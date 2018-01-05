6万元上下 选几只纤薄的表过冬

导语：冬天戴表，最忌讳的就是表太厚，因为大多数表冠在3点钟位置，表厚就塞不进袖子，就会卡在手腕的末端，这个时候，表冠就会让你的手背遭点罪了。所以，冬天戴表，常常都会选一些纤薄一点的表，那么多薄算是纤薄的呢？我们没有必要去追求最薄，腕表的厚度只要不超过10毫米，其实就可以了，可能有人会说7毫米才算，但是厚度低于7毫米的表，价格都不是那么好承受的，也常常不太实用，石英表除外。（来源：腕表之家 王涛）

宝珀经典系列6223-1127-55B

宝珀经典系列6223-1127-55B

产品型号：6223-1127-55B

国内公价：￥65000

腕表直径：38毫米

表壳厚度：9.2毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Cal.1150

表壳材质：不锈钢

防水深度：30米

腕表点评：冬天纤薄的腕表，我首先想到了宝珀的Villeret，这个系列首先代表了一种经典，双层表圈非常具有代表性，也是一种雅趣的象征，因为它每个细节都体现着圆融。6223是其中非常简单的一款表，柳叶型指针，小型的罗马数字刻度，给表盘留下了大量的空白，这和多数表款力争表盘空间悉数利用的理念不同。这款表的厚度为9.2毫米，是一枚比较纤薄的表款，拥有自动上链机芯，更重要的是，它所搭载的1150机芯，拥有100小时的动力储存，是常规表款中不多见的长动力表款。

积家大师系列1358480

积家大师系列1358480

产品型号：1358480

国内公价：￥57000

腕表直径：40毫米

表壳厚度：7.58毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：896/1

表壳材质：精钢

防水深度：50米

腕表点评：纤薄的高级腕表，积家的大师系列必然不可错过。积家的大师系列是品牌中的入门级系列，却也有复杂到天际的款式。不管如何，大师系列的简洁和经典，都让它很受欢迎，更重要的是，大师系列的腕表，普遍都比较纤薄，这款表仅仅是其中的蓝色表盘基础款，搭载896/1自动上链机芯，拥有一个镂空的K金自动陀。这款表厚度仅为7.58毫米，远远薄于很多简单款常规腕表。同时，它也有一个不算太高的价格，配一条蓝色鳄鱼皮表带，奢华感丝毫不减。

伯爵POLO系列G0A42001

伯爵POLO系列G0A42001

产品型号：G0A42001

国内公价：￥71500

腕表直径：42毫米

表壳厚度：9.4毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：1110P

表壳材质：精钢

防水深度：100米

腕表点评：纤薄，怎么能没有伯爵的身影，伯爵Polo S系列的基本款，不仅有着出挑的颜值，也有着比较好的运动感。这是伯爵新推出的款式，表圈使用黑色陶瓷制作，表壳依然是不锈钢，盘面有黑色的水平波纹，时标和指针都覆有夜光涂层，整体在运动感中又有伯爵式的绅士范儿。腕表内置伯爵自制的1110P自动上链机械机芯，而腕表整体的厚度，也压缩到了9.4毫米。这款腕表尺寸很适合亚洲男士佩戴，因为是黑色与银色为主色调，所以并不会挑肤色，并且还会有酷酷的型男风范。

总结：纤薄是一种佩戴手表的品位，薄是优雅的体现，也展示着手表的精密性，纤薄的腕表佩戴起来更舒适，但是太薄就会影响实用性。冬天是戴薄表的季节，如果你选一款，会喜欢哪一只呢？