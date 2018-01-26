送给“神秘巨星”的腕表推荐

导语：最近去看了那个印度电影《神秘巨星》，影片讲述怀揣音乐梦想的女孩，因为重男轻女和家庭暴力的父亲，不得不在社交软件蒙面唱歌却一炮走红的故事。最后在颁奖典礼上女孩说母亲才是真正的神秘巨星，正是母亲勇敢与父亲对抗，才使得女孩能够更好追求梦想。所以今日推荐，就是送给伟大母亲们的腕表。（来源：腕表之家）

浪琴制表传统系列L4.310.4.87.6

浪琴制表传统系列L4.310.4.87.6

产品型号：L4.310.4.87.6

国内公价：￥15500

腕表直径：29.00 毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号： L595/592

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：浪琴表博雅系列是经典设计和流利线条的完美化身，每一款都以自己的方式诠释优雅定义。这款表造型简单却富有优雅气质，白色珍珠母贝表盘，镶有钻石刻度，三点钟位置设有日历显示窗口，表盘干净简约方便读时，而且素雅风格比较适合母亲大人气质。自动上链机芯拥有40小时动力储备，精钢表带经久耐用，无论是日常生活还是出席重要场合，都可以完美应对。

美度贝伦赛丽系列M027.208.41.266.00

美度贝伦赛丽系列M027.208.41.266.00

产品型号：M027.208.41.266.00

国内公价：￥14200

腕表直径：34毫米

表壳厚度：9.11毫米

机芯类型：自动机械

表壳材质：18k玫瑰金/不锈钢

防水深度：30米

腕表点评：1976年发行到今天，美度贝伦赛丽系列依旧流行，该系列腕表始终是品味与优雅的热门之选。腕表镶嵌钻石刻度，搭配18k玫瑰金表圈，精致华贵，加上白色简约表盘华丽之余更透露一丝优雅，将奢华与优雅之间的拿捏游刃有余。腕表内置天文台认真80小时动力自动机芯，带有硅游丝，走时精准配置强大。既得优雅又得品质。

名士表约定系列MOA10182

名士表约定系列MOA10182

产品型号：MOA10182

国内公价：￥19900

腕表直径：30毫米

表壳厚度：9.8毫米

机芯类型：自动机械

表壳材质：精钢，抛光

防水深度：50米

腕表点评：别致简洁的名士约定系列腕表，一如既往传承名士品牌历久弥新的女装腕表传统。低调精美没有花哨装饰，正符合母亲沉稳简约风格，30mm表盘适合女性佩戴，表盘饰有精美纹路，层次分明，表体采用打磨精钢，细腻光泽、耐用。自动上链式机芯拥有38小时动力储备，足够日常生活使用，50米生活防水洗手时无需担心喷溅，比较实用。

总结：“这又得花不少钱吧，买这个做什么嘛，我什么也不缺的阿……”耳边似乎又想起母亲熟悉的“教诲”，心意不分贵重，“有钱没钱，回家过年”我们生命里最重要的“神秘巨星”愿您永远开心健康。