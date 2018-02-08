送你这些腕间伴侣 开启与时间竞技的新春

导语：2018年春节的脚步越来越近了，也寓意着属于我们的传统佳节快要来临，无论有过遗憾与否，都会变为历史，无法改变。唯一能做的便是把握当下，为自己做一个阶段性的小结，并给自己的2018年做出规划，继续与时间竞技。在此之前，一款用来记录时间的腕表是较为重要的。因为它不仅可以帮助做出合理的安排，而且还可以展现佩戴者的独有品味以及魅力。今天向大家推荐三款时尚而卓越的腕上伴侣，助您开启与时间竞技的新春。（来源：腕表之家 史谨男）

帝舵启承系列M79250BM-0001腕表

帝舵启承系列M79250BM-0001腕表

国内公价：RMB 28，500

腕表直径：43毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：MT5601

表壳材质：古铜色PVD钢，磨砂；单向旋转外圈，阳极氧化铝字圈

防水深度：200米

腕表点评：复古的时计设计，是近些年来较为火热的腕表款型。正如这款帝舵启承碧湾古铜款腕表，于沉淀了一年之后的2017年正式上市，一经推出便受到了广泛的追捧。传承品牌系列诸多经典潜水表的设计，呈现品牌辨识度风采。表款将咖啡色表盘与仿古棕色皮表带相搭配，打造腕间十足的复古韵味。此外，腕表还拥有200米防水等级、70小时动储等实用性能，是一款较为不错的腕间陪伴。

名士表克里顿系列10436腕表

名士表克里顿系列10436腕表

国内公价：RMB 20，800

腕表直径：40毫米

表壳厚度：10.3毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：BM12-1975A

表壳材质：精钢

防水深度：50米

腕表点评：今年SIHH表展，名士新品因机芯全面升级而备受关注，采用更加精准可靠的Baumatic™ BM12-1975A机芯，在抗磁效果、动力储蓄以及耐用度上均有较大提升。其中便有这款克里顿系列10436腕表，时尚而简约的设计，令人印象深刻。凭借简约、干净的外观，呈现十足的品质感。融合复古韵味十足的十字盘设计，十分亮眼。3时标位置设有日历显示窗口，为腕表再添实用功能。搭载大气的黑色鳄鱼皮表带，耐看而典雅。

浪琴开创者系列L2.821.4.76.2腕表

浪琴开创者系列L2.821.4.76.2腕表

产品型号：L2.821.4.76.2

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：L888.4

表壳材质：精钢

腕表点评：2017年，浪琴表推出了一个全新的系列——开创者，它是目前品牌首个表款均通过天文台认证的卓越系列。而此枚腕表，便是其中的一个棕色表带表款。值得关注的是，这款腕表与其他正装腕表有所不同，时标刻度以锥形、阿拉伯数字相间设计，指针以常规刻面设计，略带休闲风格。这的注意的是，这款腕表同系列中其他时计一样，搭载了浪琴首个单晶硅材质游丝的L888.4机芯，进一步提升腕表的精准性以及耐用性。

总结：今天推荐的三款时计，集美观的外表以及精准实用的性能为一体，是较为不错的腕表选择。喜欢它们的表友，不妨点击链接进一步了解表款的详细情况。