特别的爱给特别的你 情侣表推荐

导语：眼看着情人节就要来临，一年一度的“世纪性”难题又要来了，如何选择一款称心如意的礼物送给伴侣，当然我肯定向你推荐腕表。不过毋庸置疑的是，腕表的确是可以表达情感、寄托的物件，而且两人佩戴爱意相通的情侣表更是羡煞旁人。（来源：腕表之家）

浪琴制表传统系列L2.628.4.78.3

浪琴制表传统系列L2.628.4.78.3

产品型号：L2.628.4.78.3/L2.257.4.78.3（男款/女款）

国内公价：￥15000/￥14400

腕表直径：38.5毫米/29毫米

表壳厚度：7毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Cal.L619/Cal.L595

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：专属于浪琴表的优雅，简洁白色表盘饰有格状纹路，层次分明，分别于六点和三点位置设置日历显示功能，方便实用。腕表采用自动上链机芯，具有42小时动力储存，30米防水深度，满足于日常生活佩戴。棕色鳄鱼皮质表带低调沉稳，佩戴舒适，将情侣间品质默契低调展现。腕表整体简约优雅在日常生活中佩戴也很适合。

美度贝伦赛丽系列M003.107.11.112.00

美度贝伦赛丽系列M003.107.11.112.00

产品型号：M003.107.11.112.00/M003.307.11.112.00/（女款/男款）

国内公价：￥6800/￥8200

腕表直径：23.5毫米/36.5毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：ETA 2671/ETA 2824-2

表壳材质：不锈钢

防水深度：50米

腕表点评：酒桶型表盘别致优雅，在表款上有了更多选择。珍珠母贝表盘搭配酒桶型十分大气优雅，六点钟位置设有日历显示窗口，表体采用精钢材质精致耐用，戴在腕间能够将手腕衬托更加纤细。如果想尝试不同表款，那么这款美度会是很好选择，特别的爱给特别的你，相信会博得对方喜爱。

天梭T-CLASSIC系列T035.407.11.051.00

天梭T-CLASSIC系列T035.407.11.051.00

产品型号：T035.407.11.051.00/T035.207.11.051.00（男款/女款）

国内公价：￥5250/￥5250

腕表直径：39毫米/32毫米

表壳厚度：10.8毫米/10.1毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：ETA 2834-2/2824-2

表壳材质：精钢

防水深度：100米

腕表点评：腕表采用经典黑色背景，永不过时的黑色既沉稳又精致，男款腕表在12点和6点位置分别设有星期日历显示，对称设计十分别致，女款腕表设有日历显示功能，依旧是简约时尚风格，没有高调花式虐狗，就这样不知不觉展现情侣之间的默契爱意，极具品味。腕表采用自动上链机芯，28800振频确保走时精准，具有100防水深度，可驾驭任何场合。

总结：以上腕表从价格和样式上都各有优势，而且相对实用、百搭，在任何场合都可佩带。戴出属于你们的爱情默契，特别的爱给特别的你，让腕表铭记温馨时刻。