让两针表教会你“慢”生活的姿态

导语：两针表的魅力，在于被放“慢”时间。因为没有了秒的律动，盘面更趋向于平和与淡泊。能够更好地将简约而不简单的品质感诠释出来。有些时候，相比于快节奏的生活，我们很多时候更需要的是慢下来，品味纯粹的，极致简洁美好。今天就向大家推荐三款不错的两针表。（来源：腕表之家）

江诗丹顿传承系列81180/000R-9159腕表

产品型号：81180/000R-9159

国内公价：RMB 145，000

腕表直径：40毫米

表壳厚度：6.79毫米

机芯类型：手动机械

机芯型号：1400

表壳材质：18K 5N 粉红金

防水深度：30米

腕表点评：简约风格的腕表本身就具备浓浓的品质感。正如这江诗丹顿的这款传承系列腕表一样，充满着儒雅干练，低调奢华的气息。采用18k玫瑰金表壳，通过细致的抛光处理，呈现出细腻的光泽。极简的银白盘面，设计前卫的腕表时标大气优雅，观时较为便利。与独特的时分两针相呼应，呈现出十足的韵味。搭配一条密西西比鳄鱼皮表带，与玫瑰金腕表表壳融为一体，整体看起来成熟、大气，给人留有深刻印象。

朗格萨克森系列201.027腕表

产品型号：201.027

国内公价：RMB 108，000

腕表直径：37毫米

表壳厚度：5.9毫米

机芯类型：手动机械

机芯型号：Cal.L093.1

表壳材质：18k白金

腕表点评：两针盘与白金相遇，带来了全新的观感享受。就像此枚朗格SAXONIA THIN系列腕表一样，沿袭了2015年品牌推出SAXONIA系列表款的经典设计。搭配37毫米18K白金表壳，银白色实心银表盘，表盘上镶贴18K白金棒状立体时标，12时位置采用双时标设计，更醒目。此外，更加薄的外观，令这款腕表更具儒雅的型格美学整体布局简单优雅。腕表搭载Cal.L093.1手动上链机芯，可提供72小时动力存储。亦是一款较为不错的两针腕表，如若喜欢白金的高冷，那么可以考虑一下这款。

伯爵ALTIPLANO系列G0A42107腕表

产品型号：G0A42107

国内公价：RMB 140，000

腕表直径：38毫米

表壳厚度：6毫米

机芯类型：手动机械

机芯型号：Cal.430P

表壳材质：18k白金

防水深度：30米

腕表点评：近年来，色彩的融入，令经典表款更焕然一新。正如这款伯爵ALTIPLANO系列腕表一样。将深邃的伯爵蓝融入新款超薄腕表之中，重新定义白金奢华而高冷的风格。采用18K白金抛光表壳，极致纤薄的厚度彰显卓越的制表技艺。伯爵蓝表盘，经太阳纹润饰，产生渐变的效果，非常漂亮。中央搭载有复古风十足的十字盘，与时分指针以及立体巴顿时标相融为一体，在带来绝佳观感的同时，令时间指示更直观。腕表搭配一条深蓝色格纹鳄鱼皮表带，与盘面色彩融为一体，展现出此款腕表时尚且别具韵味的独特美学。

总结：今天向大家推荐的三款两针腕表，均有着自身标志性外观以及卓越的性能。是喜欢“慢”生活、钟情品味人士的最佳选择。如若喜欢其中之一，那么不妨多多关注一下吧。