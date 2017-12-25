不用多余修饰 简约三针表的设计内涵

导语：今天为大家推荐简约风格的女表，小时候很期盼长大，长大了反而想回到小时候，因为那种简单容易使人快乐，这大概也是人们喜欢简单的原因吧。腕表也是如此，其实觉得简约腕表其实并不“简单”，也许它没有复杂的功能、精美装饰，但却一样有精湛工艺和设计内涵，就是这样简约却如此吸引你。（来源：腕表之家）

原标题：简约风格女表推荐

RADO瑞士雷达表晶萃系列R30183732

RADO瑞士雷达表晶萃系列R30183732

产品型号：R30183732

国内公价：￥17000

腕表直径：28毫米

机芯类型：自动机械

表壳材质：精钢 / PVD镀金

防水深度：30米

腕表点评：冷峻的精钢、高科技陶瓷组合，经镀金处理之后温润如玉，黑色与玫瑰金搭配典雅素丽。钻石替代时间刻度有秩得分列在表盘上，简单对称的结构表达“简单态度”。日历显示、30米防水，足够日常使用。值得一提的是这款腕采用高科技陶瓷和精钢组合，金属可以保护陶瓷，非常耐用。这样一款简约、干练型腕表在职场或者日常佩戴都很适合。

浪琴表马术系列L6.140.4.87.2

浪琴表马术系列L6.140.4.87.2

产品型号：L6.140.4.87.2

国内公价：￥12500

腕表直径：19.20 X 28.00 毫米

机芯类型：石英

机芯型号：L963

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：椭圆形表盘个性时尚，白色珍珠母贝材质表盘干净素雅，精小钻石颗颗剔透，错落有致分布于表盘之上，钢制蓝表针与表盘白色调形成对比，增添一份活力和优雅。棕色皮表带质感舒适，白色走线整齐有序很有档次。腕表有30米防水适合于日常生活佩戴。

名士克莱斯麦系列M0A10312

名士克莱斯麦系列M0A10312

产品型号：M0A10312

国内公价：￥17200

腕表直径：31毫米

表壳厚度：8.15毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：ETA 2892

表壳材质：不锈钢

防水深度：50米

腕表点评：名士（Baume & Mercier）誉有时尚、简约、典雅的腕表大师，正如这款腕表，白底表盘干净简洁，三点钟设有日历窗口，与之对应九点钟位置镶有一颗钻石，钻石装饰恰到好处给冷色调背景增添一丝活力生机。腕表整体采用不锈钢材质，结实耐用，银色给人精致优雅之感，在生活中或者职场佩戴都很合适。

总结：删繁就简回归腕表纯粹，以上几款表风格简约，用心得设计即便没有多余修饰，也可以体现一种“简单”态度，简洁、随性。如果你也正开始想要回归简单，那就先从腕表开始改变吧。