低调才是最牛的炫耀 低调奢华有内涵的腕表推荐

导语：腕表经过历史积淀到如今，即便现在看时工具越来越丰富，但仍旧为人们所爱戴、追捧，可见腕表已不只是看时工具这样简单，作为爱好或者装饰、收藏……都体现着个人品味。腕表本就是低调的，寸镜之间包含了天文地理、物理数学……人类智慧汇聚其中。所以今天和大家分享一些低调奢华有内涵的腕表。（来源：腕表之家）

劳力士日志型系列m126334-0017

劳力士日志型系列m126334-0017

产品型号：m126334-0017

国内公价：￥71100

腕表直径：41毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：3235

表壳材质：18k白金-不锈钢（904L不锈钢和18ct白色黄金的组合）

防水深度：100米

腕表点评：无论从美学元素还是卓越功能，劳力士日志型都是经典腕表典范。这款腕表采用金钢材质打造，不锈钢坚不可摧和白金的亮丽高贵，两者完美融合，令人着迷；黑色表盘经典内敛，钟点标记以18ct金制成，劳力士专属发明的凸透式放大日历窗口，容易读取；蚝式表带配有蚝式带扣，易调链节可延展5mm，在各种情况下都佩戴舒适。腕表在高调与内敛之间把控游刃有余，不知不觉间就体现品味与内涵。

欧米茄碟飞系列424.20.33.20.52.002

欧米茄碟飞系列424.20.33.20.52.002

产品型号：424.20.33.20.52.002

国内公价：￥52800

腕表直径：32.7毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：2500

表壳材质：精钢-红金

防水深度：30米

腕表点评：32.7mm腕表搭配浅银色表盘，具有丝绸般纹理，设计灵感源自20世纪60年代星座系列表盘。腕表采用精钢和18k红精表壳，精美时间刻度由镀金圆点刻度和抛光拱形罗马数字组成，六点钟位置设有日历窗口，还有女士不可缺少的钻石元素，几颗钻石点缀华丽优雅，又不浮夸。红金表链为腕表增添一份色彩。这款腕表获有瑞士官方天文台认证，不仅优雅还有品质，腕表简约、优雅又不失女性精致，没有夸张的装饰，举手投足间即可展现品味。

万国葡萄牙系列IW371491

万国葡萄牙系列IW371491

产品型号：IW371491

国内公价：￥56000

腕表直径：40.9毫米

表壳厚度：12.5毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：79350

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：葡萄牙计时腕表设计典雅、表壳厚度适中，因此成为葡萄牙系列中最令人梦寐以求的表款之一。表盘布局整洁简约，凸起式阿拉伯数字和比例匀称的叶形时、分针和谐融入其中，计时功能带分钟和秒钟，“以最时尚的方式测量时间”海洋的广阔和蓝色优雅，在不经意间低调展现。

总结：以上三款腕表都有其独特的文化内涵，从设计到工艺更是无可挑剔，尽管没有花哨装饰，但仍能展现沉稳、优雅气质，正是难得之处。高调或许很简单，但由内而外的低调典雅或许更动人。