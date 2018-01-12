常回家看看 给父母选一款腕表做新年礼物吧

导语：年关将至，在外奋斗了一年的年轻人终于可以回家与家人团聚新年。无论我们在哪里，最牵挂我们的是父母，我们最想念的也是父母，所以回家过年可以考虑为父母挑选一款腕表，以表达心意。当然心意无价，只要心里时刻挂念着他们，哪怕是一通电话父母就会很开心。所以如果你还没有想好送什么礼物，希望下面的推荐会给你一些参考。（来源：腕表之家）

天梭表T-CLASSIC系列T063.428.16.038.00

天梭表T-CLASSIC系列T063.428.16.038.00

产品型号：T063.428.16.038.00

国内公价：￥5300

腕表直径：40毫米

表壳厚度：11.16毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：ETA 2825-2

防水深度：30米

表壳材质：316L精钢表壳

腕表点评：天梭表俊雅系列以复古风格为特点，一直是天梭表的畅销表款。表盘上的扭索饰纹、以及50年代风格的表壳曲线，经典且颇具年代感。白色表盘对于年纪稍长的人来说更适合，表盘中部只有时针、分针，六点钟位置设立单独表秒盘，沿袭传统设计。40mm表径对于男性手腕尺寸相对适宜，皮质表带佩戴更为舒适，腕表整体设计比较简约、端庄，功能实用，很适合在日常生活中佩戴。

浪琴表优雅系列L4.319.4.12.6

浪琴表优雅系列L4.319.4.12.6

产品型号：L4.319.4.12.6

国内公价：￥6200

腕表直径：23.50毫米

机芯类型：石英

机芯型号：L152

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：这款腕表整体采用精钢材质打造，非常精致素雅，23.5mm的表径精致娇小，很适合女性手腕佩戴，白底表盘干净简约，传统的表盘功能布局，方便读时比较实用。没有花哨的装饰却流露一分优雅精致，相信会博得母亲大人的喜欢。腕表具有30米防水深度，日常家务工作不小心喷溅水渍也不用担心，对于日常生活佩戴足够使用。

总结：对父母心意的表达或许有很多方式，不论是何种方式，心中还是要常有挂念与关怀。腕表也许是不错的新年礼物，一方面比较实用生活中可以用到，另一方面腕表也是可以表达感情的物件。以上三款腕表价格合理且比较实用，工艺制造上更是无可挑剔。那就把情感倾注在腕表中，记录一家人的美好时刻吧。