20万的一辆车和一款表 你会选什么

导语：二十万你能拥有什么呢，一款中等的日产轿车，位于北京五环附近的5平方。如果你是一名玩表小咖，二十万的预算能为你增添更多的选择。今天就为大家推荐几款二十万左右的腕表，以下这几款手表兼具外形、品牌与品质，一起接着往下看吧。（来源：腕表之家 莫扬）

原标题：二十万左右值得拥有的腕表

爱彼皇家橡树系列26331ST.OO.1220ST.01腕表

爱彼皇家橡树系列26331ST.OO.1220ST.01腕表

产品型号：26331ST.OO.1220ST.01

国内公价：RMB 182000

机芯类型：自动机械

机芯型号：2385

表壳材质：精钢

防水深度：50米

推荐理由：18万人民币，就可以拥有一块爱彼计时表。它具备一块手表中最迷人的所有特质。首先，作为一款钢表，它的拉丝工艺将它与其它的钢表区分开。独特的纹路与表链，搭配爱彼皇家橡树系列独特的八角表壳设计。圆形蓝色表盘配色与格纹设计，搭配简约线条时间刻度。优雅、绅士又不失活力。表壳直径也适合绝大多数人的手腕，当然我知道，它的魅力不止于此，当你将它真正拿在手里，戴在手腕上， 你会发现它更多的细节都是你值得拥有它的理由。

百达翡丽运动系列5711/1A 010 不锈钢腕表

百达翡丽运动系列5711/1A 010 不锈钢腕表

产品型号：5711/1A 010 不锈钢

国内公价：RMB 187100

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Cal.324 S C

表壳材质：不锈钢

防水深度：120米

推荐理由：鹦鹉螺应该是绝大多数喜欢百达裴丽的表友梦寐以求的一只手表。以百达翡丽为例的高级制表品牌，在选用表壳材质的时候，都会以贵金属为主。所以像这只鹦鹉螺，既属于运动系列材质又选用了更为亲民和“耐造”的不锈钢材质。无论是从市场需求还是其他的原因上看，它的存在对于整个手表市场而言，都具有举足轻重的位置。

宝珀五十噚系列5085F-3630-52腕表

宝珀五十噚系列5085F-3630-52腕表

产品型号：5085F-3630-52

国内公价：RMB 259500

腕表直径：45毫米

表壳厚度：15.5毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Cal.F185

表壳材质：18k玫瑰金

防水深度：300米

推荐理由：前面说到高级制表品牌中意采用贵金属材质制作表壳表链，但其实宝珀极富盛名和拥护者的五十噚系列，尤其是受众极广的钢款，并不属于贵金属材质。但是今天，腕表之家所介绍的这款五十噚系列，以18K玫瑰金材质作为表壳材质，国内的公价仅为25万左右。25万人民币买到一只金表，还是像五十噚如此厚重的大直径手表，我个人认为非常值得一入。

总结：当然，除了以上所推荐的这些腕表之外，还有许多值得一入的二十万左右的腕表值得一看，在接下来的时间里，腕表之家会为你陆续整理出相对更具价值也更为全面的分类推荐文章，一起期待一下吧。