低价位也可以有高颜值 这些腕表你知道吗

导语：俗话说“爱美之心，人皆有之”，人人都喜欢漂亮的东西，腕表当然也不例外啦，你是不是也想拥有一只漂亮的腕表，可是无奈预算有限呢，遇到这种情况别担心，腕表之家给你推荐几款价位低但是颜值一点都不低的腕表，让你可以不将就，一起看看！（来源：腕表之家 李丽）

飞亚达四叶草系列LA8262.GWSS

飞亚达四叶草系列LA8262.GWSS

产品型号：LA8262.GWSS

国内公价：￥3980

腕表直径：34.6毫米

机芯类型：自动机械

表壳材质：不锈钢镀金

防水深度：50米

腕表点评：飞亚达四叶草系列是2013年上市的全新系列，用四叶草图案装饰标盘，传递出幸运、美好的寓意。这个系列的腕表不仅寓意好，颜值也不低。例如这款LA8262.GWSS腕表，整款表以暖色调为主，精钢镀玫瑰金表壳，与大红色的表带相得益彰，表圈镶嵌红白相间的宝石，添加了一抹姿色。白色的表盘装饰着四叶草的图案，镂空视窗的前卫设计，独具匠心，整款表看起来很是大气。

北京表灵感系列BL020013

北京表灵感系列BL020013

产品型号：BL020013

国内公价：￥2280

腕表直径：32.5毫米

表壳厚度：10.15毫米

机芯类型：自动机械

表壳材质：不锈钢、IP镀玫瑰金色

腕表点评：灵感系列同样是一个新推出的系列，1点钟位置设有昼夜显示窗口，讲述来自日月星辰的灵感，用以礼赞独立优雅的女性。BL020013腕表以沉稳的蓝色搭配活力四射的玫瑰金色，低调中透露出优雅的气质。简洁的表盘设有一个小的珍珠母贝表盘，独特新颖，3、6、9点钟位置分别设有钻石时标，其它为白色圆钉时标。1点钟位置的昼夜显示窗口，一轮弯月与太阳交替出现，增加了一份浪漫。

总结：这几款表告诉我们低价和颜值其实是可以兼得的，如果哪款表让你心动了，不妨考虑入手了。