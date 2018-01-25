2018年欲与时间“赛跑” 还差一只表

导语：2018年已经过了大半个月了，相信很多朋友无暇总结这一年，因为还有期末测评、业绩冲刺以及年末结算等一堆事物包围着。相信有很多人是这样，每到年末，就会有没完没了的事情要去忙，凌乱的头脑、慌乱的手脚，浑浑噩噩地开启下一年。与其这样混乱，不如静下心来缓一缓，为自己准备一款能够规划时间调整节奏的腕间时计，让年末以及今后的生活变得有条不紊，充满节奏。而今天为大家介绍的这些“时间礼物”，就是专门送给那些与时间赛跑的人。（来源：腕表之家 史谨男）

劳力士日志型系列126334腕表

劳力士日志型系列126334腕表

产品型号：126334

国内公价：RMB 71，100

腕表直径：41毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：3235

表壳材质：904L钢；三角坑纹外圈则以18ct白色黄金打造

防水深度：100米

腕表点评：抛开爆款的“绿水鬼”以及新海使不谈，因为热炒过后即便是有钱也是一表难求的。在2017年的劳力士中，日志型126334在品牌新品之中较为不错的表款之一。虽为精钢款项，但三角坑纹表圈以白金打造，为腕表注入一份奢华气息。且传承系列引以为傲的辨识度设计蚝式表壳，彰显品牌专属魅力。搭载3235型机械机芯，拥有14项专利，内置新型Chronergy擒纵系统，动力储备约70小时。这款腕表亦获得劳力士2015年奠下的超卓天文台认证，保障腕表的精准走时以及过硬品质。此外，蓝色盘面的亮眼设计亦是点睛之笔，赋予腕表较为卓越的观感享受。若是日常佩戴，那么这款腕表是一个较为不错的选择。

欧米茄海马系列AQUA TERRA 150米至臻天文台表

欧米茄海马系列AQUA TERRA 150米至臻天文台表

型号：220.12.41.21.06.001

机芯类型：自动上链

表壳材质：精钢

表带材质：橡胶

表壳直径：41毫米

表款价格：RMB 40，500

腕表点评：在运动类型腕表大火的今天，一款好的运动表既百搭，又不独特失品味。新款海马系列AQUA TERRA 150米至臻天文台表便是这样，经典中透露着活力，独具特色的对称设计的水平“柚木”纹理表盘，令腕表整体呈现平衡之美，搭配一条深蓝色橡胶表带。腕表表盘直径41毫米，搭载8900至臻天文台机芯，整块腕表和机芯均通过由瑞士联邦计量研究院 （METAS） 严苛核准的制表业高认证标准，实现了在精准度、性能及防磁性上的卓越提升。集卓越的颜值与杰出的性能为一体的它会是喜欢运动类型腕表表友的不二之选。

沛纳海LUMINOR系列PAM00729腕表

沛纳海LUMINOR系列PAM00729腕表

产品型号：PAM00729

国内公价：RMB 79，600

腕表直径：45毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：P.4000

表壳材质：磨砂钛金属

防水深度：30米

腕表点评：沛纳海近些年来一改粗犷的设计，特别是在2016年新出的LUMINOR DUE腕表，缩减了表款厚度以及表径的大小，令新款腕表别具儒雅与绅士气息。在2017年推出的蓝面729便是如此，除继承了品牌枕型外形、标志性表冠护桥之外。表壳采用磨砂钛金属材质打造，更加耐磨耐腐蚀，其厚度仅为10.5毫米。搭配蓝色太阳放射纹表盘，展现时尚、简约的独特观感。搭载P.4000自动上弦三日动力储存机械机芯，具备停秒归零装置，便利对腕表的调试。相信这款腕表会是你在出席正式场合的腕上良伴。

万国葡萄牙系列IW371446腕表

万国葡萄牙系列IW371446腕表

产品型号：IW371446

国内公价：￥56800

腕表直径：40.9毫米

表壳厚度：12.3毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Cal.79350

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：男士均会被机械腕表的计时功能所吸引，如果喜欢计时腕表的话，那么不妨考虑一下这款万国经典的葡计腕表，这一款腕表时万国最受欢迎的表款之一，41毫米的表径，精钢表壳打造，白色盘面搭载经典蓝钢指针，与蓝色立体数字时标相互映，时间指示清晰而直观。12时标为30分钟计时盘，6时标处为小秒盘，为佩戴者再添两项较为实用的计时功能。腕表内部搭载的为ETA7750改造而成的cal.79350自动上链机芯，满链达44小时的动力储备。

积家大师系列1428530腕表

积家大师系列1428530腕表

产品型号：1428530

国内公价：RMB 76，500

腕表直径：39毫米

表壳厚度：11.7毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：939B/1

表壳材质：精钢

防水深度：50米

腕表点评：个人认为这款腕表是2017年较为美观的表款之一，因为在简约的设计下，银色盘面与蓝色指针相融合，处处透露着一份品质感。今年积家主打的设计风格之一是休闲商务风格，即是不过分盛装，却又不失精致风度，展现轻奢、重品质的生活态度。腕表采用39毫米的精钢材质表壳打造，表盘拥有第二时区指示盘以及世界城市名称，佩戴者仅需调校到对应的地点，第二时区指示便可随即跳转，非常便利。此外，在第二时区指示盘旁，还设置有24小时指示盘，佩戴者可以通过它判断当地的昼夜情况。

总结：今天为大家推荐了五款不同类型的腕表，在休闲、运动、正装、计时以及两地时之中均是较为不错的表款选择，如若喜欢五款腕表其中之一，那么不妨考虑入手，用以今年与时间赛跑的腕上陪伴。