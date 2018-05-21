魅影绿光 格拉苏蒂原创Sixties六零年代腕表

导语：格拉苏蒂原创以美好的1960年代为灵感，为Sixties六零年代系列添加两位新成员：Sixties六零年代腕表和Sixties Panorama Date六零年代大日历腕表，配有自有表盘厂生产的限量版迷人绿色渐变表盘，仅限量供应一年。

Sixties六零年代腕表和Sixties Panorama Date六零年代大日历腕表

该系列专为拥有精致品味的、仰慕或经历过那个年代韵味和风光的人们而打造。在那个年代，大多数物品还是以手工用上最好的材料制成。无论是钟表制造还是家具设计、音乐抑或是时尚，那都是一段充满创意的时期。对六零年代充满传奇的设计、它的几何形状和明亮颜色着迷的拥护者当然也会认识格拉苏蒂原创1960年代的“Spezimatic”系列杰作，这一系列至今仍然传达着那个年代的时代精神。如今作为六零年代中最年轻的成员，六零年代和六零年代大日历腕表也将被投以赞许与肯定的目光。

格拉苏蒂原创六零年代大日历腕表

绝世之孤品，独一无二

此外，人们很快就发现了另一个专属的特征：六零年代和六零年代大日历的表盘上饰有精细的纹理，这便是由当初的工具和方式加工而来。通过一台60吨压力机与一个钢印在表盘上压出精致的纹路。

压制这一份历史“礼物”的原版工具依旧被保存在德国普福尔茨海姆的表盘制造厂中。为了呈现理想的俄“渐变”效果，首先要对表盘进行电镀，然后进行多次的喷漆。最后再用一把专用的喷枪小心地喷上黑色。由于这种喷漆技术，不同的角度将会呈现独特的颜色渐变，因而每块表盘都是独一无二的作品。喷漆后的表盘会被放入烤箱中加热，让油漆烧结。

自有制造厂，独创表盘

越了解1960年代的格拉苏蒂原创所面对的挑战，便会越赞赏“Spezimatic”系列机械腕表。在1964年首次推出之后，部分Spezimatic表款的表盘便由普福尔茨海姆表盘厂生产。

与表盘生产厂合作逾50年后，该厂于2006年被斯沃琪集团收购，并归入格拉苏蒂原创制表厂旗下以达到更紧密的合作。正因为拥有自有表盘制造厂，这家高级钟表制造商能够尽情发挥，将独家原创的现代表盘设计以最高的工艺标准进行生产。

限量供应版，越显珍稀

新款六零年代和六零年代大日历腕表分别搭载自家研发和生产的39-47型和39-52型自动机芯。格拉苏蒂原创的特色大日历位于表盘下半部。三指针的款式搭配直径39毫米的精钢外壳，而有大日历的款式则搭配直径42毫米的精钢外壳。配上黑色小牛皮腕带及针扣，展现完美的设计。这两款腕表仅限量供应一年，在格拉苏蒂原创精品店和全球各大精选经销处均有销售。