羡慕别人处事井井有条？先从手腕时计开始吧！

导语：虽然人生没有彩排，每天都是现场直播。但如果事先没有良好规划的话，那么结果便会大打折扣。如何可以井井有条地成为一个精致的人呢，很简单，那就是选择一枚腕表。抬腕观察时间是一既方便，又正常的动作，仅需一个步骤便可看到。而且一个腕间的腕表绝对不仅仅可以观察时间，也是你品味以及魅力的集中体现。今天向大家推荐三款腕表，助还未佩戴腕表的你抛弃打折扣的生活，开启精致的明天。（来源：腕表之家 史谨男）

浪琴开创者系列L2.821.4.11.6腕表

浪琴开创者系列L2.821.4.11.6腕表

国内公价：RMB 16，500

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：L888.4

表壳材质：精钢

腕表点评：精准的时计是必不可少的，正如浪琴表在品牌185周年推出的拥有瑞士天文台认证（COSC）开创者（Record）系列腕表一样，呈现佩戴者腕上十足的简约品质。腕表采用极具运动风格的精钢表壳，表径为40毫米。搭配白色表盘，其上点缀优雅的黑色罗马数字时标，与简洁美观的中央蓝钢大三针相呼应，令时间呈现清晰、直观。此表款分精钢链款以及皮带款以供选择，用以迎合佩戴者不同需求。是同价位中，较为优秀的表款之一。

豪利时潜水系列733 7730 4185腕表

豪利时潜水系列733 7730 4185腕表

国内公价：RMB 13，800

腕表直径：43.5毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Oris733

表壳材质：不锈钢，单向旋转潜水表圈

防水深度：300米

腕表点评：近些年来，潜水表，运动腕表大热。无论是正装亦或休闲，都是一个不错的选择。这款豪利时潜水腕表便是这样，43.5毫米不锈钢表壳，连接不锈钢表链，简约、大气，运动感十足。黑色陶瓷圈标刻60分钟刻度，刻度涂有Super-LumiNova?夜光材料。搭配蓝色渐变表盘，其上时、分、秒指针与立体时标相呼应，无论是水下计时还日常佩戴，均可清晰直观地观察时间。腕表的防水深度为300米，其6时标下方设有日历显示，为腕表再添实用功能。

名士表克里顿系列M0A10398腕表

名士表克里顿系列M0A10398腕表

国内公价：约20000 RMB

腕表直径：40毫米

表壳厚度：10.3毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：BM12.1975A

表壳材质：精钢，抛光 & 缎面打磨

防水深度：50米

腕表点评：今年SIHH表展上备受关注的表款之一，便是这枚名士克里顿系列M0A10398腕表。以干净的配色以及优雅的设计，想必今后将会受到都市生活中商务职场人士的青睐。首先，它很简洁，干净利落的外观带来十足的品质感。其次，融合了时下较为火热的蓝色元素设计，令腕表更时尚。当然，精准是较为重要的，这枚腕表搭载了名士精准可靠、性能超卓的Baumatic BM12-1975A机芯，在抗磁效果、动力储蓄以及耐用度上均有较大提升，是一款实用而耐看的正装表款选择。

总结：腕表可以帮助佩戴者开启精致生活的大门，培养良好的观时、规划的习惯。今天为大家选择的三款时计，都是较为不错的腕上之选。喜欢的表友，不妨点链接，进一步了解表款的详细情况。