如何用七千块买到一款好表

导语：事不宜迟，直入正题。如果我们手里有7千多块钱，我们能买到什么表？（来源：腕表之家 炎弹平）

原标题：7千块钱我们能买到一只什么表

如何我们去专卖店按公价买表，通常情况下，7千多块钱我们能买到一只使用新型powermatic 80机芯的天梭或美度。另外看个人兴趣，也许也会是一只汉密尔顿。

7000多块钱我们能买在专卖店中买到一只不错的天梭。

如果认识做浪琴的表商的话，7千多块钱能买到一只公价1万多的浪琴。同样根据自己的兴趣，也可以是一只雷达。

如果认识一些表商的话，7000多块钱可以买到一只公价在1万多的全新全套浪琴。

如果我们认识一些二手表商的话，7千多块钱可以买到一只欧米茄，但只能买到一只型号比较老的欧。不是现在在售的型号了。除了欧也可以买到一只帝舵（其他小众牌子我就不举例子了）。

如果熟悉二手市场的话，7000多块钱可以买到一只比较老的欧米茄（这种老表，除了玩老表的朋友，一般玩家我就不推荐了，买了之后会遇到维修、保养、品相各种问题）。

7千多块钱真是一个让人纠结的价钱。想上不容易上去，往下又会觉得不太甘心。很多朋友在这个价钱面前都只能去选择第一种方法。当然，对于大部分人来说，第一种也是最有保障的选择，心里踏实。既然第一种选择是适合大部分人的方法，那么不想随大流买天梭、美度的兄弟，不了解二级市场的兄弟，还能不能有其他选择？我想我们还有第四套方案……一只来自万宝龙的表。

7000多也可以买到一只新款万宝龙Summit峰睿智能表。

7000多也可以买到一只新款万宝龙Summit峰睿智能表。

7000多也可以买到一只新款万宝龙Summit峰睿智能表。

是的，7000多也可以买到一只新款万宝龙Summit峰睿智能表

万宝龙Summit是一只智能表。现在市面上的智能表不少，苹果表、三星、索尼很多人都在戴，特别是苹果。苹果表功能很多，科技感很强，但是它依然存在两个小小的问题。首先，苹果表与其说是一只手表，它更像是一件电子产品。由于受到公价的限制，苹果表不可能做的很豪华，它需要让大部分人都能消费得起。从而这就带来了第二个问题，买苹果表的人很多，学生、白领很多都戴苹果表，这是一只大众化的智能表。曾经一位拍卖专家的话让我印象极深，他说，男人通常只能戴两件东西，一个是婚戒，这反应了一个男人的婚姻和家族情况；一个是手表，这反应了一个男人的兴趣审美和实力。如果从这个角度看，很遗憾，苹果表并不能给我们带来什么。就像现在好多人拿“大王表”开玩笑，说这种表戴了还不如不戴。钟表世界的确也需要更高档的豪华智能表，用来和你的公文包、手包、皮夹、签字笔配套，我们总不能带着“大王表”去签字。如果你的签字笔是万宝龙，那么手表也可以是万宝龙。

万宝龙的包和万宝龙的表，是一个非常好非常体面的组合。

万宝龙Summit峰睿智能表可以切换很多种表盘，上图就是不同的表盘。

万宝龙Summit智能表看上去更像是一只传统豪华手表，因为这只手表在表壳和表镜处理方式上和通常的豪华机械表没有什么区别。而不是苹果表那样，像个迷你iphone。一般智能表的镜面就是个平板电脑，万宝龙Summit使用的表镜和机械表一样，是带有一些弧度的蓝宝石玻璃。像苹果表这样的智能表，手表屏幕做的都比较炫酷，这进一步显示出了它“电子产品”本质。万宝龙Summit的盘面也都是可以自己切换的，但是万宝龙Summit和其他智能表都不一样的是，Summit的盘面使用的是万宝龙1858的样式，是美耐华的风格。万宝龙让这只手表看上去更接近一只豪华表，而不是“平板电脑”。

使用不同表盘的万宝龙Summit智能表。

使用不同表盘的万宝龙Summit智能表。

万宝龙Summit口径46毫米，厚12.5毫米，钢壳或PVD镀黑。同时Summit包含了一个字圈表圈版本和一个光圈版本（数字表圈是不能转的）。这只表的尺寸比较大，46的尺寸和万国大飞一样。这只表做的比较大主要是因为电池，增加续航能力。万宝龙Summit用充电底座充电，2小时能充满，充满一次可以用一天。Summit的表壳、表冠和通常的豪华手表基本一样，但是操作靠触屏，我简答说一下。左右划屏幕可以换表盘；上下划屏幕是看各种消息、提醒之类的；按表冠可以进入APP的菜单，以及返回。万宝龙Summit的传感器在表壳背面，表壳背面有心跳传感器，它就贴在你的手腕，就能感应心跳等身体信息，提供健康运动方面的功能。万宝龙Summit的功能非常“接地气”，我们平时经常用的APP上面都有，携程、滴滴、支付宝、天气、大众点评，有这些，吃喝玩乐都问题基本都解决了，当然除了上面我说的，其他APP各位可以继续装。我自己也有个智能表，是Fossil做的，虽然就是个时尚品牌的表，但智能表的很多功能的确比较方便。

万宝龙Summit智能表背面传感器和充电口。

由于生耳上有快速换表带的拨头，这只手表可以方便快速的换表带。

这只表还有一个比较方便的是换表带，万宝龙Summit有快速换表带装置，生耳上有小拨头，直接拨生耳拨头，生耳就能弹下来。

我比较感兴趣的智能表有两个。一个是LV的，一个是这个万宝龙，两只表风格不一样。LV的智能表前一阵火的一塌糊涂，带老花的智能表，潮人必备。万宝龙Summit我也比较喜欢的原因是，走的是传统豪华表路线，直接把1858的盘面搬到智能表上。LV的智能表比较贵，买LV智能表的钱足够一坦克solo了。万宝龙的价格就好多了，7千多的价钱，不贵。万宝龙的牌子在这个价位有足够的竞争力，毕竟一只万宝龙的Summit总比一只七个星期五强多了。另外，万宝龙的表能和各位的公文包、手包搭上。拿着万宝龙的包，手上的表总不能差吧。