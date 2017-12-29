运动感却不失典雅 逃不开的是一款精钢腕表

导语：2017年已渐入尾声。在每年新品热款的盘点话题中，充满运动感却也不失典雅之息的钢款腕表是逃不开的，特别是在高级腕表品牌之中。钢款既拥有比同款贵金属腕表更低的价格，又保留了出色的外观以及性能，是喜欢品牌时计却不追求奢华的人士的最佳之选。在今年高级品牌的新品之中，也不乏这样的腕表。下面，我们就一起来看一看其中较为不错的三款吧。（来源：腕表之家 史谨男）

原标题：今年高级品牌中 三款不错的钢材质表款推荐

爱彼（Audemars Piguet）皇家橡树系列26331ST.OO.1220ST.01腕表

爱彼（Audemars Piguet）皇家橡树系列26331ST.OO.1220ST.01腕表

国内公价：RMB 182，000

机芯类型：自动机械

机芯型号：2385

表壳材质：精钢

防水深度：50米

腕表点评：独特的八角形外壳、加上其螺丝外露的设计，成就了爱彼皇家橡树系列独有的品牌DNA。由钟表设计大师杰罗尊达设计的它，以独特、经典的腕表形象受到了表友们的热烈追捧。2017年，是爱彼皇家橡树计时码表的20周年，秉承80年代计时手表的制表传统，爱彼为其再添几款腕上佳作，今天所推荐的蓝面钢款便是其中之一。传承品牌鲜明的特色，白金八角形表壳、“Grande Tapisserie”大型格纹装饰以及独特的表链设计。在此基础上，时标长度的略微调整以及经典的表链设计为腕表再添新和谐之美，给人留有深刻印象。

宝珀Blancpain五十噚系列5100-1140-O52A腕表

宝珀Blancpain五十噚系列5100-1140-O52A腕表

腕表直径：38毫米

表壳厚度：10.77毫米

表壳材质：精钢

防水深度：300米

腕表点评：说到宝珀，那么最出名的便是五十噚系列了，凭借卓越的性能以及经典的五十噚潜水外观，让此品牌在钟表圈中获得“天地良心珀”的美誉，也受到了表友们的喜爱。今年，宝珀推出了38毫米的陶瓷、精钢、钛金属表壳的三款Bathyscaphe腕表，再掀五十噚热潮。低调的外观，再加上拥有复古潜水风格的正装范儿的外包航海帆布的胶带，以及120小时动力储备，这款钢款不愧为同价位之中的佼佼者，若是喜欢具有潜水运动特色的腕表，那么这一款可以考虑考虑。

江诗丹顿奎德利系列4500S/000A-B364腕表

江诗丹顿奎德利系列4500S/000A-B364腕表

腕表价格：RMB 118，000

腕表直径：41毫米

表壳厚度：11.75毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：5100/1

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：江诗丹顿的钢款腕表素来以纵横四海系列为主，在今年的新品之中，最让人眼前一亮的表款新增了品牌奎德利系列中蓝面钢款腕表，因为这款新品是品牌该系列中屈指可数的钢款不限量腕表。无论是价格还是品牌等级亦或产量上来说都是非常不错的。以现代风范诠释时计传统美学，精钢表壳搭配蓝色表盘、夜光时标，已经独特的日期指示，呈现专属内涵，并配有皮质及橡胶表带。可正装、亦可休闲，是难能可贵的一款，喜欢的表友就不要错过啦。

总结：高级品牌中的精钢款腕表，带有着品牌专属特色以及较为美好的价格，亦是不容错过的腕表之一。今天推荐的三款，均是在品牌中亦或同价位中较为不错的款项之一，喜欢的表友，不妨点击链接亦或走入品牌专卖店，进一步了解详细情况哦。