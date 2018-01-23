年底将至 5万元买款计时表

导语：手表是男士为数不多的精饰品之一，它体现一个男士的个性和品位，有时候也代表一种财富，而在所有手表类型中，计时可算是复杂却又把玩性很好的一种，计时表也是手表中为数不多的人与表直接交互的类型，动态的功能、复杂的表盘、精巧的内在结构，这些特性让很多男士着迷。所以，喜欢腕表的男士，通常也会对计时有所关注，它的实用性也让人印象深刻。今天，我们为喜欢计时功能的表友，精选了一些计时表，它们都有一个共同点，就是在品牌、价格、性能、工艺性等综合考量角度，给出理想的选择，可能不是最佳，但一定值得考虑。（来源：腕表之家 王涛）

高性价比——天梭杜鲁尔计时款

高性价比——天梭杜鲁尔计时款

型号：T099.427.16.058.00 价格：￥ 7450

在一万以内，想要机械计时表，是比较困难的，如果你想买国产的当然没问题，选择很多而且价格不高，但是作为瑞士的“国民表”，天梭可是这个价位段的霸主啊，怎么能没有给大家使用的计时表。所以天梭一直有一款计时，改自Lemania 5100，ETA型号为C01.211，它让天梭、雪铁纳等Swatch集团的中坚品牌，能够在千元级别中，拥有复杂的计时表。很多人一看这款表的盘面，会以为是7750机芯，其实不是，7750机芯是很贵的，即便是天梭、美度，价格也要过万，但是为了避免集团内部竞争，天梭多数计时表用的是这款C01.211，而美度则一直用的7750/7753及其改款。

这款表是天梭杜鲁尔系列下的计时款，当然天梭PRC 200系列、库图系列、以前的海星系列等也都有使用，价格普遍在七千多至八千多，是瑞士品牌中最具性价比的表款之一，这里只说公价和专柜，因为遇上活动或者其他渠道，就价格变化太多，无法参考。如果你想要在几千元买一只机械的计时表，那么推荐你考虑天梭杜鲁尔的这款计时表。

品牌、价格与性能——浪琴名匠计时表

品牌、价格与性能——浪琴名匠计时表

型号：L2.693.4.78.3 参考价格：￥19000

当价格来到一万多，那么可以考虑浪琴的名匠系列计时款，这款表因为是常青款，但是推出年份比较长，虽然有售但是不太好找，大家去浪琴专柜可以询问一下。这款表是浪琴最受欢迎的计时表之一，因为它购买价格不足两万，而如今大多数浪琴的计时表，价格都已经到了两万五甚至三万多。那么它价格比其他款价格低的原因，是因为它使用的是L 696自动上链机芯，它是7753机芯的浪琴版本，而浪琴目前使用更多的是ETA专供的带柱轮计时的L 688机芯，这是更高规格的自动上链计时机芯。

很多喜欢浪琴名匠的另一款复杂功能腕表，即带有全日历、计时和月相的表款，价格在两万多，仅比这款表多了几千元，但是功能却复杂了不少，设计很美，但是正因如此，它的故障率也比较高，维修成本就会上去，所以如果喜欢计时的话，还是更推荐这款简单一点的计时表。同时，在一万多的价格，浪琴的知名度优势还是非常可观的。

低调的优雅——名士克莱斯麦计时表

低调的优雅——名士克莱斯麦计时表

型号：M0A10330 价格：￥24600

再进一步，两万多我们可以选择什么样的计时表？这其实有点纠结，因为这个价位的公价水平下，首先你买不到什么自产的计时表，其次又觉得买一只通用机芯的计时表，多少有些贵，所以唯一看好的，可能只有品牌了。所以名士克莱斯麦计时表，是这个价位比较好的选择，名士品牌首先属于入门级里面的高端品牌，小众却很雅致，低调却比较豪华。这款表设计经典，蓝钢的指针，白色盘面，极其儒雅，机芯是常规的7750，但是名士依然会对它做一些更细致化的精饰，它胜在品牌和设计。

入门级自产计时机芯的战斗机——泰格豪雅卡莱拉1887计时

入门级自产计时机芯的战斗机——泰格豪雅卡莱拉1887计时

型号：CAR2014.FC6235 价格：￥34850

当预算提高到三万多的时候，计时表的选择将变得非常丰富，我最推荐的依然是泰格豪雅的1887计时，当然我的目的是自带，而不考虑之后的转手等因素。泰格豪雅本身在计时领域是很有声望的，技术水平也很高，1887计时表目前已经不是品牌的主力计时，因为它改为了Heuer 01，设计上也变了太多，但是我更喜欢改变之前的卡莱拉1887计时表。有人喜欢摩纳哥，认为那才是正统的泰格豪雅计时典范，但方形表不是谁都能接受，使用场合也没有卡莱拉传承来的广。

圆形表壳，简单雅致，黑色盘面非常沉稳，镀金指针和刻度，在黑色盘面上突显奢华感，圆形按键是计时表古典味道最浓德阳市，内凹的副表盘，增强了盘面立体感。更重要的是，1887是泰格豪雅的自制机芯（随有精工的基因），但配备柱轮计时系统，操作灵敏，手感很出色，是7750所无法类比的。加上泰格豪雅也是一个比较高级的专业制表品牌，从各个层面上来说，它都是入门级自产机芯中的战斗机。

