔表展的主办方MCH集团，无异于一次沉重的打击。事实上，近两年，已经有数个主要参展品牌选择离开巴塞尔表展，包括雅典、芝柏以及爱马仕。

2018年，巴塞尔表展的参展商数量已经锐减至650个，几乎流失过半，大多数离开的参展商都对巴塞尔表展高昂的参展费用和不甚理想的配套基础设施抱怨不已。

截止目前，其他主要参展品牌例如劳力士、萧邦和LVMH集团尚未发布消息决定是否继续参加巴塞尔表展