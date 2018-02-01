年历表价格实惠也流行 不是万年历也同样精彩

导语：年历表，是我认为历表中比较值得选的，因为它功能实用，尤其是在高级表中，常规日历因为每隔一个月要手动调日历，这虽然不是什么麻烦事儿，不过毕竟有时候忘记了，并不容易发现，容易记错日子。年历表可以自动识别大小月份，除了2月，所以每年只需要调一次，倒是方便的多。比较重要的是，年历表相对复杂一些，所以价格比常规款肯定高一点，但是它仅仅比万年历少了2月份的识别功能，价格却低了非常多，所以现在选择年历表的人，也越来越多。（来源：腕表之家 王涛）

原标题：不用上万年历 年历表也很精彩

高端年历表的起点——欧米茄星座系列尊霸年历腕表

欧米茄星座系列尊霸年历腕表

型号：130.33.41.22.06.001 价格：￥63000

说起年历表，最先让我想起来的，是前两年欧米茄出的尊霸年历腕表，其实这也是延续了之前对欧米茄尊霸的喜欢，当时的三角坑纹表圈和八卦面，让人深深中毒，这样的欧米茄，实在是太有味道了。此后，欧米茄便出了这款尊霸年历表，实话说，它没有像尊霸刚推出时那样让人惊艳，将所有月份写在表盘上，加上额外多一根指针，的确让表看起来会变得复杂。但是它依然保留着尊霸的那种绅士、动感和雅致，灰色盘面比较低调，更重要的是它使用了欧米茄8922自动上链机芯，这是一款拥有至臻天文台认证的同轴机芯，基于8900搭载了年历系统而来，从技术水平说，这是一款带有欧米茄代表性的一系列高科技元素，比如运用防磁材料让腕表在透底的情况下，能够承受高于1.5万高斯磁场的干扰，硅材质的游丝，同轴擒纵等等。然而相对于这些高科技来说，它显得其貌不扬。这款表喜欢的表友还是蛮多的，简洁素雅，有带有时尚的蓝色调，作为正装款很不错。

2017年最火热的年历表——劳力士Sky-Dweller

劳力士Sky-Dweller

型号：326934-0003 价格：￥109900

要说2017年最火的年历表是哪一款，肯定是劳力士Sky-Dweller蓝色表盘款，虽然蓝色这两年来，被消费的有些透支，对于蓝色有些审美疲劳，不过它依旧美到了大家心里。劳力士Sky-Dweller是劳力士现代表款中最复杂的表款，虽然只是年历和两地时，但是它内部使用了专利的沙罗系统，它的复杂就体现在此，借助沙罗系统和表圈与机芯的联动结构，实现了非常规的腕表调校功能与精确的年历显示，这非常有创意。通过表圈调校腕表，业界并不多见。另外，月份通过表盘周围的12个窗口显示，简洁又不破坏劳力士经典的盘面结构，所以这款表当然大受欢迎，尤其是2017年推出了钢款之后，价格下降到了10万元出头，尽管非常难买。

很漂亮 有雅趣的年历——万国葡萄牙系列年历腕表

万国葡萄牙系列年历腕表

型号：IW503502 价格：￥154000

大家知道万国最流行的两只表，是葡计和葡七，这两款表已经畅销表坛多年，这款葡萄牙系列年历腕表，便是在葡七的基础上发展而来，它拥有七日动力和年历功能。七日链是万国高级自产机芯中的典型代表，比勒顿上链系统、陶瓷部件等让它的机芯美观性和技术性都很好，葡萄牙系列的经典外形，对称的盘面结构，实在是很雅。年历款则在12点钟位置，通过三个窗口来显示，万国特别用一个框来框住，还写了“ANNUAL CALENDAR”，功能之间各自为阵。当然，它是复杂的，七日链本来就是复杂的，为了实现三个窗口如此紧凑的排布，机芯安排的三个日历轮盘又层叠在一起，是一枚复杂腕表。唯独在价格方面，比葡七贵了不是一点。

高性价比的选择——雅典表航海系列年历腕表

雅典表航海系列年历腕表

型号：1133-210/E3 价格：EUR 12900

其实每次谈到这类贵价表的性价比，总觉得很荒谬，奢侈品怎么可以谈性价比，但是因为有了对比，所以它其实也还是有性价比可以说。雅典表在国内很多人没有怎么听说过，因为店铺数量也不多，所以了解的机会也比较少，但是雅典表一直以来也都是一个还不错的品牌，技术研发很厉害，产品风格很明确，也有一些非常有亮点的作品，只是国内知名度和以上品牌相比有欠缺。雅典表航海系列年历腕表，是品牌中很独特的年历款，它同样可以前后调校，同时又将月份和日期及小秒盘整合在一起，不破坏原来天文台表的盘面结构，恰到好处。

前文提到的年历表，无疑是奢华的，但是和这些年历表相比，它们只能说是工具表。

顶级年历表 美的很有分量——朗格1815系列238.032

朗格1815系列238.032

型号：238.032 价格：￥297000

2017年朗格推出了1815系列年历腕表，这是朗格第二款年历表，前一款是大日历年历表，1815系列年历款腕表非常符合朗格以传统制表工艺为尊的风格，奢华的玫瑰金表壳，搭配棕色鳄鱼皮表带，非常奢华，盘面使用经典的轨道面分钟刻度，Alpha蓝钢指针，非常有型，星期和日期集成在9点位的同一表盘区域，为尽可能对称，3点位的月份指示盘也做了内外两圈的视觉效果，精密月相与小秒盘置于一处，盘面总体给人德式的那种雅致美感。当然，作为顶级年历表，它运用了朗格顶级的机芯工艺，无论从哪个角度来说，它都是搭载了年历功能的机械艺术品，而不是用机械去诠释年历。正因为朗格的这种风格，它用料十足，机芯考究，所以表款的分量感，能让你体会到传统高级制表的魅力。

极致之雅——百达翡丽5396R

百达翡丽5396R

型号：5396R—014 价格：￥361300

2017年我们的目光，都放在了百达翡丽的几款重量级新品上，新型调校机制的GMT手雷、6006、5320等，但我们可能忽略了其他一些美好的腕表，比如这款5396R，5396并不是今年首次推出，所以大家关注的不太多也正常，毕竟它只是换了配色而已，但96家族本来就代表了百达翡丽Calatrava系列的极雅之美，表壳线条流畅优美，刻度和指针源自古典百达翡丽腕表，12点位双窗设计，6点位24小时指示和月相显示，全新的蓝色盘面和表带，在不是典雅之余也有更显个性。当然，PP的美，还在于一丝不苟的机芯，大家如果近距离欣赏过PP的机芯，一定会深深中毒。

总结：美好的年历表，不止这一些，而它们却因为种种原因，被人们记住，年历表特有的实用性与“性价比”，正在让它成为更多人的心头好。