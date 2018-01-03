拿破仑时代失落的海上霸权 靠一位制表师挽回至上荣耀

导语：人类的探索欲永无止境，大航海时代重新发现了世界，航海天文钟就是大航海时代的导航仪。在火车发明以前海权高于陆权，宝玑大师在1814年进入经度委员会、1815年获得“法国皇家海军御用制表师”成为了大航海时代最后的荣耀。（来源：雅趣 MrWhy）

2017年不仅仅是宝玑品牌创立242周年，更是阿伯拉罕-路易?宝玑（Abraham-Louis Breguet）大师270周年诞辰。

可以说“天不生宝玑，制表历史万古如长夜”，我们看看宝玑大师为制表历史带来了什么吧：陀飞轮结构、宝玑指针和宝玑数字时标、怀表上弦钥匙、“pare-chute”（降落伞）避震结构、宝玑游丝和擒纵结构、双发条盒结构、三问机芯盘旋式打簧系统等。宝玑大师似乎发明了钟表的一切，不夸张的说如今制作一枚现代腕表，很难不使用宝玑大师的专利。

12月27日-12月31日，宝玑在上海新天地宝玑精品店举行了全球巡展，主题是“宝玑，皇家海军御用制表师”，展示的是往往为我们忽视的宝玑在航海制表上的成就。

宝玑大师在19世纪初期制表技术已经达到了炉火纯青的地步，他为多个欧洲皇室服务。其中法国国王路易十八就是他的忠实客户，他也在1815年授予宝玑“法国皇家海军御用制表师”的官方称号。

1815年在世界历史中是至关重要的一年，这一年，拿破仑经历了著名的滑铁卢战役，路易十八重获国王之位，宝玑大师的称号就是在这种背景下获得的。

18世纪末、19世纪初的法国则处于大变革之中，法国大革命、拿破仑一世与波旁王朝交替登场，而这一切的源头就在于法国在欧洲内战“七年战争”中海权的丧失。

在19世纪中叶火车成为主流交通工具以前，大航海时代的宝藏仍让整个欧洲沸腾。法国失去了印度、加拿大、密西西比河东岸大片殖民地，丧失了对新大陆的统治能力。对外战争的失败招致了法国大革命的爆发，波旁王朝复辟后，痛定思痛的国王路易十八希望宝玑大师能够为法国皇家海军研制更精密的装置去夺回海上话语权。

“皇家海军御用制表师”是授予个人的终生荣誉称号，也是当时制表师所能获得的最高荣誉。

宝玑在1814年入选了经度委员会，1815年获得“皇家海军御用制表师”后，他在之后的几乎所有作品上都镌刻了这一称号，而他也是经度委员会中唯一的制表师，是大航海时代至上的荣耀。

大航海时代航海天文钟是战略物资，宝玑大师以及宝玑品牌一直源源不断地向法国海军提供航海天文钟，跨越了19世纪，直到上世纪60年代。

我们在展览上看到的就是展示宝玑大师在航海制表方面的成就。如今，宝玑推出了全新Marine航海系列超复杂功能5887腕表，融合了时间等式、陀飞轮和万年历三大超复杂功能，成为了全新的MARINE航海系列中的集大成者。

时间等式显示是属于钟表中的复杂天文显示功能，可显示平太阳时与真太阳时之差。平太阳时，即民用时，指时钟表示的地方标准时间；真太阳时则反映太阳真正的运动规律。Marine5887通过两根各自独立的分钟指针，在表盘上同时显示平太阳时和真太阳时，太阳时指针以镂空刻面金色太阳为装饰。

Marine5887搭载的超复杂的陀飞轮和万年历功能则是锦上添花。宝玑发明了腕表三大复杂功能之一的陀飞轮，搭配硅质游丝，对于避震和防磁都有了极大提升，保证了走时的精准度。

复杂功能越多，动力储备越少这是一般腕表的设计效果，而这枚腕表能够达到80小时的动力储备，这在超复杂腕表中难能可贵。万年历视窗显示星期、月历及闰年周期，方便佩戴者轻松读时。

腕表表盘上带有两种不同的玑镂刻花图案，其中一种为专门为这款表研发的“波浪”饰纹。

“Marine Royale（皇家海军）”铭文不仅仅镌刻在陀飞轮前横桥的下方，透过蓝宝石玻璃底盖，夹板上雕刻的逼真战舰是“太阳王”路易十四的爱舰、法国皇家海军著名的一级战舰皇家路易斯号（Royal Louis）。皇家路易斯号曾率领45艘战舰组成的舰队在12小时内击败97艘英国战舰，据说路易十四“太阳王”的图案就来自于战舰的太阳装饰。

Marine5887代表着宝玑制表的精湛技艺，时间等式功能可以呈现真太阳时与平太阳时交汇重合的时刻，宝玑将这艘时光战舰带给公众面前，让它承载大航海的荣耀再次让我们怀念那个波澜壮阔的时代。

宝玑（Breguet）_Marine航海系列超复杂功能5887腕表，表背

而12月25日则是2017年真正24小时的最后一天。

“宝玑，皇家海军御用制表师”全球巡展于12月27日至31日宝玑精品店-上海新天地朗廷酒店举办。

路易十八于1815年授予宝玑“法国皇家海军御用制表师”的官方称号，将宝玑大师带入了正在迅速发展并充满传奇的航海导航和征服海洋的领域。本次巡展就是以此为主题，展出宝玑作为皇家海军御用的精密时计制造商推出的众多航海时计作品，向宝玑大师致敬。