到处都冷飕飕的寒冬 快把腕表换成暖金材质暖暖心吧

导语：进入寒冬腊月，南北方都纷纷降温，除了多穿衣物御寒保暖以外，也要换换手腕上的腕表了。相比冷冽的精钢材质或者白金材质，散发温暖光泽的黄金或者玫瑰金则会看上去暖和很多。虽然实际上没有多大差别，但至少从视觉上起到了暖暖的效果。（来源：YOKA男士网）

先来一组佩戴暖金腕表的豪气买家秀

爱彼皇家橡树，图片来源于pinterest。

De Bethune，图片来源于pinterest。

Arnold & Son，图片来源于pinterest。

劳力士，图片来源于pinterest。

朗格，图片来源于pinterest。

爱彼皇家橡树，图片来源于pinterest。

朗格LANGE 1 TIME ZONE蜂蜜金特别版

朗格LANGE 1 TIME ZONE蜂蜜金特别版，图片来源于朗格。

LANGE 1 TIME ZONE蜂蜜金特别版是朗格第六款运用18K蜂蜜色金这种独特表壳材质的腕表。18K蜂蜜色金较其他金质合金更为坚固，其硬度取决于合金的成分和特殊的热处理工序，让18K金闪耀着亮丽光泽和温暖色调。

爱彼皇家橡树系列计时码表

爱彼皇家橡树系列计时码表，图片来源于爱彼。

皇家橡树系列全新腕表用了暖暖的黄金材质。黄金不仅象征着财富和力量，更是贵金属材质之源。由Calibre 2385机芯驱动，配以三个副表盘的皇家橡树系列计时码表自1970年代初既已融入杰罗·尊达（Gérald Genta）的原创设计中。

爱彼皇家橡树系列计时码表，图片来源于爱彼。

直径41毫米的表壳搭配“Grande Tapisserie”大格纹装饰表盘，备有银白和蓝色两种版本，除4点位置日期显示和6点位置小秒针外，另有别具特色的黄金立体时标与荧光皇家橡树指针。

宝格丽Hora Domvs腕表102337

宝格丽Hora Domvs腕表102337，图片来源于宝格丽。

Hora Domvs纯净、整洁的表盘令其更便于阅读，满足空中飞人以及越来越多的职业旅行者的实际需求。目的地时间由表盘4点方位的按钮来设置，环球旅行者们可以通过一个精致的箭头看到。目的地时间由固定的时针显示，于此同时，本地时间通过一旁的小短时针始终可见。

卡地亚 Clé de Cartier腕表 18K玫瑰金

卡地亚 Clé de Cartier腕表 18K玫瑰金，图片来源于卡地亚。

自问世以来，Clé de Cartier即以简约优雅的质感和恰到好处的性感，被众多中外明星喜爱，掀起了一股时尚风潮。“Clé”，在法语中意为“钥匙”，既是那宛若珠宝、形似钥匙的表冠的浪漫设计，亦是打开心扉的时尚利器。玫瑰金的表壳和表链看上去不仅华贵精致，更有温和的暖意。

IWC万国表葡萄牙系列双追针计时码表米兰专卖店特别版

瑞士制表名家IWC万国表推出葡萄牙系列双追针计时码表米兰专卖店特别版，限量发行100枚。腕表以红金表壳、搭配蓝色表盘和黑色鳄鱼皮表带。表盘采用的是协调的平衡架构，12点位与6点位为计时盘，表壳10点钟位置设有双追针功能控制按钮，位于中央区域的刻度是测速计功能，表盘边缘上的刻度则是测距仪。表底镌刻独特限量编号“Biscione”草蛇图案。“Biscione”不仅是Visconti家族的徽标，同时也是米兰城的象征标志。

帝舵Heritage Black Bay Bronze启承碧湾古铜腕表

帝舵Heritage Black Bay Bronze启承碧湾古铜腕表，图片来源于帝舵。

这款43毫米潜水腕表以品牌历史为设计灵感，所载机械机芯更是由帝舵独立研发、制造及组装。表壳直径43毫米，重现了古代船只以及其他潜水设备采用古铜物料的美学。之所以选择性能出色的铝铜合金，是因为它会随佩戴者的习惯，形成一种微妙而独特的光泽。舵还首度采用巧克力棕色表盘和外圈，并以金色和米色细节点缀。