好看 好玩又大牌——万国飞行员“小王子”特别款计时表

好看 好玩又大牌——万国飞行员“小王子”特别款计时表

型号：IW377714 价格：￥39500

要说三万多最受表友欢迎的计时表，肯定是万国的飞行员“小王子”特别款计时表，万国品牌本身定位高端，和劳力士、欧米茄在一个Level，按照常规，这种品牌的复杂表，怎么可能卖三万多，所以大家其实有福气，因为万国用的是通用机芯，并经过品牌的整改，相对于常规的通用机芯在性能上有所提升，手感也好了很多，但是价格控制在了4万以内，所它就成了这个价位的“计时之王”。万国已经有了自己自产的入门级计时机芯，价格在5万多6万的样子，如果一旦进行全方位替换，那么三万多也就不再能买到万国的计时表，当然这暂时来说是不可能的，原因大家懂。

除了品牌足够大之外，这款表是蓝色盘面，棕色皮表带，带有飞行员系列的标志性设计，所以设计上又很好看，很出彩，有亮点。同时它是“小王子”特别款，具有慈善意义，背后有小王子雕刻，所以就包含了深层的寓意。当这些点全部集合在一起，显然很难让人抗拒它带给你的那种喜欢。

计时先锋——欧米茄超霸计时表

计时先锋——欧米茄超霸计时表

型号：311.33.42.30.01.001 价格：￥34700

在三万多这个价位，如果你是一个表迷，腕表玩家，那么一定不会放过欧米茄的超霸——这个唯一登上过月球的手表系列。超霸的盛名大家都听说过，它经典的设计从登月到现在的半个世纪里，虽然改变很多，但神韵依旧。这款表显然可以看到欧米茄超薄的那种可靠工具的美感，它刻度简洁清晰，时间极易读取，功能实用，3点位和9点位的副盘，刻度是三角位标注，这和当初的设计一脉相承。

超霸另一个迷人的魅力，在于机芯，它搭载的是1861手动上链计时机芯，这枚机芯和欧米茄超霸登月腕表一脉相承，虽然中间经历过一些型号上的改变，但是机芯是同样的结构，只是修饰上不一样，内在的神韵并没有改变，它优美的版路，结构的曲线美感等等，都没有变化，是登月腕表所用机芯的嫡系，根正苗红。如果你喜欢古典腕表，喜欢历史感，喜欢纯粹计时的美感，那么欧米茄超薄就非常适合你。同时它也很低调，另一个角度说，你也很难想象可以在这样的价位，买到欧米茄的复杂表，超霸计时可能是你唯一的选择。

真正的好选择——帝舵启承碧湾计时表

真正的好选择——帝舵启承碧湾计时表

型号：79350 参考价格：￥40000

但预算来到四万左右的时候，又有了一个瓶颈，因为大品牌的自产计时机芯显然都要高于这个价位，使用通用机芯的计时表，到三万多也差不多到顶了，再往上就水分有点大，除非是高改。但是不是没有选择，帝舵2017年带来启承碧湾计时表，一下子火热了起来，因为这是帝舵首枚自制自动计时腕表，再加上帝舵启承碧湾系列这些年实在是火热，市场上常常断货，只能去一些钟表市场不太热闹的城市比较容易买到。当然，这款帝舵腕表的计时机芯，来自于百年灵的B01，我们知道百年灵的B01是百年灵的拳头产品之一，搭载这枚机芯的百年灵，一会儿我们会说到。当它使用在帝舵品牌中时，是做了一些修改的，比如更换为硅游丝，30分钟计时改为帝舵标志性的45分钟计时，动力依然是70小时，在装饰性上使用帝舵的标准，经过天文台认证，显然，它的高级程度是没有百年灵自用B01那么高，所以价格得以到4万左右，但毕竟基础在，它的性能依然是强大的。

专业航空计时——百年灵B01

专业航空计时——百年灵B01

型号：AB012012|BB01|435X|A20BA.1 价格：￥55600

要说这款表其实不该归类到这里，因为它多少超出了预订的价格范畴，百年灵最受欢迎，也是最有标志性的计时表——航空计时B01，公价5.56万，就勉强放到这里了。百年灵因为之前是独立经营，如今被一家非奢侈品类的财团收购，它在国内知名度不是太高，但并不妨碍它是一个不错的专业制表品牌，尤其是在航空计时方面，它应该说是唯一一个正经的制作航空专业计时表的品牌，因为品牌一直和飞行领域有着紧密合作关系。而很多其他品牌则已经和飞行事业没有太多交集，只是鉴于产品的成功以及过去的关联，而一直被认可着。

体现百年灵航空计时的专业尺度，就是手表上的飞行滑尺，这个工具在表圈和表盘外缘结合使用，它需要熟练了解飞行过程中的一些必要参数，才能明白它的作用，这个在表款的说明书上有，具体如何使用，大家可以参考百年灵的官网使用手册。当然这个功能和B01机芯是没有关联的，它只是一个换算工具，不是一个机械实现的功能。

总结：五万元，是高级品牌自产计时的开始，在此之下，多数为通用机芯及改款，虽然不能说自产就比通用机芯性能更好、更优异，但是从价值上来说，它具有品牌的个性、专属性、技术性，所以它的价值显然更高。不过，五万元之下，依然有很多非常不错的计时表可选，计时是跨入复杂机械表的敲门砖。